العراق

بعد تضييق الخناق عليهم.. استسلام أفراد عصابة إجرامية في بغداد

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
استسلام أفراد عصابة عراقية لقوات الأمن بعد تضييق الخناق عليها
استسلام أفراد عصابة عراقية لقوات الأمن بعد تضييق الخناق عليها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، تسليم عصابة إجرامية نفسها، نتيجة ملاحقتها وإجراء التحري في أماكن تواجدها وتضييق الخناق عليها في كافة المناطق المشتبه بتواجد أفرادها فيها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الأبرياءونتيجة "الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم) وإجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم (..) مما اضطرهم إلى تسليم أنفسهم إلى مكتب إجرام الكاظمية".

وعرف بيان الداخلية عن المجرمين بأنهم "كل من فائق سلوم علو وعلي فائق سلوم
وفراس رياض سلوم وعلاءرياض سلوم وإياد عباس زغير".

وأشار البيان إلى أن المتهمين سيتم تسليمهم إلى جهة الطلب، مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقهم وعرضهم أمام أنظار  القضاء.

والعصابة المعروفة في بغداد باسم "عصابة بيت السلوم" تشتهر بتهديد وابتزاز العائلات لإرغامها على دفع أتاوات بقوة السلاح.

وذكر بيان الداخلية أن العصابة "قامت بحرق دور وممتلكات خاصة لعدد من العائلات ما اضطرهم للهرب خارج بغداد".

وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية، كشف، الجمعة، اعتقال "رئيس عصابة" تمارس جرائم التهديد في العاصمة بغداد. وأفاد بأنه "استجابة لمناشدات نشرت على إحدى الفضائيات وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي لعوائل من محافظة بغداد تعرضت لتهديد وابتزاز على يد عصابة تدعى (بيت السلوم ) وعدد من الخارجين على القانون". وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد والتحرك على دور المتهمين المطلوبين وأماكن تواجدهم".

وأوضح أنه "بعد إجراء التحري في مناطق الكاظمية وبغداد الجديدة والسيدية والبياع ومدينة الصدر تم القبض على المتهم الرئيس في القضية المدعو ( حسين فائق سلوم) في منطقة الحبيبية".

 

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

آبل ستعيد فتح 25 متجرا في أميركا ضمن خطة تدريجية
تكنولوجيا

آبل تقرر إعادة فتح 25 من متاجرها في الولايات المتحدة

820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة (جونز هوبكنز)
أزمة كورونا

كورونا.. أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ أسبوع

النتائج الأولية لتجارب بلازما الدم تظهر أن هذه الطريقة آمنة لعلاج مرضى كوفيد-19
صحة

"سبب للتفاؤل".. نجاح تجربة أميركية لعلاج كوفيد-19 ببلازما الدم

استسلام أفراد عصابة عراقية لقوات الأمن بعد تضييق الخناق عليها
العراق

بعد تضييق الخناق عليهم.. استسلام أفراد عصابة إجرامية في بغداد

ترامب يكشف عن "أنباء سارة للغاية" بشأن تفشي كورونا في أميركا
أميركا

ترامب يكشف عن "أنباء سارة جدا" بخصوص كورونا في أميركا

صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987
العراق

في مثل هذا اليوم 37 عسكريا بالبحرية الأميركية قتلوا بضربة جوية عراقية.. ما القصة؟

غالبا ما تتعرض منطقة الشيخ زويد لهجمات إرهابية - الصورة من اعتداء سابق عام 2017
مصر

قتلى وجرحى باعتداء إرهابي في شمال سيناء

العراق

في مثل هذا اليوم 37 عسكريا بالبحرية الأميركية قتلوا بضربة جوية عراقية.. ما القصة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987

قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدا في 17 مايو 1987، قتل 37 عسكريا أميركيا وأصيب آخرون بجروح من جراء ضربة جوية عراقية استهدفت فرقاطتهم، فما قصة هذه الحادثة التي أعاد معهد البحرية الأميركية التذكير بها، في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد؟

وفي مناسبة مرور 33 عاما على الحادثة، قال المعهد "في عام 1987، أصيبت سفينة يو أس أس ستارك (FFG-31) بصاروخين من طراز Exocet أطلقها طائرة مقاتلة عراقية. فقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرون. وقال العراق إن الطيار قد أخطأ في الفرقاطة معتقدا أنها ناقلة إيرانية".

وكانت الفرقاطة "يو أس إأس ستارك" قد نشرت في قوة الشرق الأوسط في 1984 و 1987. وكان الكابتن جلين ر. برينديل هو الضابط المسؤول خلال نشر عام 1987.

وحدثت ضرب السفينة في 17 مايو 1987 بصاروخين من طراز Exocet مضاد للسفن خلال الحرب الإيرانية العراقية، أطلقتهما طائرة عراقية تم تحديدها على أنها مقاتلة داسو ميراج، لكنها كانت طائرة تجارية معدلة من طراز فالكون 50.

وألقت إدارة الرئيس رونالد ريغان اللوم، في حينها، على إيران.

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة الشيبة في العراق في الساعة 20:00، وحلقت جنوبًا إلى منطقة الخليج. وأطلق الطيار أول صاروخ من مدى 22.5 ميلًا بحريًا (نحو 41.7 كم)، والثاني من 15.5 ميلًا بحريًا (نحو 28.7 كم)، في نفس الوقت تقريبًا الذي أصدرت فيه ستارك تحذيرًا عن طريق الراديو.

لكن الفرقاطة لم تكتشف الصاروخين بالرادار؛ وجاء التحذير من خلال المراقبة قبل لحظات من سقوطهما. وقد اخترق الأول بدن السفينة عند أحد جوانبها لكنه لم ينفجر. أما الثاني فقد دخل عند النقطة نفسها تقريبًا، تاركًا فجوة كبيرة، لينفجر بين عدد من أفراد الطاقم، متسببا بمقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرين.

وقد تمت السيطرة على الفرقاطة من قبل طاقمها أثناء الليل، لمنعها من الغرق. وشقت السفينة طريقها إلى البحرين حيث عادت بعد إصلاحات مؤقتة من قبل المدمرة US Acadia لجعلها صالحة للإبحار، إلى مينائها الأساسي في المحطة البحرية مايبورت.

وقد تم إصلاح السفينة في نهاية المطاف في Ingalls Shipbuilding في ولاية ميسيسيبي بتكلفة 142 مليون دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان القادة العراقيون قد أذنوا بالهجوم.

ولكن ثبت في ما بعد أن الادعاءات الأولية للحكومة العراقية بأن ستارك دخلت منطقة الحرب العراقية الإيرانية، كانت كاذبة. وبقيت دوافع وأوامر الطيار من دون إجابة. وقال مسؤولون أميركيون إنه أُعدم، لكن قائدًا سابقًا في سلاح الجو العراقي قال فيما بعد إن الطيار الذي هاجم ستارك لم يُعاقب، وظل على قيد الحياة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن