العراق.. الكاظمي يلتقي الساعدي ويؤكد له التحدي الأهم

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس على "ضرورة التصدي لبقايا تنظيم داعش بكل قوة"، بعد سلسلة هجمات نفذها التنظيم مؤخرا في عدة مناطق بالبلاد.

وأكد الكاظمي خلال زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، التقى خلالها قائد الجهاز عبد الوهاب الساعدي، "أهمية الحفاظ على استقلال الجهاز وإبعاده عن التدخل السياسي"، حسب ما جاء في بيان للمتحدث العسكري باسم الكاظمي.

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi ، زيارة الى مقر جهاز مكافحة الارهاب @iraqicts .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة #داعش والمساهمة بالنصر الى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. pic.twitter.com/gBGGpz8QwE — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 14, 2020

وأضاف البيان أن الكاظمي أشار إلى "التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا تنظيم داعش بكل قوة وإحباط محاولاته".

وقرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي سياق ذي صلة قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تغريدة إن الكاظمي حث "قادة الجيش على أن تكون المنظومة الأمنية موجودة لحماية أمن البلاد والمواطن العراقي، وكذلك حماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات".

إن السيد القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi حث قادة الجيش على ان تكون المنظومة الأمنية موجودة لحماية أمن البلاد والمواطن العراقي، وكذلك حماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات.

كما أكد سيادته على بناء القدرات العسكرية بشكل صحيح وتسليح الجيش بأفضل أسلحة والمعدات — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 14, 2020

وكان تنظيم داعش هاجم عدة مواقع عراقية خلال الأسابيع الماضية، كان أعنفها الهجوم الذي وقع مطلع الشهر الجاري واستهدف عناصر في الحشد الشعبي قرب صلاح الدين وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.