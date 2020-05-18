أصيب أثناء القتال ضد داعش.. تعيين قائد جديد للقوات البرية العراقية

عين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا جديدا للقوات البرية خلفا للفريق الركن جمعة عناد الذي تولى منصب وزير الدفاع بحكومة الكاظمي.

وقال العميد يحيى رسول، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى، الكاظمي أصدر، أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا للقوات البرية".

وكان المحمدي يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة والبادية منذ عام 2016 خلفا لقائدها السابق علي إبراهيم دبعون.

اللواء الركن قاسم المحمدي

وكان وزير الدفاع العراقي قال، الأحد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه تم تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الدفاع وهم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي.

وترك المحمدي من منصبه السابق بشكل مؤقت بعد أن تعرض للإصابة مرتين خلال أقل من شهر ونصف، خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار.