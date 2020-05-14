العراق

تقرير استخباراتي: توتر بين القوات الأميركية والعراقية بعد مقتل سليماني

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
صورة تجمع عناصر من القوات العراقية مع عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش
صورة تجمع عناصر من القوات العراقية مع عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش

ذكر تقرير استخباراتي أميركي صدر الأربعاء، أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد زرعت الشك في نفوس الجيش العراقي بخصوص علاقته مع التحالف الدولي لمحاربة داعش التي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضح المفتش الرئيسي لقوة المهام المشتركة الأميركية لمحاربة داعش، الأربعاء، أن الغارة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، "قد زرعت الشك على الأرجح بين قوات الأمن العراقية، بخصوص ما إذا كان التحالف سيستمر في تقديم الدعم لها مستقبلا"، بحسب تقرير موقع "ذا هيل" الأميركي.

وأضاف المفتش بناء على الإجابات التي تلقاها من البنتاغون أنه على الرغم من استئناف التحالف دعمه للقوات الأمنية العراقية، فإن زيادة التوترات بين إيران ووكلائها يزيد من تعقيد العلاقات بين التحالف وقوى الأمن العراقية.

وبدأت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد في العراق منذ ديسمبر الماضي، بعد أن ألقى مسؤولون أميركيون باللوم على ميليشيا عراقية مدعومة إيرانيا بخصوص هجوم صاروخي أسفر عن مقتل مقاول أميركي.

ووصلت التوترات إلى القمة في بداية يناير 2020، بعدما قتل سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد، وقد ردت إيران بغارة صاروخية على قاعدة أميركية في العراق أسفرت عن إصابة أكثر من مئة جندي.

وقد أدت التوترات الأميركية الإيرانية إلى أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية لحماية قواتها في يناير الماضي، ما أدى في المقابل إلى إيقاف تدريب ودعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش بشكل مؤقت.

وجاء في التقرير، أن التحالف قد أخبر المفتش العام أن العلاقات بين القوات الأميركية والعراقية قد عانت بسبب إيقاف الولايات المتحدة العمليات مؤقتا ضد داعش.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف معظم سبل التعاون مع القوات العراقية، فإن العلاقة لم تعد إلى مستوياتها السابقة.

وأشار الموقع إلى أن الصعوبات التي واجهت العراق تزامنا مع تشكيل حكومة تتفق عليها كافة الأطراف السياسية في العراق،  قد تجد مخرجا بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، وهو "مسؤول استخباراتي سابق يحظى بدعم أميركي".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صورة تجمع عناصر من القوات العراقية مع عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش
العراق

تقرير استخباراتي: توتر بين القوات الأميركية والعراقية بعد مقتل سليماني

الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
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العراق

قد يعود على طريقة الزرقاوي.. تقرير أميركي يكشف ملايين داعش المخبأة وعديد مقاتليه

جو تابت - واشنطن
14 مايو 2020
إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه
إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه

كشف المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال أن تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شنّ عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرّد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال في تقريره الذي رفعه أمس إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسيّ النواب والشيوخ في الكونغرس، أن المناطق الأكثر تهديدا من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزُّور في سوريا. 

ووفقا للتقرير الذي جاء في نحو 130 صفحة، أكدّ المفتش العام أن هناك ما بين 14000 و18000 مقاتل من "داعش" يحتفظون بنفوذ وقدرات تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا بأن يتحولوا إلى حركة تمرّد سنيّة شبيهة بتلك التي عاشها العراق إبان الإرهابي "أبو مصعب الزرقاوي" الذي قضى عام 2006. 

وكشف تقرير البنتاغون لأول مرة الأولى ومنذ إنتهاء المعارك ضد التنظيم وتصفية زعيمه "أبو بكر البغدادي" في أكتوبر الماضي، بأن ما تبقى من مقاتليه يحتفظون بمئات ملايين الدولارات والتي بعضها مخبأ والجزء الآخر يأتي من خلايا دعم دولي متعددة. 

ويؤكد التقرير أن إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه كما فعل قبل سنوات.

وأوضح أن معلومات وكالة الإستخبارات العسكرية الـ "دي آي آيه" وقيادة المنطقة الوسطى الأميركية - سانتكوم، تؤكد بأن التهديد الذي يشكله التنظيم في العراق لا يمنحه الإمكانات لشن أعمال إرهابية كبيرة، وهذا ما ظهر فعلا منذ بداية السنة الجارية حيث أن عدد هجماته انخفض بنحو 37 في المئة. 

لكن قراءة الوضع في سوريا مختلفة كليا وفقا للتقرير، الذي اعتبر أن مهمة قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في شرق البلاد تواجه "مخاطر جادة" من خلال تواجد عشرات آلاف السجناء والمعتقلين في السجون بقيادة "قوات سوريا الديموقراطية-قسد"، مشيرا إلى أن استمرار بقائهم ومن دون خطة دولية واضحة لنقلهم ومحاكمتهم قد تحوّلهم إلى قنبلة موقوتة. 

ويختم التقرير تقييمه للدور الأميركي في سوريا والعراق، بالإشادة بالخطوات التي اتخذها البنتاغون في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال تنفيذ خطة واسعة لإعادة الإنتشار.

وأضاف أن الخطة أدت إلى إخراج القوات من عدد من القواعد العسكرية في العراق وإدخالها في المقابل قدرات دفاعية جديدة من شأنها، ووفقا للتقرير، مواجهة تهديدات التنظيم كما الميليشيات الشيعية المتطرفة المدعومة من طهران.

جو تابت - واشنطن