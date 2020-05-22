العراق

"دعوة إلى إصلاح حقيقي".. بومبيو يبحث مع الكاظمي أزمة العراق الاقتصادية 

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
بومبيو دعا الكاظمي إلى إجراء إصلاح حقيقي
بومبيو دعا الكاظمي إلى إجراء إصلاح حقيقي

أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبحث الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق، وتطرق الطرفان إلى أطر الحوار الاستراتيجي بين البلدين الشهر المقبل. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان صحفي أن بومبيو دعا الكاظمي إلى إجراء إصلاح حقيقي بينما يعمل مع المؤسسات الدولية لتقديم مساعدة مالية للعراق. 

وأفاد تقارير صحفية أن الاقتصاد العراقي يشهد انهيارا بفعل الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، التي دمرت سبل العيش ووضعت بعض الأسر تحت خط الفقر وفي دائرة الجوع.

ولم تكن العلاقات الأميركية العراقية على أفضل ما يكون خلال فترة الحكومة السابقة، إذ انتقدت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة العراقية مرات عدة بسبب تعاملها مع التظاهرات بطريقة عنيفة، كما قالت بشكل غير مباشر إنها مع إقالة الحكومة، من خلال تصريحها بدعم مطالب المتظاهرين، التي كانت إقالة الحكومة أهمها.

الحرة - واشنطن

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بومبيو دعا الكاظمي إلى إجراء إصلاح حقيقي
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"دعوة إلى إصلاح حقيقي".. بومبيو يبحث مع الكاظمي أزمة العراق الاقتصادية 

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العراق

الوقف السني يعلن أول أيام عيد الفطر في العراق

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل
أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل

أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء (سني) أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وبذلك يعتبر الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المجمع في بيان إن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر السبت مكملا لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد".

وكانت السلطات العراقية أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وفرضت السلطات منذ منتصف مارس الماضي، حظرا شاملا للتجوال استمر لغاية 21 أبريل الماضي، قبل أن يتم تخفيفه جزئيا والسماح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء الجمعة والسبت يكون فيهما الحظر شاملا.‎

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 3946 إصابة، و147 حالة وفاة.

الحرة - واشنطن