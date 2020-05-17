العراق

مصادر ومراقبون: داعش يحاول استعادة صورته لعام 2014

الحرة / خاص - واشنطن
18 مايو 2020
مجندة كردية في مخيم الهول حيث توجد عائلات مقاتلي تنظيم داعش
مجندة كردية في مخيم الهول حيث توجد عائلات مقاتلي تنظيم داعش

بهروب عناصره من السجن، وعودة مقاطعه المصورة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف هجماته، يعرض تنظيم داعش صورة مصغرة لما كان عليه الوضع خلال الفترة التي سبقت احتلاله الموصل ومناطق من العراق في عام 2014.

ويوم الأحد، أعلنت مصادر سورية محلية هروب عدد من عناصر تنظيم داعش من أحد السجون بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

عناصر داعش استغلوا حالة تمرد للإفلات من حراسة عناصر قوات سوريا الديمقراطية والخروج من سجن الهول الذي يؤوي نحو 68 ألفا منهم ومن عائلاتهم.

ويقول المراقب لشؤون الجماعات المسلحة، عمر سالم، لموقع "الحرة"، إن "خطورة تجميع هذا العدد من المتشددين في مكان واحد، يمكن فهمها إذا عرفنا أن التنظيم احتاج إلى تهريب نحو 500 من عناصره من سجن أبو غريب في بغداد ونحو ألف من سجون النظام السوري، قبل أن يبدأ سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا".

وبالتزامن مع تكثيف داعش عملياته في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ التنظيم الإرهابي بالعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تسجيلات عمليات القنص والتفجير والإعدامات التي ينفذها، كما عادت صحيفته الإلكترونية إلى الصدور بانتظام.

وبحسب سالم فإن "داعش يحاول استعادة الشكل الذي ظهر عليه في عام 2013 و2014 لكسر معنويات القوات المقاتلة وتسهيل سيطرته على المناطق التي ينتشر فيها"، مضيفا "لكن ذلك لن يحدث، على الأقل إذا استمر داعش بهذه التكتيكات".

ويقول سالم إن "عودة داعش لتكتيكات قديمة قد يؤشر على خلل كبير في هيكله القيادي وعدم قدرة قادته الحاليين، وهم غالبا من الذين كانوا في الصف الثاني أو الثالث في 2014 من بناء نموذج فعال خاص بهم".

لكن مصادر في الاستخبارات العراقية تحذر من "التفاؤل المبالغ به"، وتؤكد لموقع "الحرة" أن تنظيم داعش ما يزال "قادرا على جباية الأموال وشراء السلاح وتجنيد المقاتلين"، وإن بوتيرة أقل من السابق بكثير.

وبحسب تلك المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، فإن "بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم ينشطون في العراق، وهم محاصرون في المناطق الجبلية والصحراوية، التي تشكل لهم حصنا أيضا قد يستطيعون الاستفادة منه لتنظيم صفوفهم".

وقال المصدر العامل في استخبارات وزارة الدفاع العراقية إن "خطرا مثل وجود عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم المدربين قرب الحدود العراقية هو جدِّي فعلا".

الحرة / خاص - واشنطن

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العراق.. اختفاء تغريدة "علم قوس قزح" من حساب بعثة الاتحاد الأوروبي

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العراق.. اختفاء تغريدة "علم قوس قزح" من حساب بعثة الاتحاد الأوروبي

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
صورة للعلم من حساب البعثة
صورة للعلم من حساب البعثة

 يبدو أن بعثة الاتحاد الأوربي في العراق حذفت تغريدة أشارت إلى قيام البعثة بالاشتراك مع سفراء كندا وبريطانيا برفع علم "قوس قزح" الخاص بمثليي الجنس في بغداد، بعدما أثارت جدلا واسعا في العراق.

وقالت تغريدة للبعثة أرفقت بصورة العلم "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وأثارت التغريدة جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية العراقية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها علم قوس قزح بشكل رسمي في العراق.

وتعرض تصرف البعثة إلى الانتقاد من وزارة الخارجية العراقية، وزعماء سياسيين مثل مقتدى الصدر وهادي العامري، وأحزاب مثل حزب الدعوة وحركة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وجهات دينية مثل الوقف السني العراقي.

كما دان البرلمان العراقي وعدد من السياسيين تصرف البعثة.

في المقابل قال مغردون عراقيون إنه يجب "مراقبة ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

واستخدم المغردون هاشتاغ #كلا_لعلم_المثليين_بالعراق الذي أصبح رائجا بعد تداوله بكثرة هذا اليوم.

الحرة - واشنطن