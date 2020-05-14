العراق

قد يعود على طريقة الزرقاوي.. تقرير أميركي يكشف ملايين داعش المخبأة وعديد مقاتليه

جو تابت - واشنطن
14 مايو 2020
إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه
إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه

كشف المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال أن تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شنّ عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرّد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال في تقريره الذي رفعه أمس إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسيّ النواب والشيوخ في الكونغرس، أن المناطق الأكثر تهديدا من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزُّور في سوريا. 

ووفقا للتقرير الذي جاء في نحو 130 صفحة، أكدّ المفتش العام أن هناك ما بين 14000 و18000 مقاتل من "داعش" يحتفظون بنفوذ وقدرات تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا بأن يتحولوا إلى حركة تمرّد سنيّة شبيهة بتلك التي عاشها العراق إبان الإرهابي "أبو مصعب الزرقاوي" الذي قضى عام 2006. 

وكشف تقرير البنتاغون لأول مرة الأولى ومنذ إنتهاء المعارك ضد التنظيم وتصفية زعيمه "أبو بكر البغدادي" في أكتوبر الماضي، بأن ما تبقى من مقاتليه يحتفظون بمئات ملايين الدولارات والتي بعضها مخبأ والجزء الآخر يأتي من خلايا دعم دولي متعددة. 

ويؤكد التقرير أن إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه كما فعل قبل سنوات.

وأوضح أن معلومات وكالة الإستخبارات العسكرية الـ "دي آي آيه" وقيادة المنطقة الوسطى الأميركية - سانتكوم، تؤكد بأن التهديد الذي يشكله التنظيم في العراق لا يمنحه الإمكانات لشن أعمال إرهابية كبيرة، وهذا ما ظهر فعلا منذ بداية السنة الجارية حيث أن عدد هجماته انخفض بنحو 37 في المئة. 

لكن قراءة الوضع في سوريا مختلفة كليا وفقا للتقرير، الذي اعتبر أن مهمة قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في شرق البلاد تواجه "مخاطر جادة" من خلال تواجد عشرات آلاف السجناء والمعتقلين في السجون بقيادة "قوات سوريا الديموقراطية-قسد"، مشيرا إلى أن استمرار بقائهم ومن دون خطة دولية واضحة لنقلهم ومحاكمتهم قد تحوّلهم إلى قنبلة موقوتة. 

ويختم التقرير تقييمه للدور الأميركي في سوريا والعراق، بالإشادة بالخطوات التي اتخذها البنتاغون في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال تنفيذ خطة واسعة لإعادة الإنتشار.

وأضاف أن الخطة أدت إلى إخراج القوات من عدد من القواعد العسكرية في العراق وإدخالها في المقابل قدرات دفاعية جديدة من شأنها، ووفقا للتقرير، مواجهة تهديدات التنظيم كما الميليشيات الشيعية المتطرفة المدعومة من طهران.

جو تابت - واشنطن

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العراق.. الكاظمي يلتقي الساعدي ويؤكد له التحدي الأهم

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
قرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له
قرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس على "ضرورة التصدي لبقايا تنظيم داعش بكل قوة"، بعد سلسلة هجمات نفذها التنظيم مؤخرا في عدة مناطق بالبلاد.

وأكد الكاظمي خلال زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، التقى خلالها قائد الجهاز عبد الوهاب الساعدي، "أهمية الحفاظ على استقلال الجهاز وإبعاده عن التدخل السياسي"، حسب ما جاء في بيان للمتحدث العسكري باسم الكاظمي.

وأضاف البيان أن الكاظمي أشار إلى "التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا تنظيم داعش بكل قوة وإحباط محاولاته".  

وقرر الكاظمي مطلع هذا الأسبوع إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي سياق ذي صلة قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تغريدة إن الكاظمي حث "قادة الجيش على أن تكون المنظومة الأمنية موجودة لحماية أمن البلاد والمواطن العراقي، وكذلك حماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات".

وكان تنظيم داعش هاجم عدة مواقع عراقية خلال الأسابيع الماضية، كان أعنفها الهجوم الذي وقع مطلع الشهر الجاري واستهدف عناصر في الحشد الشعبي قرب صلاح الدين وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

الحرة - واشنطن