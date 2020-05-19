اتهام شاب عراقي بقطع رأس حبيبته السويدية وإخفاء جثتها
الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
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وجه الادعاء السويدي اتهاما لشاب عراقي كردي بقتل صديقته السابقة وقطع رأسها وإخفاء الجثة، بعد أشهر من اختفائها من منزلها في مدينة أوديفالا السويدية.
واتهمت الشرطة تيشكو أحمد شاباز، الذي يبلغ من العمر 23 عاما بعد عثورها على رأس صديقته ويلما أندرسون، 17 عاما، في شقته.
وفقدت أندرسون في 14 نوفمبر 2019، وبعد أسبوعين عثر على "جزء من الجثة" تبين أنه رأسها ملفوفا في رقائق الألمنيوم، فيما لم يتم العثور على بقية أجزاء الجثة.
وقالت الشرطة إن أندرسون قتلت حينما قدمت إلى شقة شاباز لتأخذ أغراضها بعد انفصالها عنه.
وازدادت الشكوك بشأن تشيكو بعدما لاحظ والدا الفتاة ملابسها وحقيبتها معلقة في شقته، حينما قدموا للسؤال عنها بعد اختفائها، مما أثار شكوكهم ودفعهم إلى تبليغ الشرطة، التي كانت تشن حملة كبيرة للبحث عنها باستخدام الكلاب المدربة والطائرات المسيرة وفرق التفتيش الراجلة.
وأصدرت عائلة الضحية نداء لحث الناس على مواصلة بحثهم عن جثة ابنتهم.
اعتقال عناصر في الشرطة العراقية بعد "تعذيب" شاب وحلاقة شعره
الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
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قالت مصادر حكومية وصحفية عراقية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر، الاثنين، باعتقال عناصر في الشرطة العراقية على خلفية قيامهم بـ"تعذيب" شاب وإذلاله علنا، وتصوير ذلك في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام عناصر يرتدون زي الشرطة الاتحادية العراقية بحلاقة شعر شاب وحاجبيه، وتصويره وهو يخبرهم اسمه وعنوان سكنه، قبل أن يقول أحدهم إن "هذه رسالة لكل من يتجاوز على الشرطة على الاتحادية".
وقالت مصادر صحفية لموقع "الحرة" إن "مكتب الكاظمي أكد "اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية بمتابعة من رئيس الوزراء وتم إطلاق سراح الشاب".
ويظهر الفيديو المنشور عناصر الشرطة وهم يسألون الشاب، خلال عملية تعذيبه، إن كانوا طلبوا منه نقودا، فيجيب الشاب بالنفي ويعود لطأطأة رأسه.
ويبدو أن هذا التصرف جاء على خلفية اتهام الشاب لعناصر من الشرطة بتلقي رشاوى منه مقابل السماح له بإبقاء محله مفتوحا خلال فترة حظر التجوال المفروض في بغداد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتظهر صور الشاب مع عناصر من الشرطة وضباط، قبل وبعد حلاقة شعره، وأيضا وهو في مؤخرة سيارة عسكرية.
وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قارن مدونون أفعال الشرطة العراقية بأفعال الميليشيات.
ومؤخرا، قام عناصر من ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بحلاقة شعر شاب آخر قالوا إنه وجه انتقادات للصدر.
تربية البعث متجذرة بيهم، يعني احنا ندعو لحصر السلاح والسلطة بيد الدولة، تاليها الدولة هيچ تتصرف؟
شنو فرقهم هسة عن الميليشيات اللي تزين وتهين العالم وتفتخر وتنشر سوالفها بلا خوف من الحساب؟
ريسنا دتشوف؟