العراق

نيويورك تايمز: إيران تجرب تكتيكا جديدا في العراق

20 مايو 2020
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية

تناول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، ما وصفه بخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا في العراق حيث دعمت طهران "رئيس وزراء مؤيدا للولايات المتحدة"، وأمرت وكلاءها من الميليشيات بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية.

يشير التقرير إلى أن "إيران، بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى إشعال فتيل الحرب، خففت نهجها تجاه الغرب، وانتقلت من سياسية الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود".

ويعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، التي يقول الإيرانيون، بحسب الصحيفة، إنها قد تفيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وترى الصحيفة أن الأميركيين قابلوا هذا التغير في سلوك إيران بشكل هادئ وغير مباشر، رغم أنهم يرفضون الإقرار علانية بأي تغيير في الموقف الإيراني.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه البدايات بالمجمل تمثل انفراجا أوليا، حتى وإن لم يستمر أو يؤد إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، فقد خفض بالفعل توتر العلاقة، مقللا من خطر النزاع المفتوح.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من هجمات الكر والفر على القوات الأميركية في العراق والتي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب في يناير، أوقفت طهران نشاط الميليشيات الموالية لها وتوقفت الهجمات إلى حد كبير.

وتلفت الصحيفة إلى عدم معارضة طهران لتولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "المدعوم أميركيا".

ونقلت الصحيفة عن سياسية عراقي طلب عدم كشف هويته قوله إن إيران "بالغت في لعب أوراقها – في لبنان، وفي سوريا، ثم جاءت تظاهرات الخريف ـ وحقيقة أن الشيعة تظاهروا ضد إيران هزت المسؤول الإيرانيين".

ولم تقبل إيران بالسيد الكاظمي الخيار الأميركي، حسب تعبير الصحيفة، ولكن ضعطت على الأحزاب الحليفة لها في العراق لدعمه.

واعتبرالمسؤولون الغربيون ذلك انصارا، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.
 

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نيويورك تايمز: إيران تجرب تكتيكا جديدا في العراق

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العراق

اتهام شاب عراقي بقطع رأس حبيبته السويدية وإخفاء جثتها

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
British police officers stand on duty outside the Embassy of Ecuador in London on May 20, 2019. - WikiLeaks founder Julian…
عناصر في الشرطة السويدية

وجه الادعاء السويدي اتهاما لشاب عراقي كردي بقتل صديقته السابقة وقطع رأسها وإخفاء الجثة، بعد أشهر من اختفائها من منزلها في مدينة أوديفالا السويدية.

واتهمت الشرطة تيشكو أحمد شاباز، الذي يبلغ من العمر 23 عاما بعد عثورها على رأس صديقته ويلما أندرسون، 17 عاما، في شقته.

وفقدت أندرسون في 14 نوفمبر 2019، وبعد أسبوعين عثر  على "جزء من الجثة" تبين أنه رأسها ملفوفا في رقائق الألمنيوم، فيما لم يتم العثور على بقية أجزاء الجثة.

وقالت الشرطة إن أندرسون قتلت حينما قدمت إلى شقة شاباز لتأخذ أغراضها بعد انفصالها عنه.

وازدادت الشكوك بشأن تشيكو بعدما لاحظ والدا الفتاة ملابسها وحقيبتها معلقة في شقته، حينما قدموا للسؤال عنها بعد اختفائها، مما أثار شكوكهم ودفعهم إلى تبليغ الشرطة، التي كانت تشن حملة كبيرة للبحث عنها باستخدام الكلاب المدربة والطائرات المسيرة وفرق التفتيش الراجلة.

وأصدرت عائلة الضحية نداء لحث الناس على مواصلة بحثهم عن جثة ابنتهم.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة شاباز في 26 مايو.

الحرة - واشنطن