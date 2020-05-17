العراق

علم المثليين يرفع في بغداد

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
علم قوس قزح الذي يتخذه المثليون رمزا لهم
علم قوس قزح الذي يتخذه المثليون رمزا لهم

رفعت سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق رسميا الأحد علم المثليين في مقر البعثة في بغداد.

وقررت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي، والذي يصادف 17 مايو حيث يسلط فيه الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس.

وقالت بعثة الاتحاد في بغداد في تغريدة أرفقت بصورة العلم "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وفي 17 مايو من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك القرار فترة طويلة من تصنيف المثلية على أنها مرض.

وبمناسبة القرار اعتبر المجتمع الدولي ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.

وعادة ما تشهد مدن عالمية مسيرات دعما للمثليين لتسليط الضوء على معاناتهم في المجتمعات التي لا تتقبلهم، حيث لا تعترف قوانين كثير من الدول بحقوقهم.

وتأتي المناسبة هذا العام في ظل جائحة كورونا حيث تفرض معظم دول العالم تقييدات على التجمعات العامة بهدف منع انتشار الفيروس.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

علم قوس قزح الذي يتخذه المثليون رمزا لهم
العراق

علم المثليين يرفع في بغداد

بعد عام ونصف حكومة إسرائيل الجديد تؤدي اليمين الدستورية
إسرائيل

3 انتخابات وعام من الشلل السياسي.. نتانياهو وغانتس يعرضان حكومتهما اليوم في الكنيست

جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم كسرا حظر التجول
السودان

كسرا حظر التجول المفروض بسبب كورونا.. جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم

حرارة الصيف قد تخفف انتشار فيروس كورونا
صحة

دراسة تحسم الجدل.. الصيف يحد من انتشار "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي

السفير الصيني دو وي وجد ميتا في منزله
آخر الأخبار

"لا أثار عنف على الجثة".. العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا داخل منزله

حرب باردة بين أميركا والصين تلوح في الآفق
عربي ودولي

هل بدأت الحرب الباردة بين أميركا والصين؟

يمكن أن تنمو حتى أربعة أقدام وتأكل كل شيء
منوعات

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. السحالي تهاجم ولاية جورجيا

العراق

"المرأة العراقية دفعت الثمن الأكبر".. نساء يروين معاناتهن في المخيمات

الحرة / ترجمات - دبي
17 مايو 2020
استمرار معاناة العراقيات في المخيمات بعد أن سيطرت الميليشات على منازلهن
استمرار معاناة العراقيات في المخيمات بعد أن سيطرت الميليشات على منازلهن

شهد العراق دورات متكررة من الصراع والنزوح الجماعي والدمار على مدى العقود الثلاثة الماضية، آخرها الحرب مع داعش التي أحدثت تغيرا غير مسبوق لجغرافية بعض المناطق والبنية التحتية في شمال ووسط العراق. 

فقد تضرر أو دٌمر ما لا يقل عن 138 ألف منزل، وأٌجبر أكثر من ستة ملايين عراقي على الفرار، ولا يزال العديد من الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم وبلداتهم الأصلية يكافحون من أجل تأمين منزل وإعادة بناء حياتهم.

ووجد بحث جديد أجراه مجلس اللاجئين النرويجي (NRC) أن المرأة العراقية هي التي دفعت الثمن الأكبر جراء ما حصل، وهي الأكثر تضرراً، وحتى أن النساء يبدين خوفا كبيرا من  العودة إلى ديارهن.

وأفادت واحدة من كل 10 نساء نازحات بأن ممتلكاتهن محتلة من قبل المليشيات أو أفراد الأمن أو زعماء القبائل.

وقالت ريم التي تعيش في مخيم للنزوح منذ عام 2017: "أتمنى لو كان لدي منزل أعود إليه، لكن ليس لدي شيء".

فقد طلقها زوجها ليتزوج بأخرى، ولأنه كان مالك المنزل فقد تركها في مخيم النازحين دون أي شيء، وعملت لفترة من الوقت كعاملة نظافة في مكتب إدارة معسكر المجلس النرويجي للاجئين، ومن خلال المال الذي كسبته، اشترت قطعة من الأرض المملوكة للحكومة في منطقة زراعية، ولكن يمكن استعادة هذه الأرض من قبل الحكومة في أي وقت.

وأضافت ريم: "على الحكومة أن تساعدنا في إيجاد مكان للعيش أو على الأقل تعطينا تعويضات، لا يمكننا العودة إلى مناطقنا الأصلية لأنه لم يبق شيء، لم يعد لدي منزل أو عائلة تعيش في تلك المنطقة".

