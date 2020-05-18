العراق

عراقيون يهاجمون المرشد الإيراني بهاشتاغ "الزم حدودك خامنئي"

الحرة / خاص - واشنطن
18 مايو 2020
ما هو مصير خامنئي البالغ من العمر 81 عاما
ما هو مصير خامنئي البالغ من العمر 81 عاما

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية العراقية، الإثنين، بالردود على خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الأخير، الذي قال فيه لطلبة إيرانيين إن الولايات المتحدة "ستطرد" من العراق وسوريا.

وردا على ما اعتبره العراقيون تدخلا في شؤون بلادهم أطلق ناشطون وسم #الزم_حدودك_خامنائي (التزم بحدودك) الذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق في وقت قصير بعد أن كتب فيه الآلاف ردودا هاجموا فيه المرشد الإيراني.

واشترك إيرانيون في الهاشتاغ تعبيرا عن دعمهم للعراقيين، ضد "نظام الملالي"، وشارك بعضهم رسوما كاريكاتورية تظهر خامنئي يؤدي التحية النازية.

وردا على من كتبوا ضد المرشد الإيراني، كتب عراقيون مؤيدون له هاشتاغ "خامنائي منا أهل العراق". لكن هذا الهاشتاغ حظي بنصيب من السخرية على مواقع التواصل.

وخلال لقائه تنظيمات طلابية جامعية عبر اتصال مرئي، قال خامنئي بحسب ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي إن الأميركيين "لن يكون لهم بقاء في سوريا والعراق وسيتم طردهم دون شك".

وتصاعد العداء المزمن بين طهران وواشنطن ووصل إلى حدود خطرة بعد مقتل القائد في فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في الثالث من يناير.

وينتقد الكثير من العراقيين الدور الإيراني في بلادهم والتدخل في شؤونه الداخلية ودعم الميليشيات المتهمة بالتورط في جرائم قتل. حث خرج العراقيون في مسيرات حاشدة نهاية العام الماضي يطالبون فيها بطرد إيران من بلادهم ومحاسبة الفاسدين المرتبطين بطهران.

الحرة / خاص - واشنطن

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كلكامش والثور المجنح
العراق

يغمز بالكاظمي.. قيادي في ميليشيا العصائب يقول "لسنا أحفاد كلكامش"

ما هو مصير خامنئي البالغ من العمر 81 عاما
العراق

عراقيون يهاجمون المرشد الإيراني بهاشتاغ "الزم حدودك خامنئي"

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العراق

يغمز بالكاظمي.. قيادي في ميليشيا العصائب يقول "لسنا أحفاد كلكامش"

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
كلكامش والثور المجنح
كلكامش والثور المجنح

قال قيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية إنه "ليس من أحفاد كلكامش" الملك السومري الشهير، في ما يبدو تلميحا لخطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمام قياديي الحشد.

رئيس الوزراء العراقي مع هيئة الحشد الشعبي

وخلال اللقاء، قال الكاظمي خطأ إن كلكامش له إنجازات في صدر الإسلام، وربما يكون القيادي في العصائب جواد الطليباوي لم يلتفت إلى هذا الخطأ وتوقع إن كلكامش فعلا كان مقاتلا في صدر الإسلام، ولهذا قارنه بـ"أتباع علي والحسين".

وقال الطليباوي في تغريدته "لسنا أحفاد جلجامش ولا نفتخر بأن نكون من أحفاده بل نحن أتباع علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس ونفتخر بانتمائنا إلى مدرسة هيهات منا الذلة".

وأثار لقاء الكاظمي بقادة الحشد الكثير من الجدل بين من اعتبره رسالة لدعم الميليشيات وبين من اعتبر أن الكاظمي يحاول "مسك العصا من المنتصف"

واتهمت الميليشيات سابقا الكاظمي صراحة بالتورط في مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ف غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الماضي.

الحرة - واشنطن