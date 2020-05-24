إحراق مقر ميليشيا العصائب في ميسان مجددا.. و"الجوكر" متهم

هاجم مجهولون مقر ميليشيا حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق، الأحد، وقاموا بإحراقه مجددا، وفيما اتهمت الميليشا من تسميهم "الجوكرية" بالمسؤولية، قال ناشطون إن من أحرق المقر رفع صورا للمرجع محمد الصدر، والد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وقال بيان للعصائب "مرة أخرى تطاول الجوكرية" على مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان وقاموا باقتحامه وحرقه رغم خلوه من الأشخاص.

وتعرض المقر للإحراق في بداية التظاهرات العراقية، كما قتل خلال أعمال العنف مسؤول العصائب في المحافظة وسام العلياوي وشقيقه.

واتهمت العصائب "صبيان أميركا والجوكرية" بإحراق المقر.

و"الجوكر" هو اللفظ الذي يستخدمه إعلام الميليشيات لوصف المتظاهرين العراقيين، لكن مدونين عراقيين قالوا إن عملية الإحراق جاءت "ردا على رفع صور وسام العلياوي" على المقر.

وقال المدونون إن مهاجمي المقر رفعوا صورة محمد الصدر، والد مقتدى الصدر، على المقر، بعد إحراقه وإنزال صور العلياوي.

🔻حرق مقر عصائب أهل الحق في ميسان، ورفع صورة محمد الصدر مع صور الشهداء فوق المقر، رداً على رفع صور وسام العلياوي



غرد في #عيد_الشهيد_انتصار_ثورته pic.twitter.com/ZbAoI9mRGj — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) May 24, 2020

#عاجل_الان

متظاهري وثوار ميسان يحرقون مقر عصائب اهل الحق بعدما تم رفع صورة العلياوي فوق المقر وبعد سماع انباء عن ترميم المقر وعودة الاحزاب مساء هذا اليوم تم التخطيط للتحرك نحو المقر وحرقه بالكامل وبالفعل نفذ ما تم التخطيط له #كلمه_لهم pic.twitter.com/XnfMrAlLWT — Karar Aldulaymi ✪ (@KararAldulaymi) May 23, 2020

وأثار مقتل الشقيقين العلياوي، في 27 أكتوبر الماضي، الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي قتلا فيها، وأيضا اتهامات للتيار الصدري بالمسؤولية عن الحادث، بسبب خلافه مع العصائب.

العلياوي ترا ما كتلو من فراغ العلياوي صكاك

جان يسوي تصفيات للصدريين الشرفاء صدك

و مرتبط وي ابو خميني المالكي و علي الصكري و ابو مؤمل الساعدي و الشيخ رعد الدراجي و شكراً — DeathBringer (@AliDeathbringer) May 24, 2020

وأعلن قبل أيام اكتمال ترميم المقر المحترق، ورفع صور العلياوي عليه.