العراق

اعتقال "أول الأشرار".. الكاظمي أمام مهمة شاقة في العراق

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
يتمتع الكاظمي بعلاقات طيبة مع واشنطن وطهران بحكم عمله السابق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي
يتمتع الكاظمي بعلاقات طيبة مع واشنطن وطهران بحكم عمله السابق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي

يواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهمة شاقة لتحقيق الاستقرار في العراق، في بلد يمر بأصعب تحد له منذ سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد في 2014، وفقا لصحيفة " فاينانشال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر الأربعاء إن الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات السابق، أقدم بعد أقل من أسبوع على توليه مهام منصبه باعتقال "أول الأشرار" في إشارة منها إلى عناصر ميليشيا "ثأر الله" في البصرة.

وكان الكاظمي أعلن الاثنين الماضي اعتقال عناصر تابعين للميليشيا بعد قيامهم بفتح النار على محتجين في البصرة مما تسبب بمقتل شخص.

وتضيف الصحيفة أن هذه " الاعتقالات كانت محاولة من الكاظمي لإظهار أن تعهده بإنهاء دائرة العنف ضد المحتجين في العراق، هي أكثر من مجرد كلام".

سلط تقرير الصحيفة أيضا الضوء على مجموعة تحديات تمر بالبلاد من بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتوتر القائم بين الميليشيات الموالية لإيران والقوات الأميركية المنتشرة في العراق.

وتنقل الصحيفة عن ماريا فانتابيه من مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف القول إن هذه "الخلفية الجيوسياسية الفوضوية ستجعل من الصعب للغاية على الكاظمي معالجة مشاكل الناس".

وتضيف "طالما أن المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران تحدث في العراق، فلن يحصل تقدم في أي ملف آخر داخل البلاد".

وتابعت فانتابيه أن "ذلك يعني أيضا أنه يجب على الكاظمي أن يجد طريقة لتقليل تأثير الحرب بالوكالة بين واشنطن وطهران على العراق، وقد تساعد تجربته الاستخباراتية، بصفته رئيس المخابرات العراقية منذ عام 2016، فقد عمل مع المسؤولين الأميركيين والإيرانيين ويمكن أن يكون وسيطا يثق به كلا الجانبين".

أما على الصعيد المحلي، فتؤكد الصحيفة أنه يمكن لمحاولات الكاظمي استرضاء الحركة الاحتجاجية أن تكسبه بعض الوقت، بعد القرارات التي اتخذها مؤخرا والمتمثلة بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين وترقية الجنرال عبد الوهاب الساعدي وفتح تحقيق في مقتل المتظاهرين.

وتضيف "لكن مع وجود الكثير من العوائق المباشرة أمام الكاظمي، فإن التوقعات منخفضة في إمكانية نجاحه بتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها العراق"، مشيرة إلى أنه "في أحسن الأحوال، يمكنه محاولة تثبيت السفينة".

وتنقل عن المحلل السياسي ساجد جياد القول: "لقد فهم (الكاظمي) أنه لا يستطيع هزيمة الأحزاب السياسية، لكنه موجود لتحقيق الاستقرار في البلاد".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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اعتقال "أول الأشرار".. الكاظمي أمام مهمة شاقة في العراق

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العراق

"العصائب" تهدد وسط تصدع في صفوف الميليشيات بالعراق

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
مقاتلون من "عصائب أهل الحق" (أرشيف)
مقاتلون من "عصائب أهل الحق" (أرشيف)

هدد القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية جواد الطليباوي، الثلاثاء، بالرد على إحراق مقرات الميليشيا بشكل "صاعق"، مؤكدا أن الحركة المسلحة اضطرت للقبول بخيارات "مريرة" شبهها بـ"أكل الميتة"، في إشارة كما يبدو إلى التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الطليباوي في بيان إن العملية السياسية مرت في الفترة الماضية بمخاضات عسيرة اضطرت بسببها القوى السياسية "إلى تقديم التنازلات لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، الأمر الذي اضطرها إلى القبول على مضض بخيارات مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة".

وصوتت كتلة الفتح، التي تنتمي لها العصائب، بالموافقة على منح الثقة لحكومة الكاظمي نهاية الأسبوع الماضي، بعد فشل تكليف اثنين من المرشحين لرئاسة الوزراء، وبقاء الحكومة المستقيلة على رأس البلاد لعدة أشهر.

واتهمت ميليشيات مثل النجباء وكتائب حزب الله، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاشتراك في عملية قتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، بطائرة أميركية من دون طيار بداية يناير الماضي حينما كان الكاظمي رئيسا للمخابرات العراقية.

لكن زعيم الكتلة، وقائد ميليشيا بدر، هادي العامري، نفى التهم عن الكاظمي ودعم ترشيحه للمنصب، مما أثار انقساما واتهامات بين صفوف الميليشيات، ولاسيما بالتزامن مع جهود لدمج بعض الفصائل ضمن القوات العراقية النظامية.

ووفق تحليل لمجلة فورين بوليسي، ترصد فيه خسائر إيران في العراق بتراجع نفوذها، فإنه رغم الفراغ المؤسسي بعدما أجبرت الحكومة على الاستقالة بعد احتجاجات شعبية، وانسحاب قوات التحالف من العديد من القواعد في البلاد، فإن هناك تحركات لدمج مزيد من قوات الحشد الشعبي في القوات العراقية.

وإذا نجحت الحكومة العراقية الجديدة في هذا المجال، فسيكون بإمكانها تقليص نفوذ الجماعات المسلحة القوية المشكوك في ولائها للدولة العراقية، وفقا للمجلة.

وحدات الحشد الشعبي تشكلت رسميا في 2014 بهدف محاربة تنظيم داعش، وشارك فيها العديد من الفصائل والألوية التي أسست قبل ذلك بسنوات بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وفي 23 أبريل الماضي أعلن رسميا بأن أربعة فصائل تتبع للحشد الشعبي ستنفصل وتصبح تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وهي تضم نحو 100 ألف مقاتل سيصبحون خارج إطار ونفوذ الحشد ونفوذ إيران.

وأشارت مجلة فور ين بوليسي إلى أن نفوذ كتائب حزب الله يشهد انحسارا منذ مقتل زعيمها أبو مهدي المهندس، إلا إن الخطر يكمن في احتمال أن تخرج الكتائب عن السيطرة على نحو أكبر في محاولتها عدم خسارة قوتها ونفوذها في العراق.

الحرة - واشنطن