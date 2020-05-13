العراق

أكبر مسؤول عسكري نرويجي في العراق: كورونا يساعد داعش

أسوشيتد برس
13 مايو 2020
عناصر من تنظيم داعش في العراق
عناصر من تنظيم داعش في العراق

قال قائد الوحدة النرويجية المنتشرة في العراق، الليفتنانت كولونيل شتاين غرونغستاد، الأربعاء إن مقاتلي تنظيم داعش يختبئون في مناطق زراعية قليلة السكان حيث يشنون هجمات على القوات العراقية التي تكافح للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
 
لا يواجه العراق الوباء العالمي فحسب، بل أيضا تجدد هجمات داعش وأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام لتمويل 90 في المئة من إنفاق الدولة.
 
وصرح الليفتنانت كولونيل شتاين غرونغستاد لصحيفة "في جي" النرويجية أن المقاتلين "يقيمون في مناطق زراعية وبالتالي ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس". 

وأشار إلى أنهم استهدفوا في الأسابيع الأخيرة القوات العراقية "التي لا تنسق فيما بينها حاليا كما كانت تفعل قبل تفشي الفيروس."
 
وصف غرونغستاد الوضع بأنه "مفارقة"، فبينما يتصارع العالم مع الوباء، تتزايد هجمات داعش.
 
وقال إن "داعش ينقل القتال من سوريا إلى العراق ... ويزداد قوة من الناحيتين المالية والعسكرية."
 
منذ عام 2017، تتمركز وحدة نرويجية في محافظة الأنبار الشاسعة غربي العراق، حيث تدرب وتقدم المشورة لقوات الأمن العراقية.
 
سجل العراق أكثر من 2700 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 109 حالات وفاة.

أسوشيتد برس

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الحرة / خاص - واشنطن
13 مايو 2020
قرر الكاظمي إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي
قرر الكاظمي إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي الأربعاء أنه سيبدأ بـ"معالجة السلبيات" في كافة مفاصل الجهاز والتشكيلات المرتبطة به، مقدما في الوقت ذاته الشكر للمحتجين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي باشر الأربعاء بمهامه رئيسا للجهاز خلفا للرئيس السابق طالب شغاتي.

وأضاف البيان أن الساعدي قدم الشكر لمتظاهري ساحات الاحتجاج العراقية ولرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وتابع الساعدي، وفقا للبيان، أن "البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الأزمات".

وأكد أن جهاز مكافحة الإرهاب "لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية أمن الدولة والمواطن من أي تهديدات إرهابية"، مضيفا "دخلنا الآن بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به".

وقرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتسبب قرار عبد المهدي بتصاعد الغضب الشعبي ضد حكومته، باعتبار أن الساعدي كان أحد أبرز قادة المعارك ضد تنظيم داعش، بل يصفه البعض بأنه "أيقونة النصر" ضد التنظيم.

الحرة / خاص - واشنطن