صور الخميني وخامنئي وسليماني.. متظاهرون عراقيون يمزقون ملصقات "يوم القدس"

مزق متظاهرون عراقيون في محافظة ديالى، ملصقات يوم القدس، التي رفعت في شوارع المدن العراقية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمتظاهرين في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي وهم يمزقون هذه الملصقات.

وكانت الميليشيات التابعة لطهران وفي مقدمتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله علقت هذه الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحمل صورة المرشد الإيراني الأسبق آية الله الخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في مطلع الأسبوع الماضي تزامنا مع "يوم القدس" الذي تنظمه طهران في آخر يوم جمعة من كل رمضان.

Posters and photos of #Iran Supreme leader Khamenei, Houthi leader, and #IRGC commander Al-Qani (successor of Qassim Sulaimani as hear of Quds force) are all over the Iraqi province of Diyala in northeastern #Iraq. The posters have been fixed due to #QudsDay which is on My 22. pic.twitter.com/LE8bLcLOkh — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) May 21, 2020

كما رفض مجلس مدينة بعقوبة تعليق هذه الملصقات، ما أدى إلى تزايد الخلاف.

دولة

⁦@MAKadhimi⁩

هل يقبل خامنئي

أن ترفع صور قادة العراق في طهران

رفع صور زعماء إيران

في الأعراف الدولية

تمثل تجاوز صارخ الشعب العراقي

وعلى الشهداء وتضحياتهم

نطالب بإصدار قرار حازم

يحظر رفع صور زعماء إلفرس في العراق

تابع تغريدات العراقيين لترى حجم غضبهم من رفع صور خميني pic.twitter.com/nw7ePw08SX — Dr Wasna (@DrWasna) May 19, 2020

وأثار تعليق هذه الصور موجة من الغضب بين النشطاء، وتساءلوا كيف نست الميليشيات العراقية التي علقت هذه اللوحات دماء المئات من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، والتي قال الخميني بعد انتهائها وتوقيع اتفاق السلام إن "تجرع السم أهون من توقيع الاتفاق".

🔴 بغداد اليوم و صور #خميني و #خامنائي.



تخيل مشاعر الجنود العراقيين المشاركين في حرب ايران و الاسرى الذين تعرضوا لابشع انواع المعاملة وهم يمرون بهذه الجدارية اليوم في قلب عاصمتهم التي اعطوا اغلى ما يمتلكون من اجل ابقائها ناطقة بالعربية و لغات مكوناتها الباقين لا بالفارسية. pic.twitter.com/wtPtTluQxf — Waleed Kasim 🇮🇶 #الثورة_مستمرة (@WaleedMahdawi) May 19, 2020

وقال النشطاء: "إيران تتصرف على أنها انتصرت في العراق، ورفع الصور يشبه رفع أعلام المنتصر على الأرض التي احتلها".