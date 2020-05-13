العراق

تفاصيل "أول حادثة موثقة بالتاريخ".. نيزك يقتل عراقيا ويشلّ آخر عام 1888

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
يقول الباحثون الثلاثة إن هذه تعتبر أقدم حالة وفاة نتيجة سقوط نيزك موثقة في التاريخ
يقول الباحثون الثلاثة إن هذه تعتبر أقدم حالة وفاة نتيجة سقوط نيزك موثقة في التاريخ

وجد علماء يبحثون في سجلات الإمبراطورية العثمانية رسائل من كبار المسؤولين في حينه تتحدث عن سقوط نيزك على قرية عراقية مما تسبب بمقتل شخص وإصابة آخر.

وقالت مجلة "ديسكفري" الأميركية إن الوثائق العثمانية تشير إلى أن الحادث وقع في 10 أغسطس عام 1888، حوالي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.

تصف الوثائق ما جرى في حينه بأن كرة نارية أضاءت السماء فوق قرية جبلية في إقليم كردستان بالقرب من مدينة السليمانية.

كانت الكرة متبوعة بسحابة من الدخان، وضربت الأرض قرب قرية مجاورة مما تسبب بتسوية أرض زراعية، وتطاير شظايا على تلة هرمية الشكل قريبة لمدة عشر دقائق مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بالشلل.

وتمكن مجموعة من العلماء، اثنان من تركيا وواحد من الولايات المتحدة، العثور على هذه المعلومات موثقة في إرشيف رقمي حديث للإمبراطورية العثمانية.

ووفقا لهؤلاء العلماء فإن هذه المعلومات مقنعة لأنها كتبت من قبل مسؤولين محليين رفيعي المستوى، بما في ذلك الحاكم الإقليمي، وتم إرسالها إلى السلطان في حينه.

وعلاوة على ذلك، يرجح الباحثون أن الشظايا الصخرية المتطايرة من النيزك تم استردادها من موقع الارتطام وإرسالها بالبريد إلى الحكومة المركزية في تركيا. 

وبحث فريق العلماء عن النيازك المحتملة في المتاحف والمحفوظات في المنطقة، لكنهم لم يعثروا على شيء حتى الآن.

ومن أجل إثبات ذلك يحتاج العلماء العثور على دليل مادي من مكان الحادث يثبت سقوط النيزك، لذلك هم يخططون للقيام بجولة استكشافية إلى العراق للعثور على أي دليل من الممكن أن يكون مختبئا على الأرض.

وتشير المجلة الأميركية إلى أن العلماء الثلاثة يعرفون بشكل عام المنطقة التي سقط بها النيزك، لكن اسم القرية ربما يكون قد تغير منذ ذلك الحين، أو أنها لم تعد موجودة أصلا.

ووفقا للوثائق فقد سقط النيزك قرب مجموعة من التلال على شكل هرم، وفي بحثهم في إرشيفات الإمبراطورية العثمانية، وجد العلماء في الواقع رسما لسلسلة جبلية صغيرة في المنطقة منذ أوائل القرن العشرين تظهر تلالا على شكل هرم تبدو مطابقة لأوصاف المنطقة المذكورة.

تؤكد المجلة، المعنية بالشؤون العلمية، أنه إذا تمكن هؤلاء العلماء من العثور على بقايا النيزك في المنطقة، فهذا يعني أنها ستكون الحادثة الوحيدة في التاريخ التي تثبت أن هناك ضحية من البشر قتل نتيجة سقوط نيزك.

يقول الباحثون الثلاثة إن هذه تعتبر أول حالة وفاة نتيجة سقوط نيزك موثقة في التاريخ، لأنه لا توجد حادثة مماثلة أخرى يمكن أن تدعي أن لها سجلا تاريخيا جديرا بالثقة وعينة من الموقع.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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العراق

عودة "هادئة" لداعش.. كيف ستحسم واشنطن وبغداد مسألة "سحب" القوات الأميركية من العراق؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
الولايات المتحدة أبقت على نحو 5200 عسكري في العراق
الولايات المتحدة أبقت على نحو 5200 عسكري في العراق

حذر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من تزايد خطوة تنظيم داعش في العراق، مع الزيادة الملحوظة في هجماته خلال الفترة الماضية رغم أنها أقل حجما مما كانت عليه قبل إعلان هزيمته.

وقالت الصحيفة إن التنظيم شن مؤخرا هجمات صغيرة بأسلحة خفيفة وبتكلفة أقل من السابق، مشيرة إلى الهجوم الأخير على قرية مكشيفة في محافظة صلاح الدين السنية الذي استخدمت فيه عناصره قذائف صاروخية ومدفع رشاش خفيف وبنادق كلاشنيكوف.

ولكن على الرغم من أن المعركة الأخيرة ضد داعش أدت إلى تدمير قيادته وسيطرته وخفضت بشدة هجماته في العراق وسوريا، بدأت هجمات التنظيم في "الارتداد" خلال العام الماضي وزادت بشكل مطرد منذ منتصف عام 2019، وفقا لبيانات جمعها مايكل نايتس وأليكس ألميدا من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال نايتس إنه "بالإضافة إلى الهجمات الصغيرة" التي يشنها التنظيم، فإنه "يحاول خلق معاقل ريفية".

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن التنظيم كثف عملياته في المناطق الريفية بمناطق ديالى وصلاح الدين وشمال بغداد وكركوك ونينوى.

