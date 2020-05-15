العراق

"اجتماعات مع رغد صدام حسين".. معاناة شاب عراقي بين الاعتقال والتعذيب واتهامات المحققين

الحرة / خاص - واشنطن
15 مايو 2020
شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات
شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات

"عذبوه واتهموه بالترويج لحزب البعث المحظور وعقد اجتماعات مع رغد صدام حسين رغم أن عمره لم يتجاوز 17 عاما" يقول الناشط عدي الزيدي، والد عادل، الفتى العراقي الذي أطلق سراحه الخميس بعد أشهر من الاعتقال بعد المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وظهر عادل في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن إطلاق سراحه بكفالة مالية لحين محاكمته وينفي التهم الموجهة له ولوالده بالانتماء لحزب البعث.

إطلاق سراح الزيدي جاء بعد أيام من قرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وشهدت الأشهر الماضية، خلال فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت الناشطين والمشاركين في التظاهرات، يعتقد أن بعضها نفذ من قبل ميليشيات موالية لطهران.

ويروي عدي الزيدي تفاصيل رحلة ولده منذ لحظة اعتقاله و"تعرضه للتعذيب" داخل السجن وحتى ساعة الإفراج عنه.

يقول الزيدي لموقع الحرة إن عادل، الطالب في المرحلة الإعدادية، ترك دراسته وانضم للتظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد خلال الأيام الأولى من انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

ويضيف "في 11 نوفمبر الماضي اختفى عادل، ليصلنا بعدها خبره اعتقاله من قبل قوات مكافحة الشغب القريبة من ساحة التحرير، ليتم ارساله بعده إلى سجن مطار المثنى، وبعدها إلى سجن تابع لقيادة عمليات بغداد".

بدأ التحقيق مع عادل بعد اعتقاله بعدة أيام، وحاول المحققون انتزاع الاعترافات منه بالقوة والتعذيب بواسطة الضرب بأسلاك معدنية، وفقا للزيدي.

اضطر عادل للتوقيع على محضر التحقيق من دون أن يقرأه حتى، خوفا من أن تعاد الكرة ويجري تعذيبه مجددا، كما يقول والده.

ذكر عدي الزيدي أسماء محققين ومسؤولين شاركوا في التحقيق مع ولده وبعضهم أشرفوا على عمليات التعذيب، من بينهم ضابط تحقيق سيكتفي موقع الحرة بذكر الأحرف الأولى من أسمه الثلاثي "ج ع د".

يقول عدي الزيدي إن هذا الضابط استقدم بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من الديوانية إلى بغداد للإشراف على عمليات التحقيق مع المحتجين المعتقلين لأنه معروف بقسوته.

من بين التهم الموجهة لعادل، المشاركة في أعمال شغب وتصنيع ورمي قنابل مولوتوف على القوات الأمنية، وأخطرها الانتماء والترويج لحزب البعث المنحل هو ووالده.

يؤكد عدي الزيدي أنه وبناء على هذه التهم صدرت مذكرة قبض بحقه هو، بحجة أن ولده اعترف عليه.

أرسل الزيدي وثائق صادرة من مركز شرطة أحداث الرصافة، لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها، تتحدث عن تعرض عادل للتعذيب في المعتقل.

وثيقة تتعلق بقضية عادل الزيدي
وثيقة تتعلق بقضية عادل الزيدي

كذلك تظهر صورة حصل عليها موقع الحرة من عائلة الزيدي، عادل وهو يقف داخل السجن ويحمل ورقة كتب عليها اسمه، فيما بدت أثار تعذيب على وجهه وأنفه.

صورة لعادل عدي الزيدي اثناء تواجده في السجن
صورة لعادل عدي الزيدي اثناء تواجده في السجن

ولم يتسن لموقع الحرة الحصول على تعليق من قيادة عمليات بغداد بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عادل للتعذيب وأيضا بشأن الوثائق التي تتحدث عن ذلك.

تم إجبار عادل على توقيع تعهد بعدم المشاركة مجددا في الاحتجاجات قبل إطلاق سراحه، لكنه مع ذلك مصر على الالتحاق بالمحتجين في ساحة التحرير، بحسب والده.

"سنرجع للتظاهر، لأن الذي تعرضنا له قليل مقارنة بالمتظاهرين الذين فقدوا حياتهم، سنبقى في ساحات الاحتجاج لحين تحقيق مطالبنا بإسقاط الفاسدين ومحاسبة قتلة المحتجين".

يشار إلى أن أكثر من 600 متظاهرا عراقيا قتلوا وأصيب ما يقارب من 25 ألفا آخرين، نتيجة عمليات القمع واستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الامن العراقية وميليشيات موالية لإيران ضد المحتجين.

الحرة / خاص - واشنطن

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شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات
العراق

"اجتماعات مع رغد صدام حسين".. معاناة شاب عراقي بين الاعتقال والتعذيب واتهامات المحققين

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العراق

بعد مزاعم عرض المرجعية للعامري.. بيان شديد اللهجة من ممثل السيستاني

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله

نفى مكتب ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة عرض رئاسة هيئة الحشد الشعبي على زعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران هادي العامري، فيما شدد على ضرورة تفعيل "هيكيلة" المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران.

وقال بيان لمكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء إن "عددا من وسائل الإعلام نشرت تصريحا للنائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي".

وأضاف البيان أن النائب المذكور تحدث أن "العامري تلقى طلب الزيارة من الشيخ الكربلائي، ورفض عرضا منه لرئاسة الحشد الشعبي".

وأوضح البيان أن "ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من أي مسؤول اللقاء بهم، وإنما طلب اللقاء يكون من قبل المسؤول نفسه".

 وأكد البيان أن "لقاء الشيخ الكربلائي الأخير جاء بناء على طلب من العامري نفسه".

وشدد بيان مكتب الكربلائي أن "ممثل المرجعية لم يطلب من هادي العامري ترأسه لهيئة الحشد، لأنها ليست من صلاحيته القانونية".

وواصل البيان أن "ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من أجلها أسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية التي صدرت في حينها".

وتابع أن رؤية المرجعية الدينية تضمن أيضا "ضرورة إجراء تقويم وتصحيح لبعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي، وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع ألوية العتبات المقدسة".

وختم البيان بالقول إن "النائب حامد الموسوي لم يكن حاضرا في هذا اللقاء".

وكانت أربعة فصائل تابعة لمرجعية النجف، هي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، قررت الشهر الماضي الانسحاب من الحشد الشعبي والانضمام للقوات الرسمية العراقية.

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

الحرة - واشنطن