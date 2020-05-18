العراق

في مثل هذا اليوم 37 عسكريا بالبحرية الأميركية قتلوا بضربة جوية عراقية.. ما القصة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987
صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987

قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدا في 17 مايو 1987، قتل 37 عسكريا أميركيا وأصيب آخرون بجروح من جراء ضربة جوية عراقية استهدفت فرقاطتهم، فما قصة هذه الحادثة التي أعاد معهد البحرية الأميركية التذكير بها، في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد؟

وفي مناسبة مرور 33 عاما على الحادثة، قال المعهد "في عام 1987، أصيبت سفينة يو أس أس ستارك (FFG-31) بصاروخين من طراز Exocet أطلقها طائرة مقاتلة عراقية. فقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرون. وقال العراق إن الطيار قد أخطأ في الفرقاطة معتقدا أنها ناقلة إيرانية".

وكانت الفرقاطة "يو أس إأس ستارك" قد نشرت في قوة الشرق الأوسط في 1984 و 1987. وكان الكابتن جلين ر. برينديل هو الضابط المسؤول خلال نشر عام 1987.

وحدثت ضرب السفينة في 17 مايو 1987 بصاروخين من طراز Exocet مضاد للسفن خلال الحرب الإيرانية العراقية، أطلقتهما طائرة عراقية تم تحديدها على أنها مقاتلة داسو ميراج، لكنها كانت طائرة تجارية معدلة من طراز فالكون 50.

وألقت إدارة الرئيس رونالد ريغان اللوم، في حينها، على إيران.

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة الشيبة في العراق في الساعة 20:00، وحلقت جنوبًا إلى منطقة الخليج. وأطلق الطيار أول صاروخ من مدى 22.5 ميلًا بحريًا (نحو 41.7 كم)، والثاني من 15.5 ميلًا بحريًا (نحو 28.7 كم)، في نفس الوقت تقريبًا الذي أصدرت فيه ستارك تحذيرًا عن طريق الراديو.

لكن الفرقاطة لم تكتشف الصاروخين بالرادار؛ وجاء التحذير من خلال المراقبة قبل لحظات من سقوطهما. وقد اخترق الأول بدن السفينة عند أحد جوانبها لكنه لم ينفجر. أما الثاني فقد دخل عند النقطة نفسها تقريبًا، تاركًا فجوة كبيرة، لينفجر بين عدد من أفراد الطاقم، متسببا بمقتل 37 بحارا وجرح 21 آخرين.

وقد تمت السيطرة على الفرقاطة من قبل طاقمها أثناء الليل، لمنعها من الغرق. وشقت السفينة طريقها إلى البحرين حيث عادت بعد إصلاحات مؤقتة من قبل المدمرة US Acadia لجعلها صالحة للإبحار، إلى مينائها الأساسي في المحطة البحرية مايبورت.

وقد تم إصلاح السفينة في نهاية المطاف في Ingalls Shipbuilding في ولاية ميسيسيبي بتكلفة 142 مليون دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان القادة العراقيون قد أذنوا بالهجوم.

ولكن ثبت في ما بعد أن الادعاءات الأولية للحكومة العراقية بأن ستارك دخلت منطقة الحرب العراقية الإيرانية، كانت كاذبة. وبقيت دوافع وأوامر الطيار من دون إجابة. وقال مسؤولون أميركيون إنه أُعدم، لكن قائدًا سابقًا في سلاح الجو العراقي قال فيما بعد إن الطيار الذي هاجم ستارك لم يُعاقب، وظل على قيد الحياة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

ترامب يكشف عن "أنباء سارة للغاية" بشأن تفشي كورونا في أميركا
أميركا

ترامب يكشف عن "أنباء سارة جدا" بخصوص كورونا في أميركا

صورة نشرها معهد البحرية الأميركي للفرقاطة المصابة عام 1987
العراق

في مثل هذا اليوم 37 عسكريا بالبحرية الأميركية قتلوا بضربة جوية عراقية.. ما القصة؟

غالبا ما تتعرض منطقة الشيخ زويد لهجمات إرهابية - الصورة من اعتداء سابق عام 2017
مصر

