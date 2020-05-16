العراق

"ابتز" الأهالي.. شرطة الموصل تعتقل الضابط المزيف

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
شرطة الموصل تلقي القبض على رجل انتحل صفة ضابط
شرطة الموصل تلقي القبض على رجل انتحل صفة ضابط

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، الجمعة، القبض على شخص انتحل صفة "ضابط" في الأجهزة الأمنية وقام بـ"ابتزاز" الأهالي.

وقال قائد الشرطة العميد ليث خليل الحمداني في بيان مقتضب إن مديرية شرطة الحدباء وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكنت من إلقاء القبض على (أ م م ع) في منطقة "النبي يونس" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأوضح العميد أن المتهم كان مطلوبا للأجهزة الأمنية في المحافظة بعدة قضايا بينها نصب واحتيال وابتزاز وتهديد المواطنين .

وقد تم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسجيل أقواله بالاعتراف.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

سجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة
آخر الأخبار

البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة 

تسبّب فيروس كورونا المستجدّ بوفاة 305,424 شخصاً في العالم
عربي ودولي

حصيلة كورونا عالميا.. 4.5 ملايين إصابة بالفيروس المستجد

أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل
أميركا

أميركي يواجه السجن 20 عاما بعد تهديده حاكمة ولاية بالقتل

أمازون تحظر ملايين المنتجات التي يدعي باعتها قدرتها على علاج فيروس كورونا المستجد
اقتصاد

وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات تطال الشركة

شرطة الموصل تلقي القبض على رجل انتحل صفة ضابط
العراق

"ابتز" الأهالي.. شرطة الموصل تعتقل الضابط المزيف

هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟
عربي ودولي

بيانات مسربة من الصين تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة عن حالات كورونا

أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران
إيران

إيران تلوح باستخدام مواردها العسكرية لإنقاذ محاصيلها الزراعية

أزمة كورونا

مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

نوه الجندي سابق بالقوات الخاصة الأميركية، والكاتب المسرحي سكوت مان، إلى ضرورة تحلي الولايات المتحدة بالحذر تجاه تنظيم داعش، الذي ربما يحاول استغلال أزمة كورونا لصالحه.

وقال مان في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "أعتقد أننا بدأنا في الانشغال عن داعش بسبب الجائحة، ويمكن للتنظيم أن يستغل هذا الأمر".

وقد قام مان بجولات عدة في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى حول العالم، خلال فترة خدمته كجندي في القوات الخاصة، حيث عمل في مهام لمكافحة التمرد.

والآن يعمل مان مستشارا لكبار المسؤولين العسكريين المشرفين على القوات الخاصة في أفغانستان والولايات المتحدة والشرطة، وذلك وفقا لمعلومات مؤسسة "روح أميركا" غير الربحية.

وقال مان إن داعش تلقى ضربة قوية من القوات الأميركية الخاصة، ولكن طالما نجت سردياتهم، فإنها ستحاول البحث عن طريق للعودة لإظهار وجودها أمام العالم.

وكان منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي قد حذر في إحاطة سرية من أن تنظيم داعش يحرض أنصاره في غرب العراق على استغلال الأزمة الحالية لشن هجمات.

وأشار مان إلى أن مقاتلي داعش قد عادوا إلى أوطانهم الأصلية، وذلك من أجل إنشاء أو إعادة تشكيل شبكات تابعة لهم.

وأضاف مان "تذكروا أنه قبل إسقاط داعش، كان التنظيم يجري هجمات عنيفة شخصية في أماكن نعمل ونعيش فيها"، محذرا أنهم قد يعودون إلى نفس النهج.

الحرة / ترجمات - واشنطن