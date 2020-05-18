بعد تضييق الخناق عليهم.. استسلام أفراد عصابة إجرامية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، تسليم عصابة إجرامية نفسها، نتيجة ملاحقتها وإجراء التحري في أماكن تواجدها وتضييق الخناق عليها في كافة المناطق المشتبه بتواجد أفرادها فيها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الأبرياءونتيجة "الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم) وإجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم (..) مما اضطرهم إلى تسليم أنفسهم إلى مكتب إجرام الكاظمية".

وعرف بيان الداخلية عن المجرمين بأنهم "كل من فائق سلوم علو وعلي فائق سلوم

وفراس رياض سلوم وعلاءرياض سلوم وإياد عباس زغير".

وأشار البيان إلى أن المتهمين سيتم تسليمهم إلى جهة الطلب، مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقهم وعرضهم أمام أنظار القضاء.

والعصابة المعروفة في بغداد باسم "عصابة بيت السلوم" تشتهر بتهديد وابتزاز العائلات لإرغامها على دفع أتاوات بقوة السلاح.

وذكر بيان الداخلية أن العصابة "قامت بحرق دور وممتلكات خاصة لعدد من العائلات ما اضطرهم للهرب خارج بغداد".

وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية، كشف، الجمعة، اعتقال "رئيس عصابة" تمارس جرائم التهديد في العاصمة بغداد. وأفاد بأنه "استجابة لمناشدات نشرت على إحدى الفضائيات وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي لعوائل من محافظة بغداد تعرضت لتهديد وابتزاز على يد عصابة تدعى (بيت السلوم ) وعدد من الخارجين على القانون". وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد والتحرك على دور المتهمين المطلوبين وأماكن تواجدهم".

وأوضح أنه "بعد إجراء التحري في مناطق الكاظمية وبغداد الجديدة والسيدية والبياع ومدينة الصدر تم القبض على المتهم الرئيس في القضية المدعو ( حسين فائق سلوم) في منطقة الحبيبية".