تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، لتتجاوز أعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء 3520 فحصا في المختبرات في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت بغداد أعلى عدد إصابات جديدة بـ120 حالة، 90 منها موزعة بالتساوي بين الكرخ والرصافة، والباقي في مدينة الطب في العاصمة.

وقالت الوزارة إن هناك 92 حالة شفيت من المرض هذا اليوم، وأربع وفيات.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين أنها ألقت القبض على أكثر من 46 ألف مخالفا لإجراءات حظر التجول في العاصمة خلال الشهرين الماضيين، كما أصدرت أكثر من 115 ألف غرامة للمخالفين، واحتجزت آلاف العجلات.

وأعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين، "البدء بتطبيق الحظر المناطقي للحد من فيروس كورونا اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين، وسيشمل مناطق الصدر والكمالية والشعلة والعامرية"، المزدحمة بالسكان.

وبذلك ترتفع أعداد المصابين بالمرض في العراق إلى 3554 حالة، شفي منهم 2310 حالات وتوفي 127، فيما لا يزال 1117 منهم موجودين في المستشفيات.

وأجرى العراق حتى الآن أكثر من 153 ألف فحص لمشتبه بإصابتهم بالفيروس، منذ بداية تسجيل المرض، بحسب وزارة الصحة.

وكانت الحصيلة اليومية الأعلى للمرض في العراق قد سجلت الأربعاء الماضي بعد اكتشاف 119 حالة جديدة في يوم واحد.

ووقتها حذر وزير الصحة حسن التميمي من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن "القوات الأمنية والفرق الصحية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية المزدحمة التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية".

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي".

وأشار إلى "إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الإصابة".