العراق

في اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ الكاظمي على تشكيل الحكومة العراقية

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق من دون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمي "لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وقال إن "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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في اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ الكاظمي على تشكيل الحكومة العراقية

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العراق

الحكومة العراقية: ترامب يهاتف الكاظمي واتفاق على عدة نقاط

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
قالت الحكومة العراقية إن ترامب اتصل لتهنئة الكاظمي
قالت الحكومة العراقية إن ترامب اتصل لتهنئة الكاظمي

قالت الحكومة العراقية، الاثنين، إن رئيسها مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأ فيه الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، وأكد فيه استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق.

وقال بيان الحكومة إن الكاظمي "أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن ترامب تأكيده بأن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دورا مركزيا في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي"، وتشديده على "حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

ولم يصدر بيان من البيت الأبيض حول تفاصيل المكالمة بعد.

ومنح البرلمان العراقي الأسبوع الماضي الثقة لحكومة الكاظمي التي هي غير مكتملة حتى الآن. 

واستلم الكاظمي بلدا يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حادة فضلا عن جائحة كورونا التي تشكل ضغطا متزايدا على حكومته الجديدة. 

والأحد انطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، والتي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط المتظاهرين. 

الحرة - واشنطن