وزير المالية العراقي في الخليج.. ومناشدة لدعم مالي عاجل

بدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

العلاقات السعودية العراقية وتطورات إيجابية تتواصل.. علاوي يزور #المملكة ويلتقي عدة مسؤولين.https://t.co/RX3QHchM1o pic.twitter.com/SOiNgcDNJG — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 23, 2020

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس قبل مغادرة علاوي إن الأخير الذي يقوم أيضا بمهام وزير النفط بالوكالة، سيزور أيضا "الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية".

وأشار مسؤول آخر إلى أن العراق "يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لنتمكن من دفع رواتب" ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة السابقة كانت تفكر حتى في مطالبة الكويت بمنح مهلة لبغداد التي تدفع لها تعويضات شهرية عن غزوها من قوات صدام حسين في العام 1991.

وقال المسؤول "من المحتمل جدا أيضا أن يقوم (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي برحلته الأولى إلى الخليج بدوره"، هو المعروف بقربه وعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.