العراق.. اشتعال النيران في مناطق متعددة من الموصل

قال شهود عيان من محافظة نينوى شمالي العراق، إن "حرائق اشتعلت في مناطق متفرقة من المحافظة"، كاد أحدها أن يودي بحياة امرأة مسنة حاصرتها النيران التي اشتعلت في منزلها في منطقة مشيرفة غربي الموصل، بحسب مراسلنا.

وقال مراسل الحرة إن "حريقا كبيرا التهم مجموعة من أشجار النخيل في مدخل حي المهندسين وسط الموصل"، قبل أن تخمد فرق الدفاع النهري الحريق الذي قيل إنه اشتعل بسبب تماس كهربائي.

واشتعلت النار في محاصيل زراعية بقضاء تلكيف شمال الموصل، قبل أن يخمدها الأهالي وفرق الدفاع المدني، كما تمكنت فرقة إطفاء من إخماد حريق نشب في أعشاب بالقرب من ساحة تعبئة الغاز في حي السكر ومنعت النار من الوصول إلى الساحة.

وشهدت محافظة نينوى العديد من الحرائق خلال الأسبوع الماضي، خاصة في مناطق تلعفر وتلكيف، التي تتجهز حاليا لموسم حصاد الحبوب.

وبين تقرير للدفاع المدني أن الكثير من تلك الحرائق متعمد، وبعضها كان نتيجة "أعمال إرهابية".

وأصدرت السلطات في المدينة تعميما لدوائرها بالتخلص من الأعشاب التي تنتشر حول دوائرها الرسمية لمنع الحرائق.

وقدرت خسائر العراق من حرائق المحاصيل الزراعية بملايين الدولارات، في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد قرب وصولها إلى "الاكتفاء الذاتي".