قتلى وجرحى باعتداء إرهابي في شمال سيناء

فريق الأمن الخاص بالناقلة رد على الهجوم وفجر أحد الزورقين المهاجمين
آخر الأخبار

ناقلة ترفع علم بريطانيا تصد هجوما لقراصنة في خليج عدن

الطائرة تحطمت أثناء استعراض فوق كولومبيا البريطانية
آخر الأخبار

تحطم طائرة استعراض كندية وإصابة شخص على الأقل

بلومبيرغ: مجموعة الإمارات تخطط لخفض نحو 30 ألف وظيفة بسبب كورونا
اقتصاد

"لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".. طيران الإمارات تتخذ قرارا صعبا

دراسة تحذر المتعافين من كورونا من ممارسة العلاقات الحميمية قبل مرور ثلاثين يوما من التعافي
صحة

تحذير للرجال المتعافين من كورونا: تجنبوا العلاقات الحميمية لمدة شهر

العراق

مصادر ومراقبون: داعش يحاول استعادة صورته لعام 2014

الحرة / خاص - واشنطن
18 مايو 2020
مجندة كردية في مخيم الهول حيث توجد عائلات مقاتلي تنظيم داعش
مجندة كردية في مخيم الهول حيث توجد عائلات مقاتلي تنظيم داعش

بهروب عناصره من السجن، وعودة مقاطعه المصورة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف هجماته، يعرض تنظيم داعش صورة مصغرة لما كان عليه الوضع خلال الفترة التي سبقت احتلاله الموصل ومناطق من العراق في عام 2014.

ويوم الأحد، أعلنت مصادر سورية محلية هروب عدد من عناصر تنظيم داعش من أحد السجون بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

عناصر داعش استغلوا حالة تمرد للإفلات من حراسة عناصر قوات سوريا الديمقراطية والخروج من سجن الهول الذي يؤوي نحو 68 ألفا منهم ومن عائلاتهم.

ويقول المراقب لشؤون الجماعات المسلحة، عمر سالم، لموقع "الحرة"، إن "خطورة تجميع هذا العدد من المتشددين في مكان واحد، يمكن فهمها إذا عرفنا أن التنظيم احتاج إلى تهريب نحو 500 من عناصره من سجن أبو غريب في بغداد ونحو ألف من سجون النظام السوري، قبل أن يبدأ سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا".

وبالتزامن مع تكثيف داعش عملياته في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ التنظيم الإرهابي بالعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تسجيلات عمليات القنص والتفجير والإعدامات التي ينفذها، كما عادت صحيفته الإلكترونية إلى الصدور بانتظام.

وبحسب سالم فإن "داعش يحاول استعادة الشكل الذي ظهر عليه في عام 2013 و2014 لكسر معنويات القوات المقاتلة وتسهيل سيطرته على المناطق التي ينتشر فيها"، مضيفا "لكن ذلك لن يحدث، على الأقل إذا استمر داعش بهذه التكتيكات".

ويقول سالم إن "عودة داعش لتكتيكات قديمة قد يؤشر على خلل كبير في هيكله القيادي وعدم قدرة قادته الحاليين، وهم غالبا من الذين كانوا في الصف الثاني أو الثالث في 2014 من بناء نموذج فعال خاص بهم".

لكن مصادر في الاستخبارات العراقية تحذر من "التفاؤل المبالغ به"، وتؤكد لموقع "الحرة" أن تنظيم داعش ما يزال "قادرا على جباية الأموال وشراء السلاح وتجنيد المقاتلين"، وإن بوتيرة أقل من السابق بكثير.

وبحسب تلك المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، فإن "بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم ينشطون في العراق، وهم محاصرون في المناطق الجبلية والصحراوية، التي تشكل لهم حصنا أيضا قد يستطيعون الاستفادة منه لتنظيم صفوفهم".

وقال المصدر العامل في استخبارات وزارة الدفاع العراقية إن "خطرا مثل وجود عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم المدربين قرب الحدود العراقية هو جدِّي فعلا".

الحرة / خاص - واشنطن