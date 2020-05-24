العراق

"التهديد بالاغتصاب والتصوير".. تقرير يكشف تفاصيل ما حدث للمخطوفين العراقيين أثناء التظاهرات

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
لم يكن أي من المختطفين الذين قابلتهم الأمم المتحدة يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم لكن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات
لم يكن أي من المختطفين الذين قابلتهم الأمم المتحدة يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم لكن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات

لقي مئات العراقيين مصرعهم وأصيب الآلاف بجروح خلال الاحتجاجات المطلبية التي اجتاحت البلاد في الخريف والشتاء الماضيين وشلت حركة المدن من بغداد حتى البصرة، والتي لا تزال مستمرة رغم تراجع وتيرتها في الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإلى جانب القتلى والجرحى، تعرض أكثر من 100 شخص للاختطاف وجرى تعذيب بعضهم، على يد جماعات مسلحة مناهضة للحراك الشعبي المطالب بإصلاحات ورحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين والتي  يتهمونها بالولاء لإيران.

ووثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، 123 حالة اختطاف واختفاء، مشيرا إلى أن 25 من الضحايا لا يزالون في عداد المفقودين بينما لم يجر اعتقال أو محاكمة أي من المتورطين في تلك الجرائم. 

وأوردت المنظمة الدولية في تقرير نشرته السبت، محنة المختطفين بدءا من لحظة اختطافهم مرورا بالتحقيق إلى حالات التعذيب. ولا يتطرق التقرير إلى من اعتقلتهم واستجوبتهم قوات الأمن، ويركز فقط على من اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة.

وأكد التقرير وفاة 490 ناشط وإصابة 7783 منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن غالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 

ورغم أن عددا من قوات الأمن بين ضحايا المظاهرات، إلا أن الغالبية العظمى ممن أزهقت أرواحهم أو أصيبوا بجروح هم من المواطنين غير المسلحين. 

تعرض أكثر من 100 ناشط في الاحتجاجات العراقية للاختطاف وجرى تعذيب بعضهم

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.

وأعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء عدد حوادث الاختطاف وقواسمها المشتركة، بما في ذلك الملف الخاص بالأشخاص المستهدفين والدوافع الواضحة وأسلوب تنفيذ العمليات، ومستوى التنظيم لدى الواقفين وراءها.

وأشارت إلى أنه في جميع الحوادث، كان الأشخاص المستهدفون لديهم مشاركات في التظاهرات أو قدموا الدعم للمتظاهرين ونشروا بيانات تنتقد السلطات أو المجاميع المسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يكن أي من الذين قابلتهم البعثة الأممية على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات، مستبعدين مسؤولية قوات الأمن العراقية بشكل مباشر أو العصابات الإجرامية العادية.

وأوضحت أن "من بين الأشخاص الـ98 الموجودين فعليا، اختطف ما لا يقل عن 28 في ظروف تشير إلى أن الجناة قد يكونوا عناصر مسلحة يشار إليهم عادة باسم الميليشيات".

وجاء في التقرير "أفاد جميع المختطفين بأنهم استجوبوا من قبل خاطفيهم، وكان يبدو أنه الدافع وراء عمليات الاختطاف. وقال بعض الذين لم يتم عصب أعينهم أثناء الاستجواب إن ملثمين قاموا باستجوابهم. لم يكن هناك اتساق بين ملابس المحققين، على سبيل المثال، ذكر بعض المختطفين أن بأنهم أشخاص يرتدون ملابس مدنية والبعض الآخر وصفهم بملابس عسكرية".

وتابع التقرير أن "جميع المختطفين ذكروا أن نوع الأسئلة التي كانت تطرح عليهم أثناء الاستجواب تركزت على دورهم في التظاهرات ومزاعم الدعم من / إلى دول أجنبية، وخاصة الواليات المتحدة وانتمائهم (أو عدمه) للأحزاب السياسية".

لم يكن أي من المختطفين الذين قابلتهم الأمم المتحدة يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم لكن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات

وبدا أن جميع المختطفين تم استهدافهم على وجه التحديد، حيث وصف معظمهم من كانوا يستجوبونهم بأنهم يعرفون كما هائلا من المعلومات التي تخض هوياتهم والأنشطة المرتبطة بالتظاهرات، وفق التقرير. 

