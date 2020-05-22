"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق

تتواصل قضية اختفاء مئات الأطنان من الحنطة في مخازن مدينة النجف العراقية بالتفاعل، بعد إعلان هيئة النزاهة الجمعة فتح تحقيق مع مسؤولين ادعوا أن الطيور هي من أكلتها.

وقالت الهيئة في بيان إن التحقيقات ستشمل أربعة مسؤولين يعملون في سايلو (مخازن) النجف للحبوب، مضيفة أن كمية الحنطة المفقودة بلغت أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (330 ألف دولار أميركي).

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير المخازن وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة.

وأثارت الحادثة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التي ضجت خلال اليومين الماضيين بصور وتعليقات كلها تتحدث عن طيور الحمام ودورها في القضية.

ونشر بعض المستخدمين على تويتر صورا لحمام برأس فيل أو ماعز للتعبير عن عدم اقتناعهم برواية المسؤولين في مخازن النجف.

الحمام بريء من سرقة الحنطة مثل ما بريء الذئب من دم نبي الله يوسف ( عليه السلام ) pic.twitter.com/mhcIOIMyIj — SED Ammar (@ammar_sed) May 22, 2020

أحفاد كهنة معبد أمون يعيدون امجاد أجدادهم بسرقة وأتلاف الحنطة المخزنة للمواطنين مرةٌ في البحر والاخرى اكلها الطير !!

لكن في الاولى توجد حكومة وملك ووزير عادل ..

أما في الثانية فالأحفاد هم من يحكمون ؟

ليس لدينا غير الله بأخذ حقوقنا 🤲 pic.twitter.com/qLkLTWxt5v — Haider🇮🇶😍 (@Haidory99a) May 22, 2020

العثور على طيور نادرة في النجف حيرت العلماء. هذه الطيور بامكانها التهام ٧٥٠ طن من الحنطة خلال ساعات.

علماً ان علماء وجدوا "الدبة"، التي بحث عنها سكان العراق طويلاً، تسرح وتمرح في مكاتب المسؤولين بالنجف.#طائر_السايلو pic.twitter.com/wAWQn0fZYQ — Ahmed Falah (@AljaffalA) May 21, 2020

كما نشر آخرون صورة حمامة وهي ترتدية عمامة وكتب عليها عبارة "حزبية" أو رسم عليها علم إيران، في إشارة إلى أن القضية مرتبطة بفساد يمارسه مسؤولون مقربون من إيران.

لا تذبوها براسنا غايدهم لابس عمامة وجماعته اكلوا الحنطة احنا مالنا شغلك ما تحركنا pic.twitter.com/8Yr6SVUzsT — عماد ميراني (@london47641715) May 22, 2020

وأجرى مستخدم عملية حسابية بسيطة أظهرت أنه في حال التصديق بالرواية الرسمية فهذا يعني أن هناك نحو 1.5 مليون طير شارك في "أكل الحنطة".

#داعش_والميليشيات_صنع_ايراني توجيه التهمة للحمام بأكل الحنطة !! معناها 752 طن في 1000 كيلو يساوي 752000 كيلو حنطة واذا أفترضنا ان كل حمامة أكلت نص كيلو وهذا ضرب من الخيال معناها راح نحتاج الى 1.504.000 حمامة وهاي معناها الحمام أعلن النفير العام وطلب المساعدة من حمام دول العالم pic.twitter.com/4LCYDMWYuJ — Raed ❤️🇮🇶🇺🇸🇮🇶🇩🇪🇮🇶❤️ (@raed65266395) May 20, 2020

آخرون نشروا مقطعا مصورا يظهر قيام شخص بإدخال مجموعة من طيور الحمام إلى غرفة، وكتبوا عليه "تم القبض على سراق الحنطة".

تم القبض على سراق الحنطة pic.twitter.com/Uo73Vjucnt — M alshareef (@Malshareef3) May 22, 2020

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد إداري ومالي وضع البلد في المرتبة الـ 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية صدر عام 2019.

وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال البلد الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

ومنذ 2004 اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان العراقي إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، وفق وكالة فرانس برس.