العراق

سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
الهجوم هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر
الهجوم هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر

سقط صاروخ فجر الثلاثاء، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

ونقل مراسل الحرة عن مصادر محلية أنه "عند الساعه 1:45 فجر الثلاثاء حسب توقيت بغداد، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا في المنطقه الخضراء قرب شركة Gw الأمنيه القريبه من دار الضيافه وأن الخسائر مادية فقط".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني من جانبها "سقوط صاروخ كاتيوشا  على أحد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وتشير المعلومات أن هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه أضرار بسيطة  في جدار المنزل".

وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وتصاعد العداء المزمن بين طهران وواشنطن منذ أن قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب أحاديّاً من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران الموقعة في 2015 وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقم الأمر بعد قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير.

ويصف خبراء الحكومة العراقية الجديدة التي شكّلها رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، بأنها حكومة تسوية أميركية-إيرانية، بعد أشهر من التوتر.

ورغم انخفاض وتيرة الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق خلال الأسابيع الأخيرة، تبقى مصدر قلق للأميركيين الذين لديهم مئات الدبلوماسيين على الأراضي العراقية، إضافة إلى بضعة آلاف من الجنود.

ومن المتوقع أن يناقش وفدان، عراقي وأميركي، في يونيو المقبل الوجود الأميركي والشراكة بين البلدين.

الحرة - واشنطن

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العراق

سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

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العراق

تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في العراق

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، لتتجاوز أعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء 3520 فحصا في المختبرات في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت بغداد أعلى عدد إصابات جديدة بـ120 حالة، 90 منها موزعة بالتساوي بين الكرخ والرصافة، والباقي في مدينة الطب في العاصمة.

وقالت الوزارة إن هناك 92 حالة شفيت من المرض هذا اليوم، وأربع وفيات.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين أنها ألقت القبض على أكثر من 46 ألف مخالفا لإجراءات حظر التجول في العاصمة خلال الشهرين الماضيين، كما أصدرت أكثر من 115 ألف غرامة للمخالفين، واحتجزت آلاف العجلات.

وأعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين، "البدء بتطبيق الحظر المناطقي للحد من فيروس كورونا اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين، وسيشمل مناطق الصدر والكمالية والشعلة والعامرية"، المزدحمة بالسكان.

وبذلك ترتفع أعداد المصابين بالمرض في العراق إلى 3554 حالة، شفي منهم 2310 حالات وتوفي 127، فيما لا يزال 1117 منهم موجودين في المستشفيات.

وأجرى العراق حتى الآن أكثر من 153 ألف فحص لمشتبه بإصابتهم بالفيروس، منذ بداية تسجيل المرض، بحسب وزارة الصحة.

وكانت الحصيلة اليومية الأعلى للمرض في العراق قد سجلت الأربعاء الماضي بعد اكتشاف 119 حالة جديدة في يوم واحد.

ووقتها حذر وزير الصحة حسن التميمي من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الحكومية إن "القوات الأمنية والفرق الصحية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية المزدحمة التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية". 

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي".

وأشار إلى "إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الإصابة".

الحرة - واشنطن