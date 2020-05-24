العراق

صور الخميني وخامنئي وسليماني.. متظاهرون عراقيون يمزقون ملصقات "يوم القدس"

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
أحد ملصقات يوم القدس التي مزقها العراقيون
أحد ملصقات يوم القدس التي مزقها العراقيون

مزق متظاهرون عراقيون في محافظة ديالى، ملصقات يوم القدس، التي رفعت في شوارع المدن العراقية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمتظاهرين في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي وهم يمزقون هذه الملصقات.

وكانت الميليشيات التابعة لطهران وفي مقدمتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله علقت هذه الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحمل صورة المرشد الإيراني الأسبق آية الله الخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في مطلع الأسبوع الماضي تزامنا مع "يوم القدس" الذي تنظمه طهران في آخر يوم جمعة من كل رمضان.

كما رفض مجلس مدينة بعقوبة تعليق هذه الملصقات، ما أدى إلى تزايد الخلاف.

وأثار تعليق هذه الصور موجة من الغضب بين النشطاء، وتساءلوا كيف نست الميليشيات العراقية التي علقت هذه اللوحات دماء المئات من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، والتي قال الخميني بعد انتهائها وتوقيع اتفاق السلام إن "تجرع السم أهون من توقيع الاتفاق".

وقال النشطاء: "إيران تتصرف على أنها انتصرت في العراق، ورفع الصور يشبه رفع أعلام المنتصر على الأرض التي احتلها".

الحرة / ترجمات - دبي

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العراق

وزير المالية العراقي في الخليج.. ومناشدة لدعم مالي عاجل

فرانس برس
23 مايو 2020
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق

بدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس قبل مغادرة علاوي إن الأخير الذي يقوم أيضا بمهام وزير النفط بالوكالة، سيزور أيضا "الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية".

وأشار مسؤول آخر إلى أن العراق "يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لنتمكن من دفع رواتب" ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة السابقة كانت تفكر حتى في مطالبة الكويت بمنح مهلة لبغداد التي تدفع لها تعويضات شهرية عن غزوها من قوات صدام حسين في العام 1991.

وقال المسؤول "من المحتمل جدا أيضا أن يقوم (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي برحلته الأولى إلى الخليج بدوره"، هو المعروف بقربه وعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فرانس برس