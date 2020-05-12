العراق

عراقي ينقل كورونا لثمانية أشخاص من عائلة واحدة

الحرة / خاص - واشنطن
13 مايو 2020
إصابة ثمانية عراقيين من أسرة واحدة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لمصاب
إصابة ثمانية عراقيين من أسرة واحدة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لمصاب

أكد مصدر طبي عراقي يوم الثلاثاء إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا، جراء مخالطتهم لقريب لهم في مدينة الحرية، إحدى أكبر المناطق الشعبية ببغداد.

وقال جاسب الحجامي مدير صحة دائرة الكرخ ببغداد إن بين المصابين ثلاثة أطفال، منقدا بشدة طريقة تعامل الناس مع جائحة كورونا وأضاف في حسابه على فيسبوك: "نصبح و نمسي نحذر و نحذر (ولكن) ما من مجيب".

إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا في العراق
إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا في العراق

وكانت دائرة الكرخ قد أعلنت الثلاثاء تسجيل 26 حالة إصابة بكورونا، من بين 95 حالة  إصابة ووفاتين تم رصدها على نطاق العراق، حسب وزارة الصحة الاتحادية.

ومنذ اندلاع وباء كورونا في الصين نهاية العام الماضي، بلغ مجمل حالات الإصابة المسجلة  في العراق بحلول يوم الثالاثاء،  2913 حالة، إضافة إلى 112 حالة وفاة. وقد دقت هذه الأرقام ناقوس الخطر.

وحذرت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين، من "خطورة الوضع الحالي" في العراق بعد "تشكل بؤر وبائية" للعدوى بفيروس كورونا "قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى".

وفيما ألقت باللوم على "عدم التزام السكان بتعليمات الحظر الصحي"، هددت الوزارة بـ"تطبيق الحظر الشامل" على الحركة في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان "نحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لارتفاع نسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤرا وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة".

 

 

الحرة / خاص - واشنطن

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وسم "نصر الله خرب البلد" يتصدر تويتر لبنان والعراق

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اثناء القائه للكلمة
الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اثناء القائه للكلمة

تصدر وسم (هاشتاق) بعنوان #نصرالله_خرب_البلد على شبكة تويتر في لبنان والعراق، الثلاثاء، ورأى مغردون أن وجوده هو وحزب الله الذي يتزعمه والمدعوم من إيران، تسبب في دمار بلادهم.

ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

 

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة "بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران"، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

 

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

الحرة - واشنطن