يغمز بالكاظمي.. قيادي في ميليشيا العصائب يقول "لسنا أحفاد كلكامش"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية العراقية، الإثنين، بالردود على خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الأخير، الذي قال فيه لطلبة إيرانيين إن الولايات المتحدة "ستطرد" من العراق وسوريا.

وردا على ما اعتبره العراقيون تدخلا في شؤون بلادهم أطلق ناشطون وسم #الزم_حدودك_خامنائي (التزم بحدودك) الذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق في وقت قصير بعد أن كتب فيه الآلاف ردودا هاجموا فيه المرشد الإيراني.

واشترك إيرانيون في الهاشتاغ تعبيرا عن دعمهم للعراقيين، ضد "نظام الملالي"، وشارك بعضهم رسوما كاريكاتورية تظهر خامنئي يؤدي التحية النازية.

We people of Iran will support brave people of Iraq who are fighting for their freedom.

People of Iran, Iraq, Lebanon, Syria & other occupied countries in Middle East must stand together against this regime.

All of us have same pain: 🇮🇷 regime#الزم_حدودك_خامنائي#العراق_ينتفض pic.twitter.com/K0uwFyaqLv