أما عن المعاملة السيئة، فوصف جميع المختطفين من الذكور للمنظمة "تعرضهم لأفعال مختلفة تصل إلى حد التعذيب و/ أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب، بما في ذلك الضرب المبرح والصعق الكهربائي ورشهم بالماء البارد أو الاستحمام به وتعليقهم من ذراعيهم وساقيهم في السقف، وتهديدهم بقتلهم وقتل عوائلهم، وكذلك المعاملة المهينة مثل التبول عليهم وتصويرهم عراة".

أما النساء المختطفات "فتعرضن للضرب والتهديد بالاغتصاب ولمس المناطق الخاصة".

ولم يتكهن التقرير بمن قد يكون وراء عمليات الاختطاف، وأشار إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".

وكان بعض الساسة العراقيين والمسؤولين الأمنيين قد أعربوا لكن ليس علنا، عن اعتقادهم بأن المليشيات التي هاجمت متظاهرين مرتبطة بإيران، بينما قال آخرون مقربون من الحكومة والقوات الأمنية إن عمليات الاختطاف تقف وراءها عصابات إجرامية أو أفراد لديهم ضغينة ضد شخص.

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

ومنذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، أعلن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق أوكلت دور التحقيق في العنف الذي رافق الاحتجاجات الشعبية وتحميل الجهات المتورطة المسؤولية ودفع تعويضات لأسر القتلى والجرحى.

وأمر الكاظمي أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين بتهم ذات صلة بالاحتجاجات، باستثناء المتهمين بالتسبب في جروح أو وفيات. 

وفي إشارة إلى أنه يتبع منهجا مختلفا عن سلفه عادل عبد المهدي، صرح الكاظمي الثلاثاء "لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق النار على متظاهر سلمي وأي شخص يقوم بذلك سيجلب إلى العدالة".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".

وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية بينها بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك:

• بذل كافة الجهود للعثور على المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

• اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.

• اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها.

• الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو المليشيات المسؤولة عن حالات الاختطاف.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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العراق

"التهديد بالاغتصاب والتصوير".. تقرير يكشف تفاصيل ما حدث للمخطوفين العراقيين أثناء التظاهرات

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العراق

"اشتريت فستانا زهريا".. كورونا والاحتجاجات تسرق فرحة طلاب العراق

فرانس برس
24 مايو 2020
طلاب عراقيون يتظاهرون في ميدان التحرير في بغداد
طلاب عراقيون يتظاهرون في ميدان التحرير في بغداد

كان من المفترض أن يكون هذا العام عام تخرج بسمة هيثم بإجازة جامعية وشهادة لغة وماجيستير خارج البلاد ربما، لكن الاحتجاجات المطلبية وتفشي وباء كوفيد-19 العالمي في العراق، سيرا الرياح عكس مسار سفنها.

تقول الشابة الطالبة في جامعة المستنصرية في العاصمة بغداد "كنت أحلم بالتخرج منذ يومي الأول في الجامعة. حتى أنني اشتريت فستانا زهريا لحفل التخرج، رغم أنني لا أرتدي الفساتين"، مضيفة لوكالة فرانس برس "الآن لا أعرف متى يمكنني ارتداؤه".

وقد لا يتمكن نحو 150 ألف طالب عراقي من التخرج المفترض هذا الربيع، بحسب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، إذ أغلقت الجامعات أولا بسبب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، ثم بانتشار وباء كورونا.

سيؤدي ذلك إلى تأخير عمليات البحث عن وظائف في بلد تبلغ فيه نسبة بطالة الشباب 36 في المئة، ومن المرجح أن ترتفع أكثر مع مواجهة البلاد أزمة مالية.

كانت بسمة هيثم (23 عاما) قد خططت بعناية لدراستها، حتى تتمكن من الحصول على وظيفة نادرة في القطاع الخاص في العراق.

قد لا يتمكن نحو 150 ألف طالب عراقي من التخرج المفترض هذا الربيع

وبمجرد أن تتسلح بشهادة في الأدب الإنكليزي، كانت تأمل في الحصول على شهادتين باللغة، ثم متابعة الماجستير في إدارة الأعمال أو الترجمة الفورية.

لكن الاحتجاجات كانت أسرع. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في الأول من أكتوبر، موعد بدء السنة الجامعية، مطالبين بمحاربة الفساد وتغيير كامل الطبقة السياسية التي كانوا يتهمونها بالولاء لإيران.

