العراق.. حكم بالسجن لعامين على شخص "أساء لمقام النبي"

قالت ثلاثة مصادر حكومية وأمنية عراقية رفيعة، الأربعاء، إن هناك عمليات لتهريب المنتجات الزراعية والغذائية والمواشي من سوريا وإيران إلى العراق، على الرغم من الأوامر المشددة التي أصدرتها الحكومة العراقية بإيقاف استيراد هذه المواد لـ"عدم الحاجة إليها"، وأيضا رغم الإغلاق الذي فرضته الحكومة العراقية على المنافذ مع إيران بسبب فيروس كورونا.

وقال مصدر حكومي رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع "الحرة"، إن "شاحنات من مادة الطماطم الإيرانية استمرت بالدخول إلى العراق من المنافذ الإيرانية على الرغم من قرار حظر استيراد هذه المادة بعد اكتفاء العراق منها ذاتيا".

وبين المصدر أن "لجنة حكومية من العسكريين والموظفين المدنيين أوقفت نحو 500 شاحنة محملة بهذه المادة على مشارف العاصمة العراقية بغداد، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من المعبر الذي تدخل منه هذه المواد، وهو معبر برويز خان الحدودي التابع لمحافظة السليمانية، ضمن إقليم كردستان العراق".

وبحسب المصدر، فإن نقاط السيطرة المنتشرة على الطريق تسمح بمرور المواد الزراعية المحظورة مقابل "مبالغ مالية" تدفع كرشاوى لمنتسبيها، مضيفا أن بغداد "بدأت تتعامل مع جميع الشحنات القادمة من كلار في محافظ السليمانية على أنها مهربة".

تتعامل السيطرات مع المواد الغذائية القادمة من إيران على أنها مهربة

وافتتح هذا المعبر قبل نحو 12 عاما، وهو قريب من معبر المنذرية الحدودية في محافظة واسط العراقية، لكن التجار يفضلون المرور عبره بسبب "التسهيلات الكبيرة التي تمنح لهم".

وبحسب موقع "إرنا" الإخباري الإيراني، فإن نحو 50 بالمئة من صادرات إيران غير النفطية للعراق تمر عبر هذا المعبر، لكن مصدرا حكوميا قال لموقع "الحرة" إن "بغداد ليست لديها سيطرة على المواد التي تدخل عبر هذا المعبر".

ويتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بالقول إن "المنافذ العراقية مع إيران والكويت مغلقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا، بينما لا تزال المنافذ مع الأردن وسوريا مفتوحة، لكن المواد الموجودة في الروزنامة (التقويم) الزراعي ممنوعة من الدخول إلى العراق".

ويؤكد المصدر أن "منافذ إقليم كردستان لا تمتثل للتوجيهات الحكومية الخاصة بإغلاق المعابر مع إيران، أو تلك المتعلقة بمنع استيراد عناصر معينة، كما أنها تستقطع مبالغ أقل كتعرفة جمركية، مما يجعل عملنا بلا فائدة تقريبا بسبب إقبال التجار على إدخال بضائعهم عبر تلك المنافذ".

ومنعت وزارة الزراعة العراقية مؤخرا استيراد 24 مادة غذائية بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي منها وسده للحاجة المحلية، وتقول الوزارة إن قرار المنع يفيد الإنتاج المحلي ويمنحه قدرة على منافسة المنتوجات الأرخص ولكن الأقل جودة التي تغرق السوق قادمة من دول الجوار، وأهمها إيران.

ويحقق القضاء العراقي مع وزير الزراعة العراقي السابق بسبب تصريحات تخص استيراد مواد زراعية منها "النبق والثوم" من إيران بمبالغ كبيرة.

وقالت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي في بيان لرئيسها سلام الشمري، الثلاثاء، إن "دخول العديد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية من المنافذ الحدودية بدون إجازات استيراد وتداولها في الأسواق المحلية، أمر لايخدم تشجيع المنتج المحلي ويؤدي إلى كساده خاصة وأن بعضها تكون أقل سعراً وجودة نتيجة لعمليات التهريب بشكل خاص".

وبحسب مصدر حكومي عراقي، فإن "مقربين من الميليشيات اعتقلوا لدورهم في تسهيل عبور المواد الإيرانية".

وكشف المصدر عن عمليات تهريب لملايين من رؤوس الأغنام القادمة عن طريق سوريا باتجاه العراق أيضا.

ويقول المصدر إن وزارة الزراعة اكتشفت عملية التهريب التي ترعاها جهات أمنية متنفذة بعد اكتشافها شحنات حملت نحو مليون إلى مليون وربع رأس من الأغنام تقول الأوراق الرسمية التي يحملها سائقوها إنها قادمة من مدينة تلعفر العراقية، القريبة من الحدود السورية.

وتابع "عرفت وزارة الزراعة أن هذا غير ممكن، لأن هذه الأعداد من الأغنام تفوق إنتاج مدينة تلعفر لسنوات، ولما جرى التحقيق في الأمر اكتشفت الوزارة عملية التهريب التي ترعاها جهات أمنية".

ويقول المصدر إن "تحقيقا حكوميا تجريه رئاسة الوزراء العراقية وهيئة النزاهة بشأن كيفية عبور كل هذه المواد لمسافات طويلة من دون أن توقفها نقاط السيطرة المنتشرة على الطريق قد كشف احتمال تورط مسؤولين أمنيين رفيعين بهذه التجاوزات بالإضافة إلى عناصر مقربة من الميليشيات".

ورفضت رئاسة الوزراء العراقية تأكيد أو نفي هذه التفاصيل، لكن متحدثا من أمانة مجلس الوزراء قال لموقع "الحرة" إن فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حقق في حالات "ابتزاز" بشأن مرور شاحنات محملة بمواد غذائية بين محافظتي كركوك وبغداد، وأحال الملف إلى هيئة النزاهة.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للأمانة، حيدر مجيد، إن "هناك فريقا لإدارة الأزمة تشكل بتوجيه من الأمين العام، لمتابعة وتسهيل انسيابية مرور العجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والطبية والزراعية والمعقمات، أثناء وبعد فترة حظر التجوال".

وأضاف مجيد أن الفريق قام بـ"إلقاء القبض على أحد المسيئين في إحدى السيطرات شمالي بغداد بعد قيامه بابتزاز سائقي الشاحنات، وحاسب منتسبا عسكريا جنوب بغداد لتعمده تأخير شاحنة محملة بالدجاج الحي الذي نفق بسبب التأخير".

وأعلن مسؤول إيراني رفيع، الأربعاء، إعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق يومين، أسبوعيا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ إيلام الإيرانية، قاسم سليماني دشتكي، أنه "إثر المشاورات والتوافقات الحاصلة مع المسؤولين العراقيين فقد تقرر إعادة فتح منفذ مهران الحدودي الدولي يومين في الأسبوع مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية".

وتابع دشتكي، تقرر "وفقا للتوافقات المبدئية إعادة فتح الحدود فيما يتعلق بصادرات الفواكه والخضروات والمواد الغذائية ليومين في الأسبوع".