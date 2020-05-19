اتهام شاب عراقي بقطع رأس حبيبته السويدية وإخفاء جثتها

وجه الادعاء السويدي اتهاما لشاب عراقي كردي بقتل صديقته السابقة وقطع رأسها وإخفاء الجثة، بعد أشهر من اختفائها من منزلها في مدينة أوديفالا السويدية.

واتهمت الشرطة تيشكو أحمد شاباز، الذي يبلغ من العمر 23 عاما بعد عثورها على رأس صديقته ويلما أندرسون، 17 عاما، في شقته.

وفقدت أندرسون في 14 نوفمبر 2019، وبعد أسبوعين عثر على "جزء من الجثة" تبين أنه رأسها ملفوفا في رقائق الألمنيوم، فيما لم يتم العثور على بقية أجزاء الجثة.

وقالت الشرطة إن أندرسون قتلت حينما قدمت إلى شقة شاباز لتأخذ أغراضها بعد انفصالها عنه.

وازدادت الشكوك بشأن تشيكو بعدما لاحظ والدا الفتاة ملابسها وحقيبتها معلقة في شقته، حينما قدموا للسؤال عنها بعد اختفائها، مما أثار شكوكهم ودفعهم إلى تبليغ الشرطة، التي كانت تشن حملة كبيرة للبحث عنها باستخدام الكلاب المدربة والطائرات المسيرة وفرق التفتيش الراجلة.

وأصدرت عائلة الضحية نداء لحث الناس على مواصلة بحثهم عن جثة ابنتهم.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة شاباز في 26 مايو.