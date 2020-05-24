العراق

جريمة جديدة في الموصل.. العثور على جثة طفلة داخل "هيكل"

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
An Iraqi labourers clear the debris of buildings in the northern Iraqi city of Mosul on March 3, 2020 (Photo by Zaid AL-OBEIDI …
الموصل -صورة تعبيرية

قالت شرطة محافظة نينوى العراقية إن "طفلة في الثامنة من عمرها وجدت مقتولة في أحد هياكل الدور غير المكتملة في المحافظة، مضيفة أن أحد أقارب الفتاة مسؤول عن قتلها.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها بعثورهم على ابنتهم في "أحد الهياكل" في حي القاهرة شمالي الموصل، بعد فترة من خروجها من المنزل لشراء بعض الحاجيات.

وبحسب مدير الإعلام في شرطة المحافظة العقيد مازن الأحمدي فإن "قوة مكافحة الجرائم أجرت تحقيقا فوريا تبين فيه أن ابن عم الطفلة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، هو من نفذ الجريمة".

وقال الأحمدي إن ابن العم "يعاني من اختلال عقلي".

وأثار الحادث صدمة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، خاصة وأن الحادث هو الثاني في أقل من شهر، الذي يتعرض فيه طفل إلى القتل ورمي جثته في "هيكل"  في المدينة.

وبحسب مدونين، فإن هناك طفلا ثالثا قد يكون تعرض لجريمة مماثلة، في الموصل أيضا، لكن الجهات الحكومية لم تؤكد الخبر حتى الآن.

وأعلنت شرطة محافظة نينوى في الخامس من مايو، إلقاء القبض على متهمين اثنين بقتل واغتصاب طفل عمره 8 سنوات في منطقة شمال غربي مدينة الموصل، في جريمة هزت الرأي العام العراقي لأيام.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن "جثمان طفل عمره ثماني سنوات واسمه (شاهين وسام) وجد مهشم الرأس تحت أحجار كبيرة في أحد المساجد المهجورة في محافظة نينوى.

وانتشر وسم #حق_شاهين في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية للمطالبة بالقصاص من الفاعلين.

وقالت أنباء غير مؤكدة، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، إن أحد المتهمين يمت بصلة قرابة للضحية، والآخر جاره.

الحرة - واشنطن

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العراق

كتائب حزب الله العراقية تدعو لـ"عمليات في الداخل السعودي"

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
تراجع نفوذ كتائب حزب الله في العراق
تراجع نفوذ كتائب حزب الله في العراق

دعت ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، الأحد إلى القيام بـ"عمليات" داخل السعودية، مطالبة الحكومة العراقية بـ"تجريم" أي وجود سعودي.

وقال "المسؤول الأمني لكتائب حزب الله" الموالية لإيران، أبو علي العسكري، في بيان نشر على حسابه في تطبيق تليغرام: "لن تأمن شر آل سلول إلا بنقل العمليات الجهادية إلى الداخل السعودي لقض مضاجعهم".

واستشهد "العسكري" بـ"عمليات ضرب آرامكو" كدليل على قدرة من وصفهم "بالمجاهدين" على نقل العمليات العسكرية إلى الداخل السعودي.

واتهمت السعودية إيران، بالتورط في قصف منشآت تابعة لشركة آرامكو النفطية، لكن إيران قالت إن الحوثيين هم من قام بالقصف.

ويستخدم حساب أبو علي العسكري على تطبيق تليغرام لنشر بيانات ومواقف ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، ولا يمكن لموقع "الحرة" تأكيد صحة المنشورات التي تصدر منه.

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

وتتلقى ميليشيا كتائب حزب الله في العراق الدعم من إيران، وهي تدافع دائما عن مواقف إيران في المنطقة، ويتهمها العراقيون بالتورط في عمليات قتل واغتيال وخطف ونشاطات غير مشروعة في البلاد، كما شاركت في القتال إلى جانب قوات نظام الأسد وميلشيات أخرى في سوريا.

الحرة - واشنطن