كتبوا عبارة "ثأر الشايب".. تفاصيل تهديد واقتحام مقر قناة عربية في بغداد

اقتحم محتجون غاضبون الاثنين مقر قناة MBC عراق في العاصمة بغداد على خلفية ورود اسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، في أحد البرامج، بشكل اعتبر "مسيئا" للمهندس.

وتجمع المحتجون أولا حول مكتب القناة، ومعهم لافتات مطبوعة تنادي بـ"ثأر المهندس" قبل أن يقتحموا المبنى ويحطموا أثاثه ويكتبوا على الجدران عبارات مثل "ثأر الشايب".

اللحظات الأولى لاقتحام المتظاهرين الغاضبين لمبنى قناة mbc عراق بعد الإساءة للشهيد القائد ابو مهدي المهندس #ام_بي_سي_قناة_الارهاب_السعودي pic.twitter.com/usFkn5SMKe — سومري #313 (@Su99M_313) May 18, 2020

و"الشايب" كلمة يستخدمها مؤيدو الحشد لوصف المهندس، الذي قتل بضربة أميركية بداية العام الحالي حين كان برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وظهرت صورة المهندس مؤخرا في عمل تلفزيوني أنتجته القناة السعودية عن حياة الشاعر نزار قباني، يتهم المهندس بالمسؤولية عن تفجير السفارة العراقية في بيروت، وهو الحادث الذي قتلت فيه زوجة قباني العراقية بلقيس.

وكان كاتب العمل التلفزيوني، السعودي مالك الروقي، قال إن هناك "مجموعات إلكترونية تقوم بالتحريض عليه".

وصلتني صور لأحد قروبات الجيوش الإلكترونية الإيرانية الميلشاوية.

في عمل منظم ضد

حلقة من برنامجنا #مالك_بالطويلة

عن #نزار_قباني

التي تحدثنا فيها عن مقتل زوجة نزار ومسؤولية حزب الدعوة



▪️هل تعلم أن النشطاء المدنيين في العراق يتعرضون يومياً لمثل هذه الجيوش التي تخونهم وتحرض ضدهم ! pic.twitter.com/LqIOqYbo1f — مالك الروقي (@alrougui) May 15, 2020

وقالت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية في بيان سابق أنها تتفهم "مشاعر الجمهور"، مشيرة إلى إنها غير قادرة على عمل شيء لأن "القناة ليست عراقية".

ودعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية العراقية إلى إغلاق القناة في حال لم تقدم اعتذارا، لكن هيئة الإعلام قالت إنها ستتابع الموضوع عبر "القنوات الدبلوماسية".

وهاجم نواب عن كتلة صادقون، التي تمثل ميلشيا عصائب أهل الحق، محطة MBC إثر بثها الحلقة.

واتهم النائبان نعيم العبودي وحسن سالم، القناة بأنها "تكفيرية وتدعم الإرهاب" قبل أن يقتحمها المحتجون بأيام.