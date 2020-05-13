قدّم الشكر لجهتين.. أول تعليق للساعدي بعد توليه رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب في العراق

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي الأربعاء أنه سيبدأ بـ"معالجة السلبيات" في كافة مفاصل الجهاز والتشكيلات المرتبطة به، مقدما في الوقت ذاته الشكر للمحتجين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي باشر الأربعاء بمهامه رئيسا للجهاز خلفا للرئيس السابق طالب شغاتي.

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يباشر مهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب



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باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب.



والتقى سيادته بقادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية pic.twitter.com/FB2AA4aw12 — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) May 13, 2020

وأضاف البيان أن الساعدي قدم الشكر لمتظاهري ساحات الاحتجاج العراقية ولرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وتابع الساعدي، وفقا للبيان، أن "البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الأزمات".

وأكد أن جهاز مكافحة الإرهاب "لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية أمن الدولة والمواطن من أي تهديدات إرهابية"، مضيفا "دخلنا الآن بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به".

وقرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتسبب قرار عبد المهدي بتصاعد الغضب الشعبي ضد حكومته، باعتبار أن الساعدي كان أحد أبرز قادة المعارك ضد تنظيم داعش، بل يصفه البعض بأنه "أيقونة النصر" ضد التنظيم.