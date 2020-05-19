العراق

اعتقال عناصر في الشرطة العراقية بعد "تعذيب" شاب وحلاقة شعره

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
الشاب في سيارة تابعة للشرطة
الشاب في سيارة تابعة للشرطة

قالت مصادر حكومية وصحفية عراقية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر، الاثنين، باعتقال عناصر في الشرطة العراقية على خلفية قيامهم بـ"تعذيب" شاب وإذلاله علنا، وتصوير ذلك في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام عناصر يرتدون زي الشرطة الاتحادية العراقية بحلاقة شعر شاب وحاجبيه، وتصويره وهو يخبرهم اسمه وعنوان سكنه، قبل أن يقول أحدهم إن "هذه رسالة لكل من يتجاوز على الشرطة على الاتحادية".

المصدر.. مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت مصادر صحفية لموقع "الحرة" إن "مكتب الكاظمي أكد "اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية بمتابعة من رئيس الوزراء وتم إطلاق سراح الشاب".

ويظهر الفيديو المنشور عناصر الشرطة وهم يسألون الشاب، خلال عملية تعذيبه، إن كانوا طلبوا منه نقودا، فيجيب الشاب بالنفي ويعود لطأطأة رأسه.

الشاب بعد اعتقاله

ويبدو أن هذا التصرف جاء على خلفية اتهام الشاب لعناصر من الشرطة بتلقي رشاوى منه مقابل السماح له بإبقاء محله مفتوحا خلال فترة حظر التجوال المفروض في بغداد بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

وتظهر صور الشاب مع عناصر من الشرطة وضباط، قبل وبعد حلاقة شعره، وأيضا وهو في مؤخرة سيارة عسكرية.

الشاب خلال حلاقة شعره
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وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قارن مدونون أفعال الشرطة العراقية بأفعال الميليشيات.

ومؤخرا، قام عناصر من ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بحلاقة شعر شاب آخر قالوا إنه وجه انتقادات للصدر.

تربية البعث متجذرة بيهم، يعني احنا ندعو لحصر السلاح والسلطة بيد الدولة، تاليها الدولة هيچ تتصرف؟ شنو فرقهم هسة عن الميليشيات اللي تزين وتهين العالم وتفتخر وتنشر سوالفها بلا خوف من الحساب؟ ريسنا دتشوف؟

Posted by Haneen Khalili on Tuesday, May 19, 2020

وتستخدم عقوبة حلق الشعر عادة بقصد الإهانة، وتطبق أيضا بشكل واسع في مراكز التدريب العسكري الأولي في العراق.

الحرة - واشنطن

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اعتقال عناصر في الشرطة العراقية بعد "تعذيب" شاب وحلاقة شعره

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العراق

صور صدام حسين تجتاح إيران.. ماذا لو انقلبت الآية؟

الحرة / خاص - واشنطن
19 مايو 2020
صورة رفعت في أحد الشوارع العراقية مؤخرا
صورة رفعت في أحد الشوارع العراقية مؤخرا

قبل وفاته، اضطر الخميني، مرشد إيران السابق إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق بعد حرب دموية استمرت ثماني سنوات بين البلدين، ووقتها، قال الزعيم الإيراني إن "تجرع السم" كان أهون عليه من توقيع الاتفاق الذي اعتبر نصرا للعراق على جارته اللدودة.

خلال الحرب، قتل مئات آلاف العراقيين، الكثير منهم لا تزال جثامينهم مسجاة في أراضي المعركة، كما أن خسائر المعركة الاقتصادية المباشرة وصلت إلى 350 مليار دولار.

لكن الخميني سيكون مصدوما، ربما، لو تمكن، بطريقة ما، من أن يرى العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات الأخرى وهي تغص بصوره والأعلام الإيرانية، التي يرفعها عراقيون من أنصار الميليشيات التي تدعمها طهران.

ولو افترضنا أن النظام الإيراني سقط، ولايزال العراق تحت حكم صدام حسين، فهل يرضى الإيرانيون الذين عانوا، بدورهم، من ويلات الحرب رفع صور الديكتاتور العراقي أو هل تسمح أي سلطة جديدة في إيران بتمدد النفوذ العراقي في البلاد، كما شرعت ميليشيات وأحزاب عراقية أبواب وطنها للتمدد الإيراني. 

وترفع ميليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله، وكثير غيرها صورة الخميني إلى جانب شعاراتها وأعلامها، بالإضافة إلى جداريات كبيرة تظهر الخميني والمرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، مرفقة بعبارات منسوبة لهما.

