العراق

اغتيال ناشط ومحامي عراقي قبل الإفطار بدقائق

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
محامي عراقي
محامي عراقي

اغتيل المحامي والناشط العراقي داوود الحمداني السبت في محافظة ديالى، وفق ما نقل مصدر من منظمات المجتمع المدني.

وأفاد المصدر أن اغتيال الحمداني وقع قبل موعد الإفطار بدقائق في منطقة نهر الشيخ التابعة لناحية العبارة بالمحافظة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تكررت حوادث الخطف والاغتيال التي تستهدف ناشطين في الحراك المطالب بمحاربة الفساد في البلاد.

وفي يناير الماضي، قتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها.

الحرة - واشنطن

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العراق

تحدث عن "أصوات نشاز".. بيان للكاظمي بعد لقاء قيادات الحشد

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
تأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض
تأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إن حكومته ستدافع عن قانون الحشد الشعبي الصادر قبل أربعة أعوام، باعتباره "الإطار القانوني" الذي ينظم عمل الجهة التي تضم عدة فصائل موالية لطهران.

وذكر الكاظمي في بيان أعقب زيارة قام بها لمقر الحشد الشعبي ببغداد أن "قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه".

وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، قائلا إن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف".

وأشار إلى أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني، وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماما".

وينص القانون، الذي أقره البرلمان العراقي في عام 2016، على أن الحشد الشعبي يعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وتخضع معظم الفصائل البارزة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي وحركة النجباء، لطهران، كما تتبع عقائديا المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض.

وأظهرت الصور التي نشرت للزيارة حضور ممثلي الفصائل الأربعة الخاضعة لمرجعية النجف التي كانت قد انسحبت في وقت سابق من الهيئة وأعلنت الانضمام للقوات المسلحة الرسمية بعد خلافات بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل الحشد الشعبي.

وانسحبت الفصائل الموالية للسيستاني من الحشد الشعبي بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

الحرة - واشنطن