اعتقال عناصر "ثأر الله".. هل عاد "الجوكر" إلى العراق؟

هاجم حزب "ثأر الله" الإسلامي رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي بسبب اعتقال القوات الأمنية عناصر من الحزب متهمة بقتل متظاهر في مدينة البصرة جنوبي البلاد، فيما حذر رجل دين لبناني متشدد قادة الميلشيات العراقية من "نذير نار".

وفي بيان، قال حزب "ثأر الله" إن "مسلحين مدججين بالأسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض والهراوات، ينتمون إلى جهات عميلة لدوائر مخابراتية معادية للعراق هجموا على مقر حزب ثأر الله الإسلامي"، مدينا قيام القوات الأمنية بـ"اقتحام المقر واعتقال حراسه"، واعتبر أنه "ضحية" وأن الأجهزة الأمنية تركت "المعتدين" أحرارا.

ونفى الفصيل المسلح إطلاق النار على "المهاجمين"، وقال إن "جهة مجهولة أطلقت النار عليهم من خارج المقر مما أدى إلى تفرق الغوغاء".

وقتل متظاهر عراقي في البصرة بعد إطلاق نار من قبل مسلحين في مكتب تابع لميليشيا ثأر الله، مما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى توجيه قوة عسكرية لاعتقال المسلحين وإغلاق المقر.

وأثار هذا القرار اهتماما كبيرا في الأوساط العراقية والدولية، باعتباره أول تحد لسلطة الميليشيات يصدر من رئاسة الحكومة العراقية منذ سنوات طويلة.

رجل الدين اللبناني المتشدد علي الكوراني، أقر بأن حراس مقر حزب ثأر الله اشتبكوا مع المتظاهرين وقتلوا أحدهم.

وخاطب الكوراني زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بالقول"يا أيها الحاج ويا ايها السيد، انتم اعرف بالوضع مني لكن انا ارى نذير نار".

محذرا من خطة تهدف إلى الانتقام من الحشد الشعبي و"ستصل إلى رؤوسهم"، في حال "سكتوا عما يجري على حزب ثأر الله"، منتقدا القيادات الشيعية لتمريرها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واتهم الكوراني "عصابات الجوكر" المدعومة من الخارج بمهاجمة المقر.

الجوكر يعود من جديد

وأعادت تصريحات الكوراني تسمية "الجوكر إلى الواجهة"، بعد أن ظهرت بداية التظاهرات العراقية، إثر نشر مدونين عدة صورة لشخصية فيلم "الجوكر" الشهير معدلة بحيث تبدو الشخصية واقفة في ساحة التحرير في بغداد وسط التظاهرات.

المدونون، الذين كانوا أول من نشر الصورة، معروفون لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مثل المدون حسين علي، المعروف بـ"حسين تقريبا" الذي يمتلك عشرات آلاف المتابعين على فيسبوك وتويتر.

يقول حسين علي لموقع "الحرة" إن "الرسالة من نشر الصورة كانت بسيطة، أردنا أن نقول للعالم إن لدينا سلطة من القتلة تحاول أن تصنع منّا أدوات عنيفة بمحاولاتها لجرّنا الى العنف.. تماما كما حدث مع شخصية الجوكر الذي حاربه محيطه إلى أن دفعه للجنون".

لكن هذه الرسالة لم تصل إلى مؤيدي الميليشيات المدعومة من إيران بهذه الطريقة، بل إنهم قالوا إن "عصابة الجوكر" المدعومة من "أميركا وإسرائيل" تحاول الترويج للعنف في العراق.

ويقول الصحفي العراقي سلام مرتضى لموقع "الحرة"، إن "شيطنة المقابل من خلال إعطائه أوصافا شريرة هو تكتيك معروف لسحب التعاطف مع الضحايا يستخدمه الطرف الذي يقوم باستخدام العنف عادة".

ويضيف مرتضى أن "استخدام كلمة الجوكر بكثرة من قبل إعلام الميليشيات يهدف إلى تخفيف الرفض لممارسة العنف ضد المتظاهرين، وأيضا محاولة لتقليل تأثيرهم على الشباب".

ولا تزال منصات إعلامية، مثل منصة قناة العهد التابعة للعصائب، والتي يعتقد أنها ممولة من اتحاد الإذاعات الإسلامي الإيراني، تستخدم لفظ الجوكر لوصف المتظاهرين.

عصابات الجوكر في ميسان تغلق عددا من دوائر المحافظة في العمارة pic.twitter.com/A9eTMBNXat — قناة العهد (@AhadTv) May 12, 2020

وقالت مديرة العلاقات العامة في قناة العهد رائدة العكيلي إن "وصف الجوكر ينطبق على المخربين الذين حطموا المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة وحرقوها وعطلوا الدوام في المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية".

ويقول حسين علي "حارب الولائيون عدوًا وهميًا يُقال له (عصابة الجوكر) وهم مجموعة من الشباب استغلوا الترند العالمي آنذاك (استغلال الترند هو عادة عالمية في الاحتجاجات) بعد طرح فلم الجوكر بنسخته الجديدة".

ويضيف علي "الأحزاب ومجانين المدافعين عن السلطة يحاربون الآن عدوًا وهميًا، اسمه عصابة الجوكر.. في الوقت الذي استخدمت فيه السلطة قناصاتها ودخانها ورصاصها الحيّ لقتل الأبرياء في شوارع العراق بالمئات واصابتهم بالآلاف".

وقال المحلل السياسي العراقي أحمد الشيخلي لموقع "الحرة" إن "بداية التظاهرات حملت اتهامات للمتظاهرين بأنهم عصابات مدفوعة من أميركا وإسرائيل ضمن ما يسمى بتنظيم الجوكر، كما اتهموا بأنهم يعادون المرجعية الدينية في النجف، وكلا الاتهامين لا يوجد عليهما أدلة، خاصة وأن المرجعية ساندت المتظاهرين الذين هتفوا أكثر من مرة باسمها".

ويضيف الشيخلي "الآن يستخدمون اسم الجوكر مجددا، ويقولون إن المتظاهرين يعادون الحشد الشعبي، في حين أن عمليات إحراق المقرات تستهدف مقرات الميليشيات ولم تستهدف مقار الحشد الشعبي المنتشرة في كل المناطق".

وبحسب الشيخلي فإن "خلط الأوراق بهذا الشكل، يهدف إلى خلق رأي عام وضغط على رئيس الحكومة لمواجهة التظاهرات مرة أخرى".