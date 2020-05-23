العراق

"ثأر الله" يدخلون مقرهم في البصرة.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل للحرة

الحرة / خاص - واشنطن
23 مايو 2020
أعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا متظاهرا في البصرة
أعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا متظاهرا في البصرة

أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجاميع من أنصار ميليشيا "ثأر الله" الموالية لإيران وهم يحاولون استعادة مقرهم وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بعد نحو أسبوعين من سيطرة قوات الأمن عليه.

وتظهر المقاطع التي نشرت في وقت متأخر الجمعة العشرات من أنصار الميليشيا وهم يتجمعون في محيط المبنى، الذي كتبت عليه عبارة "فوج حفظ النظام"، فيما أطلق البعض منهم هتافات تدعو قوات الأمن إلى مغادرته، وأخرى تمجد بزعيمهم يوسف الموسوي.

وقال ناشطون إن أنصار الميليشيا نجحوا في استعادة المبنى الواقع في منطقة المعقل وسط البصرة، لكن مصدر أمني مطلع نفى ذلك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات.

وروى المصدر لموقع الحرة تفاصيل ما جرى قرب المقر، حيث أشار إلى أن العشرات من أنصار الميليشيا بينهم نساء وأطفال، تجمعوا بعد الإفطار في محيط المبنى وحصلت اشتباكات طفيفة مع القوات المسؤولة عن حماية المقر، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات مكافحة الشغب.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية سمحت بعد ذلك لعدد من أنصار الميليشيا بالدخول لفترة وجيزة إلى داخل المبنى، وبعدها طلبت منهم الخروج.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمنية تسيطر حاليا على المقر ولا يوجد أي تواجد لأنصار الميليشيا في الوقت الراهن.

وأعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا شخصا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وأطلق مسلحون من داخل المقر الرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا لمصادر طبية وشهود.

وبعيد ساعات، اقتحمت قوة أمنية مقر الحركة الذي يقع على بعد كيلومتر من ساحة الاحتجاجات الرئيسية في البصرة.

وجاءت عملية الاقتحام بناء على أوامر مباشرة صدرت من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وميليشيا "ثأر الله" هي حركة تأسست في إيران إبان الثمانينيات ضمن مجموعة من الحركات الإسلامية المسلحة التي تأسست لقتال نظام صدام حسين والجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وبعد سقوط النظام، لم تتحول الحركة إلى حزب سياسي، وليس لها تمثيل خارج البصرة، واكتفت بإدارة نشاط اقتصادي وأمني في المحافظة الغنية بحقول النفط، حيث يعتقد أنها متورطة في عمليات تهريب للنفط. 
 

الحرة / خاص - واشنطن

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"ثأر الله" يدخلون مقرهم في البصرة.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل للحرة

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الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق

كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق السبت عن أعداد المتظاهرين المختطفين والجهات التي تقف وراء ذلك، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير الذي نشرته يونامي على موقعها الرسمي إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثق 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020. 

وأضاف أن من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".

وتابع "لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات. "

كما أضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي المُلامة.

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

وتحدث أيضا عن عمليات "قتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، وتهديد وترهيب، واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".

ورحب التقرير بخطوة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن عمليات استهداف المحتجين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".

وأضافت أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".

وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها: بذل جهود فورية للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، والإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.

الحرة - واشنطن