ولتوقف الدراسة، كان للطلاب دور رائد في الإضرابات ونصب الخيم الاحتجاجية بأسماء الأقسام الأكاديمية، وتنظيم مسيرات لدعم الحركة عندما تخف الحماسة.

تقول بسمة "في بعض الأحيان كنت أذهب دون علم والدي".

"نتفليكس" 

بحضور عدد قليل من الطلاب إلى الفصول الدراسية، قامت معظم الجامعات بإعادة جدولة امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى أواخر فبراير أو مارس، وبدأ ترسيخ استخدام المناهج عبر الإنترنت.

لكن مشكلة أكبر كانت تتبلور في ذلك الوقت: جائحة فيروس كورونا المستجد شديد العدوى الذي اجتاح العالم.

عدم تخرج الطلاب سيؤدي إلى تأخير عمليات البحث عن وظائف في العراق حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب 36 في المئة

ومع استعداد الطلاب لإجراء امتحانات أعيدت جدولتها، أغلقت الحكومة كل أماكن التجمعات الرئيسية بما في ذلك الجامعات، لمنع تفشي الوباء.

وبالتالي، تم تأجيل احتفالات التخرج التي طال انتظارها، وكذلك المنح الدراسية الدولية.

ووفقا للسفارة الأميركية في بغداد، لن يتمكن ما بين 200 و250 طالبا كان من المقرر أن يدرسوا في الولايات المتحدة هذا العام، من السفر بسبب القيود المفروضة جراء كوفيد-19.

تقول رنين الخليلي (25 عاما) التي تدرس هندسة الاتصالات في كلية المأمون في بغداد "لن نعيش جو احتفال التخرج".

ويوضح العبودي أن وزارة التعليم العالي ستعلن عن جدول الامتحانات النهائية "قريبا"، بما في ذلك الإرشادات اللوجيستية للحفاظ على صحة الطلاب.

ولكن بالنسبة لميادة محمد (23 عاما)، فقد فات الأوان.

فيجب على طالب الفنون الجميلة في جامعة بغداد كي يتخرج إكمال مشروع النحت النهائي في استوديو الجامعة، المغلق منذ أكثر من شهرين.

خرج مئات آلاف العراقيين إلى الشوارع في الأول من أكتوبر، موعد بدء السنة الجامعية، مطالبين بمحاربة الفساد وتغيير كامل الطبقة السياسية

تقول محمد لفرانس برس إن "آخر ما سمعناه هو أننا سنبدأ المشاريع العام المقبل، لذلك سنتخرج متأخرين عاما. لكن البعض منا لا يستطيع تحمل ذلك. نحن بحاجة إلى بدء العمل".

انضمت محمد إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي، لكنها تقر بأن الإقبال الضعيف في الآونة الأخيرة يثنيها عن العودة إلى الشارع.

تقول من منزلها في بغداد "هذا العام انزلق من بين أيدينا (...) الآن نقضي وقتنا بأكمله في مشاهدة نتفليكس" منصة الأفلام على الانترنت.

"فقدت الأمل" 

أكثر من 60 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، هم دون الـ25، ويقدر بأن يزيد عددهم 10 ملايين بحلول عام 2030.

يعتمد معظم الطلاب الأكبر سنا على برنامج التوظيف الجماعي للحكومة من الحقبة الاشتراكية، حيث يتم تعيين الخريجين الجدد في وظائف في القطاع العام المتضخم في البلاد.

أكثر من 60 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، هم دون الـ25

لكن الحكومة كافحت من أجل استيعاب الموجات الجديدة من الخريجين في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق سجاد مطر، طالب الطب البالغ 22 عاما.

يقول لفرانس برس  "كان من المفترض أن أتخرج هذا العام، لكن قلبي يقول لي إن ذلك لن يحدث".

لم يتم بعد تعيين فئة خريجي عام 2019 من الجامعة الخاصة التي يدرس فيها، في الوظائف الحكومية، ما يجعل تعيينه قبل نهاية عام 2021 أمرا غير مرجح.

وذلك يعني أنه سيبقى في المنزل مع والديه في الناصرية في جنوب البلاد، من دون راتب الـ700 ألف دينار (حوالي 600 دولار) الذي كان يتوقعه.

يقول مطر بمرارة "علاوة على ذلك، ما زالت الجامعة تريد منا أن ندفع مليونا و750 ألف دينار عراقي (1500 دولار) من الرسوم الدراسية لفصل الربيع. لكن لا يوجد عمل في الناصرية، لقد فقدت الأمل".

فرانس برس