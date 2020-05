صور الخميني وخامنئي وسليماني.. متظاهرون عراقيون يمزقون ملصقات "يوم القدس"

مزق متظاهرون عراقيون في محافظة ديالى، ملصقات يوم القدس، التي رفعت في شوارع المدن العراقية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمتظاهرين في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي وهم يمزقون هذه الملصقات.

وكانت الميليشيات التابعة لطهران وفي مقدمتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله علقت هذه الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحمل صورة المرشد الإيراني الأسبق آية الله الخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في مطلع الأسبوع الماضي تزامنا مع "يوم القدس" الذي تنظمه طهران في آخر يوم جمعة من كل رمضان.

Posters and photos of #Iran Supreme leader Khamenei, Houthi leader, and #IRGC commander Al-Qani (successor of Qassim Sulaimani as hear of Quds force) are all over the Iraqi province of Diyala in northeastern #Iraq. The posters have been fixed due to #QudsDay which is on My 22. pic.twitter.com/LE8bLcLOkh