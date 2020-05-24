العراق

إحراق مقر ميليشيا العصائب في ميسان مجددا.. و"الجوكر" متهم

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
مقر العصائب في ميسان
مقر العصائب في ميسان

هاجم مجهولون مقر ميليشيا حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق، الأحد، وقاموا بإحراقه مجددا، وفيما اتهمت الميليشا من تسميهم "الجوكرية" بالمسؤولية، قال ناشطون إن من أحرق المقر رفع صورا للمرجع محمد الصدر، والد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وقال بيان للعصائب "مرة أخرى تطاول الجوكرية" على مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان وقاموا باقتحامه وحرقه رغم خلوه من الأشخاص.

وتعرض المقر للإحراق في بداية التظاهرات العراقية، كما قتل خلال أعمال العنف مسؤول العصائب في المحافظة وسام العلياوي وشقيقه.

واتهمت العصائب "صبيان أميركا والجوكرية" بإحراق المقر.

و"الجوكر" هو اللفظ الذي يستخدمه إعلام الميليشيات لوصف المتظاهرين العراقيين، لكن مدونين عراقيين قالوا إن عملية الإحراق جاءت "ردا على رفع صور وسام العلياوي" على المقر.

وقال المدونون إن مهاجمي المقر رفعوا صورة محمد الصدر، والد مقتدى الصدر، على المقر، بعد إحراقه وإنزال صور العلياوي.

وأثار مقتل الشقيقين العلياوي، في 27 أكتوبر الماضي، الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي قتلا فيها، وأيضا اتهامات للتيار الصدري بالمسؤولية عن الحادث، بسبب خلافه مع العصائب.

وأعلن قبل أيام اكتمال ترميم المقر المحترق، ورفع صور العلياوي عليه.

الحرة - واشنطن

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العراق.. اشتعال النيران في مناطق متعددة من الموصل

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
Iraqi firefighters attempt to put out a fire that broke out due to extreme summer temperatures in a warehouses near Palestine…
رجال إطفاء عراقيون

قال شهود عيان من محافظة نينوى شمالي العراق، إن "حرائق اشتعلت في مناطق متفرقة من المحافظة"، كاد أحدها أن يودي بحياة امرأة مسنة حاصرتها النيران التي اشتعلت في منزلها في منطقة مشيرفة غربي الموصل، بحسب مراسلنا.

وقال مراسل الحرة إن "حريقا كبيرا التهم مجموعة من أشجار النخيل في مدخل حي المهندسين وسط الموصل"، قبل أن تخمد فرق الدفاع النهري الحريق الذي قيل إنه اشتعل بسبب تماس كهربائي.

واشتعلت النار في محاصيل زراعية بقضاء تلكيف شمال الموصل، قبل أن يخمدها الأهالي وفرق الدفاع المدني، كما تمكنت فرقة إطفاء من إخماد حريق نشب في أعشاب بالقرب من ساحة تعبئة الغاز في حي السكر ومنعت النار من الوصول إلى الساحة.

 وشهدت محافظة نينوى العديد من الحرائق خلال الأسبوع الماضي، خاصة في مناطق تلعفر وتلكيف، التي تتجهز حاليا لموسم حصاد الحبوب.

وبين تقرير للدفاع المدني أن الكثير من تلك الحرائق متعمد، وبعضها كان نتيجة "أعمال إرهابية".

وأصدرت السلطات في المدينة تعميما لدوائرها بالتخلص من الأعشاب التي تنتشر حول دوائرها الرسمية لمنع الحرائق.

وقدرت خسائر العراق من حرائق المحاصيل الزراعية بملايين الدولارات، في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد قرب وصولها إلى "الاكتفاء الذاتي".

الحرة - واشنطن