وتزداد هذه الصور في "المواسم" الإيرانية الهامة، مثل يوم القدس، الذي تحتفل به إيران آخر جمعة من كل رمضان.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ازدادت مرة أخرى أعداد صور الخميني التي تظهر غالبا في خلفية صور سليماني، التي يرفعها عناصر الميليشيات التي تدين بالولاء له.

ويقول مدون عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "إيران تتصرف على أنها انتصرت في العراق، ورفع الصور يشبه رفع أعلام المنتصر على الأرض التي احتلها".

وفي الحقيقة فإن إيران، بعد 32 عاما من "تجرع خميني للسم" تبدو منتصرة فعلا، وهي لا تبدو قلقة من التباهي بهذا علنا عبر نشر ميليشياتها آلاف الصور للخميني وخامنئي في شوارع بغداد، بل وحتى في مكاتب مسؤوليها.

ويضيف المدون لموقع "الحرة" "لو كان صدام هو المنتصر، فإنه من المستبعد أن يرفع الإيرانيون صوره حتى لو كانوا من أشرس معارضي خميني ونظامه".

ويبدو هذا صحيحا، لإن مقار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق، خلت من أية صورة لصدام وأفراد نظامه حتى حينما كان هذا النظام يستضيفهم ويقدم لهم دعما وحماية غير محدودين.

كما أن صدام لا يظهر في أي مكان في موقع المنظمة، أو في إصداراتها الإلكترونية والمرئية على الرغم من وقوفه إلى جانبها.

وقد يكون السبب في هذا هو أن صدام مسؤول عن مقتل نحو مليون إيراني في الحرب، وبحسب المدون الذي تكلم لموقع "الحرة" فإن "ذاكرة الإيرانيين تبدو أفضل من ذاكرة العراقيين، لأنه لو رفع أحد صورة صدام أو أركان نظامه في إيران فسيعتبر خائنا لأنه رفع صورا لأشخاص حاربوا إيران، ولكن في العراق، يهاجم من يمزق صور من حاربوا العراقيين وقد يتعرض إلى القتل، وهذا يعطيك صورة واضحة عمن انتصر أخيرا وأخضع الثاني في حرب السنوات الثمان".

وليس صدام فقط، بل إن الإيرانيين لا يرفعون حتى صور العراقيين المتعاونين معهم، ويقول المتخصص في الدعاية والحرب النفسية سالم أحمد لموقع "الحرة" إن رفع الصور يمثل تأشير "مناطق السطوة والنفوذ" بالنسبة لرافعيها.

ويضيف أحمد "لن تجد صورا لقادة عراقيين في إيران، وحتى قيادي بمستوى أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في غارة واحدة وخدم الإيرانيين طوال حياته، قد تجد له صورة أو صورتين صغيرتين، لكن لا مقارنة أبدا مع حجم انتشار صور الإيرانيين في العراق".

 

الصور لا تبقى طويلا

 

ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين إن "صور القيادات الإيرانية أصبحت أمرا معتادا في بغداد، كما إن مكاتب طباعة الصور الجدارية الكبيرة بدأت تتحضر للمناسبات الإيرانية بطباعة مزيد من الصور، فهو موسم مربح بالنسبة إليها".

وبحسب حسين، فإن "هذه الصور لا تبقى طويلا عادة، وتتعرض للتمزيق بمجرد مرور أيام على تعليقها".

وشهدت فترة التظاهرات العراقية رواجا في صور القادة الإيرانيين أيضا، ولكن لسبب مختلف.

فالمتظاهرون اعتادوا على رفع صور المرشد وسليماني وغيرهم من الإيرانيين أو العراقيين المرتبطين معهم، وتمزيقها أو إحراقها في ساحة التحرير بشكل علني، بعد أن كان التمزيق يجري بصورة سرية خوفا من سطوة الميليشيات الإيرانية.

وظهرت صور خميني وخامنئي بعد يوم واحد من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعية العراقية، الإثنين، بالردود على خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الأخير، الذي قال فيه لطلبة إيرانيين إن الولايات المتحدة "ستطرد" من العراق وسوريا.

وردا على ما اعتبره العراقيون تدخلا في شؤون بلادهم أطلق ناشطون وسم #الزم_حدودك_خامنائي (التزم بحدودك) الذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق في وقت قصير بعد أن كتب فيه الآلاف ردودا هاجموا فيها المرشد الإيراني.

الحرة / خاص - واشنطن