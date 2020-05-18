العراق.. اختفاء تغريدة "علم قوس قزح" من حساب بعثة الاتحاد الأوروبي

يبدو أن بعثة الاتحاد الأوربي في العراق حذفت تغريدة أشارت إلى قيام البعثة بالاشتراك مع سفراء كندا وبريطانيا برفع علم "قوس قزح" الخاص بمثليي الجنس في بغداد، بعدما أثارت جدلا واسعا في العراق.

وقالت تغريدة للبعثة أرفقت بصورة العلم "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وأثارت التغريدة جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية العراقية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها علم قوس قزح بشكل رسمي في العراق.

وتعرض تصرف البعثة إلى الانتقاد من وزارة الخارجية العراقية، وزعماء سياسيين مثل مقتدى الصدر وهادي العامري، وأحزاب مثل حزب الدعوة وحركة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وجهات دينية مثل الوقف السني العراقي.

كما دان البرلمان العراقي وعدد من السياسيين تصرف البعثة.

في المقابل قال مغردون عراقيون إنه يجب "مراقبة ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

واستخدم المغردون هاشتاغ #كلا_لعلم_المثليين_بالعراق الذي أصبح رائجا بعد تداوله بكثرة هذا اليوم.