ظهور شقوق أرضية "غريبة" في العراق.. وتحرك رسمي عاجل

يحقق فريق من وزارة النقل العراقية، بحدوث "تشققات غريبة" في مناطق من محافظتي كربلاء والنجف أبلغ عنها مواطنون، فيما قالت الوزارة إن "الهزات الأرضية تزايدت في الفترة الأخيرة".

وأظهرت صور نشرها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي شقوقا طويلة وعميقة، على ما يبدو، في مناطق مختلفة من المحافظتين.

بعد ظهور تشققات أرضية غريبة الشكل في محافظتي النجف وكربلاء الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن إرسال فريق عمل فني متقدم إلى محافظتي النجف و كربلاء حيث سيتم نصب أجهزة لغرض التقاط أي إشارات غير طبيعية من باطن الأرض وتحليل البيانات وسيتم اصدار الاستنتاجات قريباً pic.twitter.com/5M7SbX7spN — رجوع متأ خر 🌎🌒📘📗📕 (@Nz0FT8c0yti5CxG) May 19, 2020

وقالت وزارة النقل إن "فريقا فنيا متقدما من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ذهب إلى محافظتي النجف وكربلاء للوقوف ميدانياً حول المستجدات والتقارير الواردة بشأن وجود تشققات أرضية في تلك المحافظتين".

وقال مدير عام هيئة الرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي إن "الفرق انتقلت إلى منطقتي العباسية والحيدرية في النجف"، وبدأت التواصل مع الشهود من أهالي تلك المناطق والقوات الأمنية فيها.

وتابع "تم نصب أجهزة لغرض التقاط أية إشارات غير طبيعية من باطن الأرض".

بعد ظهور تشققات أرضية غريبة الشكل في محافظتي النجف وكربلاء الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن إرسال فريق عمل فني متقدم إلى محافظتي النجف و كربلاء حيث سيتم نصب أجهزة لغرض التقاط أي إشارات غير طبيعية من باطن الأرض وتحليل البيانات وسيتم اصدار الاستنتاجات قريباً pic.twitter.com/2IJCijn2dD — مًنِ غُرأّيِّبً دٍنِيِّأّکْمً 🇮🇶 (@haithem22222) May 20, 2020

وقال بيان الوزارة إن "هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي مستنفرة جهودها وملاكاتها لرصد وتسجيل الهزات الأرضية التي تزايدت في الآونة الأخيرة".