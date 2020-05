"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق

تعتزم السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 عاما، إلى العراق، بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة هوبي لوبي الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن أصل القطعة الأثرية التي تعرف باسم "لوح حلم كلكامش" يعود للعراق ودخلت الولايات المتحدة خلافا للقانون الاتحادي.

وكانت هوبي لوبي اشترت القطعة في عام 2014 من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار، حيث تمكنت السلطات من ضبطها في سبتمبر الماضي، لكن لم يتم اتخاذ اجراء بشأنها.

Pursuant to ongoing Cultural Property, Arts & Antiquities investigations by ICE’s Homeland Security Investigations, a civil complaint was filed Monday against Hobby Lobby to forfeit a rare cuneiform tablet bearing a portion of the epic of Gilgameshhttps://t.co/1jkhH5JkkR pic.twitter.com/XMyNjWjMj5