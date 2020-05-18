العراق

تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في العراق

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، لتتجاوز أعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء 3520 فحصا في المختبرات في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت بغداد أعلى عدد إصابات جديدة بـ120 حالة، 90 منها موزعة بالتساوي بين الكرخ والرصافة، والباقي في مدينة الطب في العاصمة.

وقالت الوزارة إن هناك 92 حالة شفيت من المرض هذا اليوم، وأربع وفيات.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين أنها ألقت القبض على أكثر من 46 ألف مخالفا لإجراءات حظر التجول في العاصمة خلال الشهرين الماضيين، كما أصدرت أكثر من 115 ألف غرامة للمخالفين، واحتجزت آلاف العجلات.

وأعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين، "البدء بتطبيق الحظر المناطقي للحد من فيروس كورونا اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين، وسيشمل مناطق الصدر والكمالية والشعلة والعامرية"، المزدحمة بالسكان.

وبذلك ترتفع أعداد المصابين بالمرض في العراق إلى 3554 حالة، شفي منهم 2310 حالات وتوفي 127، فيما لا يزال 1117 منهم موجودين في المستشفيات.

وأجرى العراق حتى الآن أكثر من 153 ألف فحص لمشتبه بإصابتهم بالفيروس، منذ بداية تسجيل المرض، بحسب وزارة الصحة.

وكانت الحصيلة اليومية الأعلى للمرض في العراق قد سجلت الأربعاء الماضي بعد اكتشاف 119 حالة جديدة في يوم واحد.

ووقتها حذر وزير الصحة حسن التميمي من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن "القوات الأمنية والفرق الصحية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية المزدحمة التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية". 

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي".

وأشار إلى "إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الإصابة".

الحرة - واشنطن

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أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
العراق

تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في العراق

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العراق

يغمز بالكاظمي.. قيادي في ميليشيا العصائب يقول "لسنا أحفاد كلكامش"

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
كلكامش والثور المجنح
كلكامش والثور المجنح

قال قيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية إنه "ليس من أحفاد كلكامش" الملك السومري الشهير، في ما يبدو تلميحا لخطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمام قياديي الحشد.

رئيس الوزراء العراقي مع هيئة الحشد الشعبي

وخلال اللقاء، قال الكاظمي خطأ إن كلكامش له إنجازات في صدر الإسلام، وربما يكون القيادي في العصائب جواد الطليباوي لم يلتفت إلى هذا الخطأ وتوقع إن كلكامش فعلا كان مقاتلا في صدر الإسلام، ولهذا قارنه بـ"أتباع علي والحسين".

وقال الطليباوي في تغريدته "لسنا أحفاد جلجامش ولا نفتخر بأن نكون من أحفاده بل نحن أتباع علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس ونفتخر بانتمائنا إلى مدرسة هيهات منا الذلة".

وأثار لقاء الكاظمي بقادة الحشد الكثير من الجدل بين من اعتبره رسالة لدعم الميليشيات وبين من اعتبر أن الكاظمي يحاول "مسك العصا من المنتصف"

واتهمت الميليشيات سابقا الكاظمي صراحة بالتورط في مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ف غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الماضي.

الحرة - واشنطن