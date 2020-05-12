عراقي ينقل كورونا لثمانية أشخاص من عائلة واحدة

أكد مصدر طبي عراقي يوم الثلاثاء إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا، جراء مخالطتهم لقريب لهم في مدينة الحرية، إحدى أكبر المناطق الشعبية ببغداد.

وقال جاسب الحجامي مدير صحة دائرة الكرخ ببغداد إن بين المصابين ثلاثة أطفال، منقدا بشدة طريقة تعامل الناس مع جائحة كورونا وأضاف في حسابه على فيسبوك: "نصبح و نمسي نحذر و نحذر (ولكن) ما من مجيب".

إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا في العراق

وكانت دائرة الكرخ قد أعلنت الثلاثاء تسجيل 26 حالة إصابة بكورونا، من بين 95 حالة إصابة ووفاتين تم رصدها على نطاق العراق، حسب وزارة الصحة الاتحادية.

ومنذ اندلاع وباء كورونا في الصين نهاية العام الماضي، بلغ مجمل حالات الإصابة المسجلة في العراق بحلول يوم الثالاثاء، 2913 حالة، إضافة إلى 112 حالة وفاة. وقد دقت هذه الأرقام ناقوس الخطر.

وحذرت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين، من "خطورة الوضع الحالي" في العراق بعد "تشكل بؤر وبائية" للعدوى بفيروس كورونا "قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى".

وفيما ألقت باللوم على "عدم التزام السكان بتعليمات الحظر الصحي"، هددت الوزارة بـ"تطبيق الحظر الشامل" على الحركة في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان "نحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لارتفاع نسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤرا وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة".