العراق

أصيب أثناء القتال ضد داعش.. تعيين قائد جديد للقوات البرية العراقية

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
اللواء الركن قاسم المحمدي
اللواء الركن قاسم المحمدي

عين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا جديدا للقوات البرية خلفا للفريق الركن جمعة عناد الذي تولى منصب وزير الدفاع بحكومة الكاظمي.

وقال العميد يحيى رسول، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى، الكاظمي أصدر، أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا للقوات البرية". 

وكان المحمدي يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة والبادية منذ عام 2016 خلفا لقائدها السابق علي إبراهيم دبعون.

اللواء الركن قاسم المحمدي

وكان وزير الدفاع العراقي قال، الأحد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه تم تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الدفاع وهم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي.

وترك المحمدي من منصبه السابق بشكل مؤقت بعد أن تعرض للإصابة مرتين خلال أقل من شهر ونصف، خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

الحرة - واشنطن

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العراق

أصيب أثناء القتال ضد داعش.. تعيين قائد جديد للقوات البرية العراقية

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كتبوا عبارة "ثأر الشايب".. تفاصيل تهديد واقتحام مقر قناة عربية في بغداد

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
بوابة مكتب القناة قبل اقتحامها، ويظهر ضباط الحماية العراقيون في الصورة
بوابة مكتب القناة قبل اقتحامها، ويظهر ضباط الحماية العراقيون في الصورة

اقتحم محتجون غاضبون الاثنين مقر قناة MBC عراق في العاصمة بغداد على خلفية ورود اسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، في أحد البرامج، بشكل اعتبر "مسيئا" للمهندس.

وتجمع المحتجون أولا حول مكتب القناة، ومعهم لافتات مطبوعة تنادي بـ"ثأر المهندس" قبل أن يقتحموا المبنى ويحطموا أثاثه ويكتبوا على الجدران عبارات مثل "ثأر الشايب".

و"الشايب" كلمة يستخدمها مؤيدو الحشد لوصف المهندس، الذي قتل بضربة أميركية بداية العام الحالي حين كان برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وظهرت صورة المهندس مؤخرا في عمل تلفزيوني أنتجته القناة السعودية عن حياة الشاعر نزار قباني، يتهم المهندس بالمسؤولية عن تفجير السفارة العراقية في بيروت، وهو الحادث الذي قتلت فيه زوجة قباني العراقية بلقيس.

وكان كاتب العمل التلفزيوني، السعودي مالك الروقي، قال إن هناك "مجموعات إلكترونية تقوم بالتحريض عليه".

وقالت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية في بيان سابق أنها تتفهم "مشاعر الجمهور"،  مشيرة إلى إنها غير قادرة على عمل شيء لأن "القناة ليست عراقية".

ودعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية العراقية إلى إغلاق القناة في حال لم تقدم اعتذارا، لكن هيئة الإعلام قالت إنها ستتابع الموضوع عبر "القنوات الدبلوماسية".

وهاجم نواب عن كتلة صادقون، التي تمثل ميلشيا عصائب أهل الحق، محطة MBC إثر بثها الحلقة.

واتهم النائبان نعيم العبودي وحسن سالم، القناة بأنها "تكفيرية وتدعم الإرهاب" قبل أن يقتحمها المحتجون بأيام.

 

 

 

الحرة - واشنطن