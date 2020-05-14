العراق

الأمم المتحدة تتوقع أن يتضاعف معدل الفقر في العراق إلى 40% خلال هذا العام

الحرة / وكالات - دبي
14 مايو 2020
الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا
الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا

كتب باتريك كوكبيرن في صحيفة "إندبندنت" مطلع الأسبوع مقالا تحدث فيه عن "حظ العراقيين السيئ" بسبب الأزمات التي تلاحقهم وكان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ووصف الكاتب أن يكون الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا.

عملياً يبدو أن أسعار النفط فعلا ستشكل أكبر أزمة تواجه العراق وهو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وهو يعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الحكومة.

وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 في المئة من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المئة في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 في المئة في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية".

وشجعت الدولة العراقية على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل الماضيين".

وكان تقرير لوزارة التخطيط نشرته في فبراير الماضي كشف أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 في المئة، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 في المئة في بعض المحافظات.

ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 في المئة عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 في المئة خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 في المئة في 2013.

ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.


 

الحرة / وكالات - دبي

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العراق

فيديو من العراق.. فتاة أوكرانية تبحث عن منزل زوجها بعد طردها منه

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
Members of the Iraqi federal police stand guard as youths participate in the first children's marathon run in the capital…
طلبت الفتاة مساعدة الشرطة - صورة تعبيرية

تناقلت وسائل التواصل العراقية، الأربعاء، فيديو لفتاة قيل إنها أوكرانية الجنسية، وهي تبحث عن منزل عائلة زوجها في سيارة شرطة، فيما قال مدونون إن "والد زوج الفتاة طردها بعد سجن زوجها بتهمة القتل، وأخذ أطفالها منها".

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي ترتدي الحجاب وتحاول التحدث بالعربية لاثنين من الأشخاص، يعتقد أنهما رجلا شرطة، يحاولان الاستفهام عن عنوان والد زوج الفتاة.

وقال ناشرو الفيديو إن الفتاة لجأت إلى الشرطة بعد طردها من منزل زوجها من قبل والده، إثر اعتقال الزوج بتهمة قتل أحد أقاربه في مشادة عشائرية العام الماضي، مضيفين أن الفتاة تحاول أخذ أطفالها الذين احتفظ بهم والد الزوج.

وفي حال لم يقتنع والد الزوج بإعادة الأطفال، في حال كانت الأخبار دقيقة، فمن المتوقع أن يسلموا لدار رعاية، حيث لا يسمح القانون العراقي بإخراجهم من البلاد بدون موافقة الوصي عليهم.

وقال موقع "ناس" الإخباري نقلا عن مصادره، إن "دورية من الشرطة أقلّت الفتاة وراحت تجوب فيها بشوارع حي الشهداء، بحثاً عن دار زوجها، إلا أنها كانت تائهة ولا تعرف من المنطقة سوى مجمع للمواد الغذائية ولم تعثر على المنزل اطلاقاً".

ويوضح المصدر للموقع، بأن "دورية الشرطة أخذت الفتاة إلى قسم الأسرة والطفل عسى أن يصلوا لعنوان منزل زوجها لكن تعذر ذلك في بادئ الأمر، ولحسن حظها كانت تحتفظ برقم هاتف طبيب صيدلاني كان قد أتم دراسته في أوكرانيا وهو صديق زوجها وتم التواصل مع الصيدلاني وتعرف عليها وتكفل بإسكانها في منزل عائلته لحين الانتهاء من حل القضية بالكامل، وأرشد الشرطة على منزل أهل زوجها".

وقال الموقع إن "الشرطة تتواصل مع ذوي زوج الفتاة من أجل حل الموضوع ودياً."

 

الحرة - واشنطن