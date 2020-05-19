العراق

مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الكاظمي أمام مهمة صعبة في العراق
الكاظمي أمام مهمة صعبة في العراق

يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي تحديات لفرض الإصلاح بشكل تدريجي في البلاد، وترى مجلة فورين بوليسي أن الحكومة العراقية تواجه تحديات خطيرة عليها التعامل معها.

وتشير المجلة إلى أن التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب والتي أدت إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة.

ووفق تحليل  فورين بوليسي، فإن الكاظمي يواجه الآن تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة تنظيم داعش، ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخليا أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة.

ويشير التحليل إلى أن رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثوريا ويصلح النظام مرة واحدة أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي.

المهمة الأولى

ويضيف التحليل أن مهمة الكاظمي  الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى، وبما يعني أنه سيقود إصلاحا مبنيا على التوازن ضمن الأوضاع الراهنة.

وتقول المجلة إن الكاظمي ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي برهم صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

صالح كان له دور كبير بعد الفترة التي استقال فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من أجل اختيار بديل له، حيث رفض العديد من المرشحين الذين كانت تحاول جهات مرتبطة بميلشيات مدعومة من إيران الدفع بترشيح أسماءهم.

استراتيجية الكاظمي الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة العراقية والتي أفقدتها الشرعية خلال السنوات الماضية، وكان إعادة الملازم عبدالوهاب الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة مكافحة الإرهاب في أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها الكاظمي بعد تسلمه لمنصبه.

كما شكل رئيس الوزراء الجديد لجنة من أجل التحقيق في جميع حالات قتل وسجن المتظاهرين التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحتى بنهج اختيار الوزراء فقد اتبع الكاظمي مقاربة جديدة، وبدلا من انتظار ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية، أرسل أسماء المرشحين ليستمزجهم بها ولهم خيار الموافقة أو الاعتراض عليها، وبالنهاية أرسل القائمة جاهزة لمجلس النواب.

ولكن الكاظمي حرص على أن تتسلم الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية أسماء معروفة في البلاد مشهود لهم بالكفاءة بالعمل وليس لأنهم ينتمون لأحزاب أو قوى معينة.

ورغم أنه يرفض الفساد المرتبط بالنظام، إلا أن عليه إيجاد تفاهمات ضمنية واسعة مع الأحزاب حتى يمضي في مهمته الأولى والأكثر حساسية واتباع استراتيجية إصلاحية مفتاحها مطالب الشارع، وإصلاحات تطال قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية النزيهة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الكاظمي أمام مهمة صعبة في العراق
العراق

مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق

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آخر الأخبار

العراق يفرض حظرا على توزيع الدجاج بعد اكتشاف حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

الحرة / وكالات - دبي
19 مايو 2020
عدواه تنتقل عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين
عدواه تنتقل عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين

 قررت السلطات العراقية فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات، بعد تشخيص إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) في أحد حقول الدواجن بقضاء اسكي كلك بمحافظة نينوى.

وأكد حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة عزلت حقل الدواجن المصاب، وليس هناك أي حقول أخرى للدواجن في تلك المنطقة".

وطمأن أن الوضع تحت السيطرة إذ تم قتل كامل القطيع المتبقي البالغ نحو 60 ألف دجاجة أخرى وحرقها بشكل تام لمنع تفشي المرض، بالإضافة إلى منع صاحب الحقل من نقل الدواجن إلى المحافظات الأخرى
 
وشرح النايف أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".
 
 من جهته، دعا وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي مربي الدواجن، الى "المراقبة المستمرة وابلاغ دائرة البيطـرة عـن أي حالة يشتبه بها لاتخاذ الاجراءات البيطرية اللازمة لمنع انتشار المرض وحمايـة قطاع الدواجن بما يسهم في تحقيق الامن الغذائي للبلاد".

 
إشارة إلى أنه في السنوات السبع الأخيرة لم يتم تسجيل حالات انتقال عدوى فيروس إنفلونزا الطيور بين البشر، وقد تم تسجيل حوالي 1200 حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم بين البشر، وهو معروف أن عدواه تنتقل عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين، وعن احتمال التقاط الفيروس في حال تناول هذه الطيور، بحسب الأطباء فأن هذه الطيور لا تكون صالحة للأكل لأنها تكون شديد المرض.

الحرة / وكالات - دبي