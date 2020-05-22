العراق

"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق

الحرة / خاص - واشنطن
22 مايو 2020
تؤكد وسائل اعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير السايلو وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة
تؤكد وسائل اعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير السايلو وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة

تتواصل قضية اختفاء مئات الأطنان من الحنطة في مخازن مدينة النجف العراقية بالتفاعل، بعد إعلان هيئة النزاهة الجمعة فتح تحقيق مع مسؤولين ادعوا أن الطيور هي من أكلتها.

وقالت الهيئة في بيان إن التحقيقات ستشمل أربعة مسؤولين يعملون في سايلو (مخازن) النجف للحبوب، مضيفة أن كمية الحنطة المفقودة بلغت أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (330 ألف دولار أميركي).

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير المخازن وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة.

وأثارت الحادثة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التي ضجت خلال اليومين الماضيين بصور وتعليقات كلها تتحدث عن طيور الحمام ودورها في القضية.

ونشر بعض المستخدمين على تويتر صورا لحمام برأس فيل أو ماعز للتعبير عن عدم اقتناعهم برواية المسؤولين في مخازن النجف.

كما نشر آخرون صورة حمامة وهي ترتدية عمامة وكتب عليها عبارة "حزبية" أو رسم عليها علم إيران، في إشارة إلى أن القضية مرتبطة بفساد يمارسه مسؤولون مقربون من إيران.

وأجرى مستخدم عملية حسابية بسيطة أظهرت أنه في حال التصديق بالرواية الرسمية فهذا يعني أن هناك نحو 1.5 مليون طير شارك في "أكل الحنطة".

آخرون نشروا مقطعا مصورا يظهر قيام شخص بإدخال مجموعة من طيور الحمام إلى غرفة، وكتبوا عليه "تم القبض على سراق الحنطة".

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد إداري ومالي وضع البلد في المرتبة الـ 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية صدر عام 2019.

وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال البلد الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

ومنذ 2004 اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان العراقي إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، وفق وكالة فرانس برس.

الحرة / خاص - واشنطن

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العراق

واشنطن ترد "حلم كلكامش" إلى العراق قريبا

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
اشترت هوبي لوبي القطعة في عام 2014 من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار
اشترت هوبي لوبي القطعة في عام 2014 من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار

تعتزم السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 عاما، إلى العراق، بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة هوبي لوبي الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن أصل القطعة الأثرية التي تعرف باسم "لوح حلم كلكامش" يعود للعراق ودخلت الولايات المتحدة خلافا للقانون الاتحادي.

وكانت هوبي لوبي اشترت القطعة في عام 2014 من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار، حيث تمكنت السلطات من ضبطها في سبتمبر الماضي، لكن لم يتم اتخاذ اجراء بشأنها.

وقدم مدعون عامون في الولايات المتحدة شكوى مدنية، الاثنين، للسماح للسلطات بمصادرة القطعة الاثرية تمهيدا لإعادتها لبلدها الأم.

وتؤكد هوبي لوبي أنها ستتعاون مع السلطات، فيما تشدد أنها لم تكن تعلم أن القطعة أثرية، لأن دار المزادات حجبت المعلومات المتعقلة باللوح "عمدا".

وهذه ليست الحادثة الأولى، حيث كانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أعلنت في مايو 2018 أن سلسلة هوبي لوبي ستعيد إلى بغداد 3800 قطعة أثرية من أصل أكثر من 5500 كانت قد اشترتها في عام 2010 مقابل 1.6 مليون دولار بصورة غير شرعية.

وتضمنت القطع الأثرية في حينه أقراصا مسمارية وأختاما أسطوانية وألواحا طينية، يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1600 و2100 قبل الميلاد.

الحرة / ترجمات - واشنطن