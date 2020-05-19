سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

سقط صاروخ فجر الثلاثاء، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

ونقل مراسل الحرة عن مصادر محلية أنه "عند الساعه 1:45 فجر الثلاثاء حسب توقيت بغداد، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا في المنطقه الخضراء قرب شركة Gw الأمنيه القريبه من دار الضيافه وأن الخسائر مادية فقط".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني من جانبها "سقوط صاروخ كاتيوشا على أحد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وتشير المعلومات أن هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه أضرار بسيطة في جدار المنزل".

وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وتصاعد العداء المزمن بين طهران وواشنطن منذ أن قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب أحاديّاً من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران الموقعة في 2015 وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقم الأمر بعد قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير.

ويصف خبراء الحكومة العراقية الجديدة التي شكّلها رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، بأنها حكومة تسوية أميركية-إيرانية، بعد أشهر من التوتر.

ورغم انخفاض وتيرة الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق خلال الأسابيع الأخيرة، تبقى مصدر قلق للأميركيين الذين لديهم مئات الدبلوماسيين على الأراضي العراقية، إضافة إلى بضعة آلاف من الجنود.

ومن المتوقع أن يناقش وفدان، عراقي وأميركي، في يونيو المقبل الوجود الأميركي والشراكة بين البلدين.