علم المثليين في بغداد يشعل الجدل في العراق

أثار قرار بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رفع علم المثليين في مقرها في بغداد جدلا في العراق على المستويي الرسمي والشعبي.

برلمانيا، دانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، رفع العلم معتبرة أنه "تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية للشعب العراقي"، ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى "القيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

ورفع "علم قوس قزح" من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بالاشتراك مع السفارتين البريطانية والكندية فيه، وقالت البعثة إن رفع العلم هو للاحتفال بـ"اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي" ولجذب الأنظار نحو "حقوق المثليين والمتحولين جنسيا".

Together with @CanadainIraq and @UKinIraq, today in Baghdad we join EU Delegations worldwide in raising the rainbow flag to mark the International Day Against Homophobia and Transphobia and highlight the rights of Lesbian Gay Bisexual Transgender people 🏳️‍🌈#EU4LGBTI #IDAHOT2020 pic.twitter.com/TMGv9yxyk8