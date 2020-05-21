العراق

ميليشيات داعش وماعش.. هاشتاغ عراقي يفضح من يقف وراءها

الحرة / خاص - واشنطن
21 مايو 2020
عناصر في الميليشيات العراقية
عناصر في الميليشيات العراقية

بعد ساعات من إطلاقه، أصبح هاشتاغ "#داعش_والميليشيات_ صنع_ إيراني"، من بين الأكثر تداولا على منصة تويتر في العراق.

واعتبر الكثير من الناشطين ومستخدمي تويتر، الذين شاركوا الوسم، أن كلا من داعش والميلشيات صناعة إيرانية، والهدف في النهاية واحد هو فرض سيطرتها على دول المنطقة.

كما نشر ناشطون صورة ضمت قادة ميليشيات عراقية وأطلق عليهم اسم "ماعش" كاختصار لكلمات "ميليشيات إيران في العراق والشام".

ونشر آخرون مقطعا مصورا لتصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي تحدث فيها صراحة عن قيام إيران بدعم وتأسيس تنظيم داعش.

ويقول الناشط والحقوقي العراقي أسعد الخزاعي إن "الهدف الأساسي من نشر ومشاركة هذا الهاشتاغ هو تسليط الضوء على مدى التدخل والتوغل الإيراني في العراق".

ويضيف الخزاعي لموقع الحرة أن "الكثير من العراقيين يعتقدون أن إيران تحارب التنظيمات الإرهابية المتطرفة، لكن الحقيقة تتمثل في أنها دعمت فصائل إسلامية عراقية متطرفة أنشأت لهم معسكرات للتدريب".

ويتابع أن "الكثير من الأدلة ومن جهات محايدة ومستقلة تشير إلى تورط إيران بدعم فصائل سنية وشيعية متطرفة، من أجل زيادة نفوذها في العراق والمنطقة".

ويرى الخزاعي أن "الميليشيات المدعومة من إيران سيطرت على كثير من مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق بعد عام 2003، بعد أن تم دعمها بحجة محاربة التنظيمات المتشددة كالقاعدة وداعش".

وخلال هذه الفترة، يؤكد الخزاعي، "ارتكبت الميليشيات الكثير من الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث وثقت المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، آلاف جرائم القتل خارج إطار القانون وجرائم الاختفاء القسري والاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد النساء في المعتقلات".

ويقول إن "الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإيرانية في العراق، لاتقل جسامة عن جرائم تنظيم داعش الذي قتل آلاف العراقيين".

وينتقد الكثير من العراقيين الدور الإيراني في بلادهم والتدخل في شؤونه الداخلية ودعم الميليشيات المتهمة بالتورط في جرائم قتل. حيث خرج العراقيون في مسيرات حاشدة نهاية العام الماضي يطالبون فيها بطرد إيران من بلادهم ومحاسبة الفاسدين المرتبطين بطهران.

وثار جدل حول العلاقة بين إيران ذات الأغلبية الشيعية وتنظيم القاعدة السني المتشدد منذ أن فر بعض أفراد التنظيم في أواخر 2001 لإيران بعد إطاحة الولايات المتحدة بنظام حكم حركة طالبان في أفغانستان.

وكان حمزة بن لادن واحدا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك. 

وأظهرت وثائق عثر عليها في مجمع كان يسكنه والده في باكستان بعد مقتله في غارة أمريكية عام 2011 أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران ولو لفترة على الأقل.

وفي 2018 أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن إيران تواطأت مع تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001 على الولايات المتحدة.

الحرة / خاص - واشنطن

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اعتقال قرداش.. بغداد توضح هويته وتكشف تفاصيل نشاطاته في داعش

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
قرداش كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البغدادي
قرداش كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البغدادي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس إن بلاده أحبطت "غزوة" لتنظيم داعش، بعد اعترافات أدلى بها قيادي بارز في التنظيم اعتقلته قوات الأمن العراقية في وقت سابق، وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي هويته.

وذكر الكاظمي في بيان إن الحكومة العراقية لديها مجموعة أهداف من بينها "مواجهة الوضع الأمني، وتزايد نشاط داعش حيث أحبطنا غزوة إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخرا".  

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان الخميس أن المعتقل يدعى طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى بعبد الناصر قرداش، وتم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العراقي، وكان أحد المرشحين لخلافة أبو بكر البغدادي بعد مقتله بعملية للقوات الأميركية.


من هو الغساني؟


تقول خلية الاعلام الأمني العراقية إن الغساني، المولود سنة 1967 في تلعفر، انتمى لتنظيم القاعدة عام 2007 في محافظة نينوى بشمال العراق.

عمل في البداية إداريا في "ولاية الجزيرة" حتى نهاية عام 2007، حيث شغل منصب والي الجزيرة، وخلال فترة توليه المنصب قام بالعديد من العمليات الارهابية استهدفت القوات العراقية والمواطنين الأبرياء، وفقا للبيان.

ويضيف "مع مطلع عام 2010 كلف من قبل والي الشمال بالعمل نائبا له، ليقوم بعدها زعيم تنظيم داعش السابق أبو عمر البغدادي بتكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال (جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك).

ويشير بيان الخلية إلى أن قرداش التقى في نهاية عام 2011 بزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في أطراف بغداد وكلفه بشغل منصب "أمير التصنيع والتطوير".

طلب منه البغدادي بعدها التوجه إلى سوريا، حيث قام بإنشاء مصانع أسلحة ومتفجرات، وخلال تلك الفترة قابل البغدادي أكثر من 100 مرة، وفقا للبيان.

وبعد حدوث انشقاقات بالتنظيم وانشقاق جبهة النصرة عن تنظيم داعش، عهد لقرداش منصب "والي الشرقية" التي تشمل مدن الحسكة ودير الزور والرقة في سوريا.

كلفه البغدادي بتولي منصب "والي البركة"، وبعد إعلان الخلافة في 2014 شغل منصب نائب "أمير اللجنة المشرفة"، وبعدها "أمير اللجنة"، ثم نائبا للعدناني الذي كان "أمير اللجنة المفوضة".

وبعد مقتل العدناني أصبح قرداش "أمير اللجنة المفوضة" ونائبا للبغدادي في الوقت ذاته.

يشير بيان خلية الاعلام الأمني العراقية إلى أن قرداش، كان المشرف الاول عن معركة كوباني والسيطرة على مدن تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب، كما كان له دور كبير في أحداث الباغوز الأخيرة.

كما كان مسؤولا عن صناعة ومتابعة وتطوير غاز الخردل الذي تم استخدامه في استهداف القوات الأمنية داخل العراق فقط.

وأيضا كان له دور بارز في أغلب المفاوضات التي جرت بين تنظيم داعش والفصائل والمجاميع الأخرى.

وكان جهاز المخابرات العراقي كشف، الأربعاء، عن اعتقاله عبد الناصر قرداش أحد المقربين من خليفة تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، وأحد المرشحين لخلافته، وهو أيضا من المقربين للزعيم الجديد للتنظيم.

وقال مصدر في الجهاز إن " قرداش كان أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البغدادي"، مضيفا أنه "كان رئيس اللجنة المفوضة لدى البغدادي، وشغل مناصب قيادية منذ زمن الزرقاوي".

الحرة - واشنطن