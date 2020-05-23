العراق

وزير المالية العراقي في الخليج.. ومناشدة لدعم مالي عاجل

فرانس برس
23 مايو 2020
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق

بدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس قبل مغادرة علاوي إن الأخير الذي يقوم أيضا بمهام وزير النفط بالوكالة، سيزور أيضا "الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية".

وأشار مسؤول آخر إلى أن العراق "يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لنتمكن من دفع رواتب" ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة السابقة كانت تفكر حتى في مطالبة الكويت بمنح مهلة لبغداد التي تدفع لها تعويضات شهرية عن غزوها من قوات صدام حسين في العام 1991.

وقال المسؤول "من المحتمل جدا أيضا أن يقوم (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي برحلته الأولى إلى الخليج بدوره"، هو المعروف بقربه وعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فرانس برس

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كورونا "انتشر في كل مكان".. مسؤول عراقي يحذر من "أيام صعبة"

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق 3946 إصابة، و147 حالة وفاة، وفق الأرقام الصادرة من وزارة الصحة العراقية
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق 3946 إصابة، و147 حالة وفاة، وفق الأرقام الصادرة من وزارة الصحة العراقية

أصدر مسؤول صحي محلي عراقي السبت تحذيرا شديد اللهجة لمواطني العاصمة بغداد بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تشير إلى مدى يأس السلطات العراقية من عدم الالتزام بالإجراءات الرامية للحد من تفشي الوباء القاتل.

وقال مدير صحة جانب الكرخ في بغداد جاسب الحجامي على صفحته في فيسبوك إن الإصابات بالفيروس "انتشرت في كل مدن الكرخ وقراها وأريافها بدون استثناء".

وأضاف في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن التقارير تؤكد أن عدد الإصابات المسجلة السبت "قد تتجاوز المائة بينها عدد كبير من كبار السن والأطباء والممرضين والإداريين".

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اسمحوا لي...

Posted by ‎جاسب لطيف علي الحجامي‎ on Saturday, May 23, 2020

وتابع بالقول: "لقد اتبعنا كل الطرق والوسائل الممكنة في النصح وحذرنا وحذرنا وحذرنا ولا من مجيب".

وختم "لقد منحنا الله فرصة عظيمة لم يمنحها لدولة أخرى غير العراق، فلم يكن منا إلا أن أعرضنا عنها"، مضيفا أن "أكثر ما أخشاه أن تكون هذه الفرصة قد انتهت وعلينا من اليوم أن نتوقع أياما صعبة".

وتأتي تصريحات الحجامي في وقت كان يعد فيه جانب الكرخ ببغداد الأقل في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة مع جانب الرصافة ذي الكثافة السكانية العالية.

وتكافح السلطات العراقية للحد من تفشي الوباء في ظل نظام صحي متهالك، بعد سنوات من الحروب والفساد التي تسببت في تراجع الواقع الصحي في البلاد.

وكانت السلطات العراقية أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، في إطار محاولتها الرامية السيطرة على الوباء.

وفرضت السلطات منذ منتصف مارس الماضي، حظرا شاملا للتجوال استمر لغاية 21 أبريل الماضي، قبل أن يتم تخفيفه جزئيا والسماح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء الجمعة والسبت يكون فيهما الحظر شاملا.‎

لكن الكثير من سكان العاصمة لا يلتزمون بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي، حيث لا تزال التجمعات الكبيرة منتشرة وخاصة في الأسواق والمراكز التجارية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق 3946 إصابة، و147 حالة وفاة، وفق الأرقام الصادرة من وزارة الصحة العراقية الجمعة.

الحرة - واشنطن