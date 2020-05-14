العراق

فيديو من العراق.. فتاة أوكرانية تبحث عن منزل زوجها بعد طردها منه

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
Members of the Iraqi federal police stand guard as youths participate in the first children's marathon run in the capital…
طلبت الفتاة مساعدة الشرطة - صورة تعبيرية

تناقلت وسائل التواصل العراقية، الأربعاء، فيديو لفتاة قيل إنها أوكرانية الجنسية، وهي تبحث عن منزل عائلة زوجها في سيارة شرطة، فيما قال مدونون إن "والد زوج الفتاة طردها بعد سجن زوجها بتهمة القتل، وأخذ أطفالها منها".

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي ترتدي الحجاب وتحاول التحدث بالعربية لاثنين من الأشخاص، يعتقد أنهما رجلا شرطة، يحاولان الاستفهام عن عنوان والد زوج الفتاة.

وقال ناشرو الفيديو إن الفتاة لجأت إلى الشرطة بعد طردها من منزل زوجها من قبل والده، إثر اعتقال الزوج بتهمة قتل أحد أقاربه في مشادة عشائرية العام الماضي، مضيفين أن الفتاة تحاول أخذ أطفالها الذين احتفظ بهم والد الزوج.

وفي حال لم يقتنع والد الزوج بإعادة الأطفال، في حال كانت الأخبار دقيقة، فمن المتوقع أن يسلموا لدار رعاية، حيث لا يسمح القانون العراقي بإخراجهم من البلاد بدون موافقة الوصي عليهم.

وقال موقع "ناس" الإخباري نقلا عن مصادره، إن "دورية من الشرطة أقلّت الفتاة وراحت تجوب فيها بشوارع حي الشهداء، بحثاً عن دار زوجها، إلا أنها كانت تائهة ولا تعرف من المنطقة سوى مجمع للمواد الغذائية ولم تعثر على المنزل اطلاقاً".

ويوضح المصدر للموقع، بأن "دورية الشرطة أخذت الفتاة إلى قسم الأسرة والطفل عسى أن يصلوا لعنوان منزل زوجها لكن تعذر ذلك في بادئ الأمر، ولحسن حظها كانت تحتفظ برقم هاتف طبيب صيدلاني كان قد أتم دراسته في أوكرانيا وهو صديق زوجها وتم التواصل مع الصيدلاني وتعرف عليها وتكفل بإسكانها في منزل عائلته لحين الانتهاء من حل القضية بالكامل، وأرشد الشرطة على منزل أهل زوجها".

وقال الموقع إن "الشرطة تتواصل مع ذوي زوج الفتاة من أجل حل الموضوع ودياً."

 

الحرة - واشنطن

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العراق

أعلى حصيلة إصابات منذ دخول كورونا إلى العراق.. والسلطات تحذر

13 مايو 2020
سجل نحو نص حالات الإصابة الجديدة في بغداد بواقع 82 حالة، فيما جاءت البصرة ثانيا بـ 32 حالة
سجل نحو نص حالات الإصابة الجديدة في بغداد بواقع 82 حالة، فيما جاءت البصرة ثانيا بـ 32 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأعلى منذ دخول الوباء للعراق في مارس الماضي.

وبلغ مجموع الإصابات في البلاد 3032 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء إلى 115 شخصا.

وسجل نحو نصف حالات الإصابة الجديدة في بغداد بواقع 82 حالة، فيما توزعت الإصابات الباقية على محافظات البصرة (32)، والمثنى (2) ونينوى (2) وديالى (1)، فيما سجلت جميع حالات الوفاة الجديدة في بغداد.

وحذر وزير الصحة حسن التميمي من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن "القوات الامنية والفرق الصحية ستتخذ اجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية المزدحمة التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية".  

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي ".

واشار إلى "إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الإصابة".
 