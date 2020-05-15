"اجتماعات مع رغد صدام حسين".. معاناة شاب عراقي بين الاعتقال والتعذيب واتهامات المحققين

"عذبوه واتهموه بالترويج لحزب البعث المحظور وعقد اجتماعات مع رغد صدام حسين رغم أن عمره لم يتجاوز 17 عاما" يقول الناشط عدي الزيدي، والد عادل، الفتى العراقي الذي أطلق سراحه الخميس بعد أشهر من الاعتقال بعد المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وظهر عادل في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن إطلاق سراحه بكفالة مالية لحين محاكمته وينفي التهم الموجهة له ولوالده بالانتماء لحزب البعث.

🔺 #العراق قانونيا لم يكذب مجلس القضاء الأعلى عندما اكد انه لايوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.

لان معظم المتظاهرين لفقت لهم تهم كيدية من اجل الخلاص منهم. https://t.co/cdR4bmOtw3 pic.twitter.com/5FJz1whDQI — Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) May 14, 2020

إطلاق سراح الزيدي جاء بعد أيام من قرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وشهدت الأشهر الماضية، خلال فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت الناشطين والمشاركين في التظاهرات، يعتقد أن بعضها نفذ من قبل ميليشيات موالية لطهران.

ويروي عدي الزيدي تفاصيل رحلة ولده منذ لحظة اعتقاله و"تعرضه للتعذيب" داخل السجن وحتى ساعة الإفراج عنه.

يقول الزيدي لموقع الحرة إن عادل، الطالب في المرحلة الإعدادية، ترك دراسته وانضم للتظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد خلال الأيام الأولى من انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

ويضيف "في 11 نوفمبر الماضي اختفى عادل، ليصلنا بعدها خبره اعتقاله من قبل قوات مكافحة الشغب القريبة من ساحة التحرير، ليتم ارساله بعده إلى سجن مطار المثنى، وبعدها إلى سجن تابع لقيادة عمليات بغداد".

بدأ التحقيق مع عادل بعد اعتقاله بعدة أيام، وحاول المحققون انتزاع الاعترافات منه بالقوة والتعذيب بواسطة الضرب بأسلاك معدنية، وفقا للزيدي.

اضطر عادل للتوقيع على محضر التحقيق من دون أن يقرأه حتى، خوفا من أن تعاد الكرة ويجري تعذيبه مجددا، كما يقول والده.

ذكر عدي الزيدي أسماء محققين ومسؤولين شاركوا في التحقيق مع ولده وبعضهم أشرفوا على عمليات التعذيب، من بينهم ضابط تحقيق سيكتفي موقع الحرة بذكر الأحرف الأولى من أسمه الثلاثي "ج ع د".

يقول عدي الزيدي إن هذا الضابط استقدم بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من الديوانية إلى بغداد للإشراف على عمليات التحقيق مع المحتجين المعتقلين لأنه معروف بقسوته.

من بين التهم الموجهة لعادل، المشاركة في أعمال شغب وتصنيع ورمي قنابل مولوتوف على القوات الأمنية، وأخطرها الانتماء والترويج لحزب البعث المنحل هو ووالده.

يؤكد عدي الزيدي أنه وبناء على هذه التهم صدرت مذكرة قبض بحقه هو، بحجة أن ولده اعترف عليه.

أرسل الزيدي وثائق صادرة من مركز شرطة أحداث الرصافة، لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها، تتحدث عن تعرض عادل للتعذيب في المعتقل.

وثيقة تتعلق بقضية عادل الزيدي

كذلك تظهر صورة حصل عليها موقع الحرة من عائلة الزيدي، عادل وهو يقف داخل السجن ويحمل ورقة كتب عليها اسمه، فيما بدت أثار تعذيب على وجهه وأنفه.

صورة لعادل عدي الزيدي اثناء تواجده في السجن

ولم يتسن لموقع الحرة الحصول على تعليق من قيادة عمليات بغداد بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عادل للتعذيب وأيضا بشأن الوثائق التي تتحدث عن ذلك.

تم إجبار عادل على توقيع تعهد بعدم المشاركة مجددا في الاحتجاجات قبل إطلاق سراحه، لكنه مع ذلك مصر على الالتحاق بالمحتجين في ساحة التحرير، بحسب والده.

"سنرجع للتظاهر، لأن الذي تعرضنا له قليل مقارنة بالمتظاهرين الذين فقدوا حياتهم، سنبقى في ساحات الاحتجاج لحين تحقيق مطالبنا بإسقاط الفاسدين ومحاسبة قتلة المحتجين".

يشار إلى أن أكثر من 600 متظاهرا عراقيا قتلوا وأصيب ما يقارب من 25 ألفا آخرين، نتيجة عمليات القمع واستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الامن العراقية وميليشيات موالية لإيران ضد المحتجين.