ريم تعيش في المخيم من 2017
ريم تعيش في المخيم من 2017

 

نفوذ زعماء القبائل

 

أما كتيبة، 39 عاماً، وتعيش في مخيم منذ 2018، فقد قالت: "كان زوجي قد سجل ممتلكاتنا باسمه، لكنه قتل أثناء استعادة الموصل عام 2018، اشترى المنزل من والده بدون عقد، ولا أستطيع الآن إثبات أنه ملك لنا". 

وأشارت "حتى لو تم تسجيل المنزل باسمي، فلن يتغير وضعي، لأن زعماء القبائل لديهم القوة المطلقة في منطقتنا".

وأوضحت أنها تخشى على أبنائها الصغار بعد أن فقدت ثلاثة أطفال بالفعل، مضيفة: "لا يوجد شيء نعود إليه. لن تسمح لي قبيلتي بالعودة أبداً".

وجدت أبحاث المجلس النرويجي للاجئين أنه على الرغم من أن الحكومة العراقية لديها قوانين لحماية حقوق المرأة، فإن العادات غالبا ما تقيد حق المرأة في التملك بشكل مستقل.

السيدة كتيبة 39 عاما تعيش في المخيم منذ 2018
السيدة كتيبة 39 عاما تعيش في المخيم منذ 2018

 

تجديد الهوية

 

أما السيدة أم إبراهيم، فقالت: "مشكلتي الرئيسية الآن هي أن بطاقات هويتي وأولادي قديمة ولا يمكنني عبور نقاط التفتيش ما لم أجددها. 

وأوضحت أم إبراهيم، 44 سنة، من منطقة الحويجة في محافظة كركوك، أنها هربت مع أطفالها الستة إلى مخيم للنزوح خلال القتال ضد تنظيم داعش، إلى أنها لا يمكنها تجديد هوايتها دون حضور زوجها وهو مفقود، أو الحصول على النسخة الأصلية لبطاقة الهوية.

ووفقاً لأم إبراهيم، كان زوجها مزارعًا وامتلك منزلا وأرضا، وخلال القتال، قرر البقاء في المزرعة لحماية الأرض والماشية، وفي وقت لاحق، تلقت أم إبراهيم معلومات من أهالي القرية تفيد بأن الميليشيات أخذت زوجها، وتخشى إذا عادت إلى المنزل أن تأخذ الميليشيات أولادها كما فعلوا مع والدهم.

وقالت: "عائلتي لا تستطيع أن تفعل أي شيء لمساعدتي، إنهم في المخيم مثلي، كلنا من نفس القرية ولا يمكن لأي منا العودة إلى دياره، الشيء الوحيد الذي قد يساعدنا على بدء حياتنا مرة أخرى هو تجديد بطاقات الهوية والحصول على بعض التعويض. وهذا سيمكننا من بدء مشروع صغير والحصول على دخل".

السيدة أم إبراهيم 44 عاما من كركوك
السيدة أم إبراهيم 44 عاما من كركوك

 

الانضمام إلى داعش 

 

أما السيدة رابية، 47 سنة، أم نازحة لسبعة أطفال من الحويجة، تعيش في مخيم منذ 2017، ذكرت أن لديها الأوراق التي تثبت أن المنزل ملك لها، ولكن عندما فروا، تركوا كل شيء في المنزل، ولم يفكروا في أخذ الوثائق معهم.

وتدّعي أن زوجها وابنها متهمان زورًا بالانتماء لتنظيم داعش، وأن زوجها صاحب متجر، يبيع المنتجات للجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة داعش، قائلة: "اتهمهم أقاربنا بدعم داعش وجلبوا بعض الشهود المزيفين لاتهامهم زوراً".

رابية من الموصل نازحة منذ 2017
رابية من الموصل نازحة منذ 2017

وأشارت إلى أن لديها ثلاثة أطفال ليس لديهم بطاقات هوية وآخرون لديهم نسخ قديمة، ولا يستطيعون الحصول على بطاقات جديدة بسبب وضع والدهم، ومن أجل الحصول على بطاقات جديدة، كان عليها أن تندد علانية بزوجها والجرائم التي اتهم بها.

تشرح قائلة: "لقد حُكم عليه بالسجن 15 عامًا"، وتابعت: "لقد تعبت من العيش في المخيمات والانتقال من معسكر إلى آخر. أفتقد منزلي".

الحرة / ترجمات - دبي