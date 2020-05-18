العراق

العراق.. اختفاء تغريدة "علم قوس قزح" من حساب بعثة الاتحاد الأوروبي

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
صورة للعلم من حساب البعثة
صورة للعلم من حساب البعثة

 يبدو أن بعثة الاتحاد الأوربي في العراق حذفت تغريدة أشارت إلى قيام البعثة بالاشتراك مع سفراء كندا وبريطانيا برفع علم "قوس قزح" الخاص بمثليي الجنس في بغداد، بعدما أثارت جدلا واسعا في العراق.

وقالت تغريدة للبعثة أرفقت بصورة العلم "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وأثارت التغريدة جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية العراقية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها علم قوس قزح بشكل رسمي في العراق.

وتعرض تصرف البعثة إلى الانتقاد من وزارة الخارجية العراقية، وزعماء سياسيين مثل مقتدى الصدر وهادي العامري، وأحزاب مثل حزب الدعوة وحركة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وجهات دينية مثل الوقف السني العراقي.

كما دان البرلمان العراقي وعدد من السياسيين تصرف البعثة.

في المقابل قال مغردون عراقيون إنه يجب "مراقبة ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

واستخدم المغردون هاشتاغ #كلا_لعلم_المثليين_بالعراق الذي أصبح رائجا بعد تداوله بكثرة هذا اليوم.

الحرة - واشنطن

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العراق

العراق.. اختفاء تغريدة "علم قوس قزح" من حساب بعثة الاتحاد الأوروبي

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العراق

الكاظمي من وزارة الداخلية يصدر أوامر ويتوعد.. تفاصيل الزيارة المهمة

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية

طالب رئيس مجلس الوزراء  مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية بالعمل على الكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين. 

وزار الكاظمي الأحد مقر وزارة الداخلية واجتمع مع الوزير عثمان الغانمي، والمسؤولين في الوزارة، "ووجه بضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. 

وقال الكاظمي "إن الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والاختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها".

وأضاف أن "هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك". 

وخاطب رئيس مجلس الوزراء ضباط وزارة الداخلية بقوله: "لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلا عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية.

مخاطباً ضباط وزارة الداخلية ... رئيس مجلس الوزراء : لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف...

Posted by ‎المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‎ on Sunday, May 17, 2020

وشدد الكاظمي على أن "الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية".

وطالب الكاظمي بضرورة "التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي"، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الضباط الذين سيؤدون واجبهم بكفاءة ومهنية، "أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بانتظاره". 

وكانت قوات الأمن العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحزب محلي، بعدما قتلوا شخصا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وكان الكاظمي قد تعهد في 9 مايو الجاري بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، واعدا أيضا بتحقيق العدالة وتعويض أقارب الضحايا الاحتجاجات التي خلفت أكثر من 550 قتيلا منذ انطلاقها في أكتوبر 2019.
 

الحرة - واشنطن