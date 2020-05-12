العراق

بعد معاناة مع دواء والده.. أمين يبتكر حلا لكل العراقيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر

عندما أجرى والد أمين حديد عملية جراحية في القلب عام 2015 لم تكن المشكلة في العملية، بل في صعوبة الحصول على الأدوية التي تساعده على الشفاء. 

لم يكن الدواء متوفرا في العيادة، ولذا كان على أمين (28 عاما) التجول كثيرا في مدينته الموصل للعثور على الوصفة الطبية. 

وبعدما زار الكثير من الصيدليات، وجد أخيرا الدواء بعدما استغرق الأمر منه عدة ساعات، "كان الأمر مرهقا للغاية، وفي نفس الوقت فإن والدي بدون الدواء لكان قد مات"، وفق ما قاله لصحيفة "الجارديان".

ويتذكر أمين طالب الهندسة السابق أنه وعد والده في ذلك اليوم بأنه سيفعل شيئا حيال هذه المشكلة ومعالجتها في بلاده. 

وبعد خمس سنوات، أنشأ أمين تطبيقا يرشد المرضى مباشرة إلى مكان وجود الدواء الذي يحتاجونه، بل ويشير أيضا الصيدلية التي تبيعه بسعر أرخص. 

Ameen is an true example of the young generation determination. He got supported by the Iraq response to pilot his...

Posted by Iraq Response Innovation Lab on Sunday, February 23, 2020

يساعد هذا التطبيق العراقيين خاصة في ظل الظروف الحالية وما خلفته الحرب على داعش في الموصل. 

ودمرت الحرب المستشفيات العامة أو أنها أصبحت غير جاهزة، فأصبح الناس يلجأون إلى المراكز الطبية الخاصة، والتي يوجه فيها بعض الأطباء المرضى إلى صيدلية معينة لشراء الدواء منها، والتي بدورها قد تبيع الدواء بأكثر من قيمته. 

ويربط تطبيق PHARX الذي أنشأه أمين مع المطور عمار الوزان المرضى بشبكة من نحو 200 صيدلية في الموصل، "إنه مجاني ويحرر المرضى من الحلقة المغلقة من المراكز الطبية الخاصة والأطباء والصيادلة المرتبطين بشركات الأدوية. 

ويكلف التطبيق الصيدليات المشاركة 20 دولارا شهريا بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر. 

وفاز أمين بتمويل من مختبر الابتكارات في العراق بقيادة منظمة أوكسفام، بعد احتضان فكرته لمدة ثلاثة أشهر، بجانب وظيفته اليومية كمستشار أعمال. 

وتم إطلاق التطبيق الأول من نوعه في العراق في مارس، وتم تحميله أكثر من 500 مرة واستقبل ثمانية آلاف إعجاب على فيسبوك، لكن لا يزال هناك تحديات أمام أمين، خاصة وأن العراق لا يزال يتعامل بالأموال النقدية بشكل كبير. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بعد معاناة مع دواء والده.. أمين يبتكر حلا لكل العراقيين

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تراجع نفوذ كتائب حزب الله في العراق
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العراق

معادية للكاظمي.. ميليشيا قوية تدعمها إيران تفقد نفوذها بالعراق

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
تراجع نفوذ كتائب حزب الله في العراق
تراجع نفوذ كتائب حزب الله في العراق

بعد خمسة أشهر من مقتل زعيم ميليشيا كتائب حزب الله في العراق والمدعومة من إيران أبو مهدي المهندس، بدأ نفوذها يتآكل بهدوء، حيث تمكنت الحكومة العراقية من تقليل تأثير الجماعات المسلحة ذات الولاء المشكوك به للعراق.

ووفق تحليل لمجلة فورين بوليسي ترصد فيه خسائر إيران في العراق بتراجع نفوذها، فإنه رغم الفراغ المؤسسي بعدما أجبرت الحكومة على الاستقالة بعد احتجاجات شعبية، وانسحاب قوات التحالف من العديد من القواعد في البلاد، إلا أن الخطوات الجارية لدمج بعض فصائل الحشد الشعبي تكشف تراجع لنفوذ طهران.

وحدات الحشد الشعبي تشكلت رسميا في 2014 بعد فتوى أصدرها أكبر مرجع شيعي عراقي السيستاني للمتطوعين بهدف محاربة تنظيم داعش، والتي شارك بها العديد من الفصائل والألوية التي دعمها الحرس الثوري الإيراني.

وفي 23 أبريل الماضي أعلن رسميا بأن أربعة فصائل تتبع للحشد الشعبي ستنفصل وتصبح تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وهي تضم نحو 100 ألف مقاتل سيصبحون خارج إطار ونفوذ الحشد ونفوذ إيران.

وبعض هؤلاء الذين انفصلوا عن الحشد كان لهم عمل سابق في القوات المسلحة العراقية، مثل قائد لواء علي الأكبر علي حمداني، الذي كان يعمل ضابطا سابقا في سلاح الجو.

كتائب حزب الله ليست إلا واحدة من بين عدة ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران، وتعتبر العراق موطئا لها لتنفيذ أجندة طهران، حيث أصبحت خلال السنوات الأخيرة عبئا على الحكومة العراقية، ناهيك عن سيطرتها على مناطق واسعة من الأراضي والتي يمنع الدخول لها حتى من قبل المسؤولين الرسميين.

ورغم محاولات الحكومة خلال السنوات الماضية بدمج كتائب حزب الله ضمن من يتقاضون رواتب من الدولة، إلا أن هذه الميليشيا أبقت على ولائها لإيران.

أبو مهدي المهندس الذي كان نائبا لقائد الحشد الشعبي، كان المحرك لهذه الميليشيا وهو من يجري الترتيبات لتزوديهم بالأسلحة والدعم من طهران، ما جعل من كتائب حزب الله ولفترة طويلة الخطر الأكبر على طموح الحكومة العراقية بأن تصبح الدولة مستقرة، وولائها لمصلحة العراق وليس لأطراف أخرى.

هرمية ميليشيا كتائب حزب الله كانت دائما تبقى غامضة، ولا يعرف عنها سوى أنها ترتبط بالحشد، ويتزعمها المهندس، ولكن في الداخل كانت لغزا حتى على الجهات الرسمية.

الكتائب حتى خلال الأسابيع الماضية هددت في أوقات مختلفة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الجديد، حيث يتهمونه بأنه كان على صلة بمقتل قاسم سليماني والمهندس من خلال تقديم معلومات استخبارية للولايات المتحدة.

وحتى الآن لا يزال عناصر كتائب حزب الله يحتلون بلدة كانت تعرف باسم جرف الصقر بزعم حماية مدينة كربلاء ضد أي هجمات محتملة من تنظيم داعش.
ومؤخرا وردت تقارير بأن الحكومة كانت قد أعطت هذه الميليشيا دونا عن غيرها قطعة أرض داخل المنطقة الخضراء.

ويشير التحليل بأن الخطر الحالي ميليشيا كتائب حزب الله بأنها تصبح ذات سلطة ونفوذ غير قابل للسيطرة عليه من الحكومة العراقية، خاصة بعد غياب المهندس عن قيادتها، وهي تتشارك بهذه الخطورة مع ميليشيات أخرى مثل عصائب أهل الحق ومنظمة بدر.

ويختتم التحليل بأن المطلوب برنامج حكومي من رئيس الوزراء الجديد يضع فيه جميع القوى المسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة على أن يكون ولائها للعراق.

الحرة / ترجمات - واشنطن