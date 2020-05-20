العراق

ظهور شقوق أرضية "غريبة" في العراق.. وتحرك رسمي عاجل

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
شقوق أرضية ظهرت في العراق
شقوق أرضية ظهرت في العراق

يحقق فريق من وزارة النقل العراقية، بحدوث "تشققات غريبة" في مناطق من محافظتي كربلاء والنجف أبلغ عنها مواطنون، فيما قالت الوزارة إن "الهزات الأرضية تزايدت في الفترة الأخيرة".

وأظهرت صور نشرها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي شقوقا طويلة وعميقة، على ما يبدو، في مناطق مختلفة من المحافظتين.

وقالت وزارة النقل إن "فريقا فنيا متقدما من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ذهب إلى محافظتي النجف وكربلاء للوقوف ميدانياً حول المستجدات والتقارير الواردة بشأن وجود تشققات أرضية في تلك المحافظتين".

وقال مدير عام هيئة الرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي إن "الفرق انتقلت إلى منطقتي العباسية والحيدرية في النجف"، وبدأت التواصل مع الشهود من أهالي تلك المناطق والقوات الأمنية فيها.

وتابع "تم نصب أجهزة لغرض التقاط أية إشارات غير طبيعية من باطن الأرض".

وقال بيان الوزارة إن "هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي مستنفرة جهودها وملاكاتها لرصد وتسجيل الهزات الأرضية التي تزايدت في الآونة الأخيرة".

الحرة - واشنطن

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عربي ودولي

2 مليون مكالمة ووثائق وبيانات.. الأمم المتحدة تجمع أدلة جديدة لمحاكمة عناصر داعش في العراق

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
الأمم المتحدة تجمع أدلة جديدة لمحاكمة عناصر داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأقلية الأيزيدية
الأمم المتحدة تجمع أدلة جديدة لمحاكمة عناصر داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأقلية الأيزيدية

أعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أنه حقق تقدماً ملحوظاً في جمع مصادر جديدة للأدلة ضد عناصر تنظيم داعش في العراق، من بينها أكثر من 2 مليون مكالمة، مما يعزز جهود محاكمة التنظيم بارتكاب جرائم حرب خاصة ضد الأقلية الأيزيدية في 2014.

كما أفاد الفريق أنه أحرز تقدما في تحقيقاته في عمليات القتل الجماعي للطلاب العسكريين والعسكريين العزل من أكاديمية تكريت الجوية في يونيو 2014 والجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم في الموصل خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قال فريق التحقيق إنه يواصل العمل مع الحكومة العراقية بشأن التشريعات المعلقة التي ستسمح للبلاد بمحاكمة المتهمين من التنظيم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأضاف التقرير: "في الأشهر الستة المقبلة، سيواصل الفريق عمله مع الحكومة العراقية للاستفادة من هذه الفرصة، بهدف ضمان بدء الإجراءات المحلية بناء على الأدلة التي جمعها الفريق".

كان التنظيم ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية الأيزيدية في العراق، فقد تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب والاسترقاق بينما قتل الرجال، كما تم رمي المثليين المشتبه بهم من أسطح الأبنية، وتم قطع رؤوس مختطفين من مختلف الجنسيات.

وفي سبتمبر 2017، صوت مجلس الأمن بالإجماع على مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على الأدلة وتعزيز المساءلة عما "قد يصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" التي ارتكبها عناصر داعش في العراق وسوريا.

وأكد أحدث تقرير لفريق التحقيق أنه نتيجة لتعاونه الموسع مع القضاء العراقي وأجهزة الأمن ومديرية المخابرات العسكرية، فإنه يقف "في لحظة محورية من عمله".

وأوضح المحققون أن التعاون مع القضاء العراقي في الحصول على سجلات بيانات المكالمات ومع الأجهزة الأمنية العراقية في استخراج وتحليل البيانات من الهواتف المحمولة وبطاقات SIM وأجهزة التخزين الضخم التي استخدمها داعش سابقًا يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مقاضاة أعضاء التنظيم.
 
وقالوا إن البيانات أتاحت الوصول إلى مجموعة واسعة من وثائق داعش الداخلية، وبيانات الخلية والفيديوهات والصور.

وصرح الفريق أنه يقوم بالفعل بتحديد الأدلة التي يمكن أن تسد الثغرات في الإجراءات الجارية نتيجة لبيانات الهاتف الخليوي وكذلك من وضع الوثائق التي تحتفظ بها السلطات العراقية في شكل رقمي، واستخدام أنظمة الاكتشاف وإدارة الأدلة المحسنة.

وفي تحقيقه في الهجمات التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين في منطقة سنجار في أغسطس 2014، أعلن الفريق استلامه مؤخرًا لأكثر من مليوني سجل بيانات اتصال من مزودي خدمة الهاتف الخليوي العراقيين ذات صلة بالفترات الزمنية والمواقع الجغرافية المتصلة بهذا التحقيق ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز ملفات القضايا فيما يتعلق بالجناة.
 

الحرة / ترجمات - دبي