يغمز بالكاظمي.. قيادي في ميليشيا العصائب يقول "لسنا أحفاد كلكامش"

قال قيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية إنه "ليس من أحفاد كلكامش" الملك السومري الشهير، في ما يبدو تلميحا لخطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمام قياديي الحشد.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline. رئيس الوزراء العراقي مع هيئة الحشد الشعبي

وخلال اللقاء، قال الكاظمي خطأ إن كلكامش له إنجازات في صدر الإسلام، وربما يكون القيادي في العصائب جواد الطليباوي لم يلتفت إلى هذا الخطأ وتوقع إن كلكامش فعلا كان مقاتلا في صدر الإسلام، ولهذا قارنه بـ"أتباع علي والحسين".

وقال الطليباوي في تغريدته "لسنا أحفاد جلجامش ولا نفتخر بأن نكون من أحفاده بل نحن أتباع علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس ونفتخر بانتمائنا إلى مدرسة هيهات منا الذلة".

لسنا أحفاد #گلگامش ولا نفتخر بأن نكون من أحفاده

بل نحن أتباع #علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس #ونفتخر بانتمائنا إلى #مدرسة هيهات منا الذلة" #الحشد رأس الفخر — جواد الطليباوي (@Metaq7) May 18, 2020

وأثار لقاء الكاظمي بقادة الحشد الكثير من الجدل بين من اعتبره رسالة لدعم الميليشيات وبين من اعتبر أن الكاظمي يحاول "مسك العصا من المنتصف"

واتهمت الميليشيات سابقا الكاظمي صراحة بالتورط في مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ف غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الماضي.