"ثأر الله" يدخلون مقرهم في البصرة.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل للحرة

أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجاميع من أنصار ميليشيا "ثأر الله" الموالية لإيران وهم يحاولون استعادة مقرهم وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بعد نحو أسبوعين من سيطرة قوات الأمن عليه.

وتظهر المقاطع التي نشرت في وقت متأخر الجمعة العشرات من أنصار الميليشيا وهم يتجمعون في محيط المبنى، الذي كتبت عليه عبارة "فوج حفظ النظام"، فيما أطلق البعض منهم هتافات تدعو قوات الأمن إلى مغادرته، وأخرى تمجد بزعيمهم يوسف الموسوي.

اقتحام مقر مليشيا "ثأر الله" من قبل عناصر المليشيا، الذي صادرته الحكومة منهم وسط هتاف:

"المكتب ألنه وماننطي"

ان اردنا استعادة #العراق، فيجب أن تنتهي دولة المليشيات ...#حاسبوا_طيور_السلطة#شباب_التغيير

قناتنا على التليغرام : https://t.co/EcS5WI8hxB pic.twitter.com/lIrTaFKBwS — شباب التغيير #العراق (@YcIraq) May 22, 2020

وقال ناشطون إن أنصار الميليشيا نجحوا في استعادة المبنى الواقع في منطقة المعقل وسط البصرة، لكن مصدر أمني مطلع نفى ذلك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات.

#العراق | دولة الميلشيات .. محاولة لميليشا ثار الله لفتح مكتبهم الذي قتل فيه احد شباب البصرة pic.twitter.com/OJzU3ULYGB — yaseen (@YaseenAltameme) May 22, 2020

وروى المصدر لموقع الحرة تفاصيل ما جرى قرب المقر، حيث أشار إلى أن العشرات من أنصار الميليشيا بينهم نساء وأطفال، تجمعوا بعد الإفطار في محيط المبنى وحصلت اشتباكات طفيفة مع القوات المسؤولة عن حماية المقر، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات مكافحة الشغب.

🔻هكذا تحدى انصار " ثأر الله " الحكومة والكاظمي ورشيد فليح على وجه الخصوص واستولوا على مقرهم المصادر !!



القانون فوق الفقير ؟؟! pic.twitter.com/JtXVUxn1n0 — Barakat Karim 🇮🇶 (@barakatkarim1) May 23, 2020

وتابع المصدر أن القوات الأمنية سمحت بعد ذلك لعدد من أنصار الميليشيا بالدخول لفترة وجيزة إلى داخل المبنى، وبعدها طلبت منهم الخروج.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمنية تسيطر حاليا على المقر ولا يوجد أي تواجد لأنصار الميليشيا في الوقت الراهن.

وأعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا شخصا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وأطلق مسلحون من داخل المقر الرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا لمصادر طبية وشهود.

وبعيد ساعات، اقتحمت قوة أمنية مقر الحركة الذي يقع على بعد كيلومتر من ساحة الاحتجاجات الرئيسية في البصرة.

وجاءت عملية الاقتحام بناء على أوامر مباشرة صدرت من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وميليشيا "ثأر الله" هي حركة تأسست في إيران إبان الثمانينيات ضمن مجموعة من الحركات الإسلامية المسلحة التي تأسست لقتال نظام صدام حسين والجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وبعد سقوط النظام، لم تتحول الحركة إلى حزب سياسي، وليس لها تمثيل خارج البصرة، واكتفت بإدارة نشاط اقتصادي وأمني في المحافظة الغنية بحقول النفط، حيث يعتقد أنها متورطة في عمليات تهريب للنفط.