كانت الأهداف في البداية نقاط تفتيش الشرطة والميليشيات في المناطق النائية واغتيال المسؤولين المحليين الذين رفضوا التعاون معه، لكن مع انشغال قوات الأمن العراقية بفرض الحظر خلال جائحة كوفيد-19، حصل التنظيم على قدر أكبر من الحرية لشن عملياته.

وفي شهر أبريل وحده، نفذ داعش، بحسب تقارير سابقة، 87 هجمة إرهابية في تلك المناطق، أسفرت عن مقتل 183 شخصا. وأكدت السلطات العراقية وقوع 23 هجمة منها في الأسبوع الأول من شهر أبريل وحده.

وأطلقت الحكومة العراقية حملة عسكرية واسعة ضد داعش بدعم من التحالف الدولي في كركوك والحدود الفاصلة بينها وبين محافظة صلاح الدين. وجاء ذلك بعد أن شهدت المنطقة تحركات مكثفة لعناصره، مستغلين الطبيعة الوعرة التي يصعب على القوات العراقية تأمينها بشكل كامل.

وقتل 19 عنصرا من تنظيم داعش خلال ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في العراق قبل أيام، أسفرت أيضا عن تدمير 46 كهفا شمال غربي كركوك.

عودة "هادئة" وتحديات عسكرية

تقرير نيويورك تايمز أشار إلى أن سبل التعامل مع العودة "الهادئة" للتنظيم وأشكال المساعدة الأميركية الممكنة ستكون محور النقاشات التي سيجريها المفاوضون الأميركيون والعراقيون الذين بدأوا حوارا استراتيجيا.

وقالت الصحيفة إن تزايد نشاط داعش في الفترة الماضية يأتي وسط نقاش حول مصير القوات الأميركية في العراق، التي يبلغ عددها حاليا نحو 5200 جندي ويتولون مهام مكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية.

ورغم مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبقاء عدد معقول من القوات هناك لمنع عودة التنظيم ولتكون "حصنا" ضد القوات الإيرانية في العراق، إلا أن هناك "ضغوطا" على الجانبين العراق والأميركي لخفض عدد هذه القوات، فالكونغرس زادت تساؤلاته حول هذا الأمر، والبنتاغون لا يريد إبقاء أكثر من الحد الأدنى الضروري بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية من قبل ميليشيات مدعومة من إيران.

ومنذ الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في قاعدة عسكرية في مارس الماضي، وزع الجيش الأميركي قواته على عدد أقل من القواعد. وتم تعليق مهمة التدريب في الأشهر الماضية بسبب الجائحة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي البنتاغون يعتقدون أنهم قادرون على تنفيذ المهمة في العراق بأقل من نصف عدد القوة الحالية ولديهم بالفعل خطط لخفض عدد القوات لتكون بين 2500 إلى 3000.

وفي الجانب العراقي، مرر مجلس النواب في يناير قانونا يقضي بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، لكن الحكومة العراقية لم تنفذ القرار غير الملزم، ويشعر الجيش العراقي بالتردد إزاء مغادرة القوات الأميركية بالكامل.

وقالت إنه رغم أن المسؤولين العراقيين يقولون إن بإمكانهم القتال على الأرض بأنفسهم، فإنهم يؤكدون أيضا حاجتهم إلى المساعدة في عمليات الاستطلاع والدعم الجوي والتدريب.

الشيخ شعلان الكريم، العضو السابق البرلمان الذي ينتمي إلى قرية مكشيفة التي تعرضت لهجوم داعش قال لنيويورك تايمز إن "الحكومة العراقية لا يمكنها محاربة داعش وحدها".

وحذر من أن الأسر التي لها علاقات بداعش ومُنعت من العودة إلى مناطقها تدفع رشاوى للعودة إلى منازلها في المنطقة. الصحيفة قالت إن هناك رغبة في الانتقام من قبل أقارب مقاتلي داعش في المناطق السنية الذين قتلوا أو سجنوا في المعارك ضد التنظيم، والعائلات السنية التي كانت تدعم داعش نسبيا يتم التعامل معها بريبة وتعاني من صعوبات في الحصول على وظائف وبعضهم يضطرون إلى العودة لصفوف داعش لأسباب مالية.

وأكد النائب العراقي السابق الذي حذر من خطر كل من داعش والميليشيات الشيعة على حد سواء أهمية الوجود الأميركي "ليس للمناطق السنية فقط ولكن للعراق بأكمله"، وفي "محافظة صلاح الدين نأمل في وجود أميركي اليوم، وليس غدا".

وكان تقرير سابق لموقع بيزنس إنسايدر قد حذر أيضا من عودة تنظيم داعش إلى العراق، وقال إن "الحكومة العراقية قد لا تستطيع التعامل معه".

وذكر مركز السياسة الدولية الأميركي أن نشاط داعش خاصة في المناطق الريفية خلال الشهور الأخيرة يشبه "حرب الاستنزاف التي يسعى التنظيم للبقاء من خلالها، وتبقي الفرصة أمام خلاياه النائمة لتستيقظ وتستهدف ما يعبر تلك المناطق من شاحنات تجارية ونفطية وقوافل أمنية ومجموعات سياحية تتنقل ما بين العراق وإيران".

الحرة / ترجمات - واشنطن