العراق

العراق.. تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين والجهات المسؤولة

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق

كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق السبت عن أعداد المتظاهرين المختطفين والجهات التي تقف وراء ذلك، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير الذي نشرته يونامي على موقعها الرسمي إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثق 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020. 

وأضاف أن من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".

وتابع "لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات. "

كما أضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي المُلامة.

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

وتحدث أيضا عن عمليات "قتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، وتهديد وترهيب، واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".

ورحب التقرير بخطوة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن عمليات استهداف المحتجين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".

وأضافت أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".

وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها: بذل جهود فورية للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، والإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.

الحرة - واشنطن

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وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق
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العراق.. تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين والجهات المسؤولة

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الزاوي والجغيفي.. سنتكوم تعلن قتل اثنين من قادة داعش في سوريا

23 مايو 2020
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في 17 مايو.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

منذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.