صور الخميني وخامنئي وسليماني.. متظاهرون عراقيون يمزقون ملصقات "يوم القدس"

مزق متظاهرون عراقيون في محافظة ديالى، ملصقات يوم القدس، التي رفعت في شوارع المدن العراقية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمتظاهرين في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي وهم يمزقون هذه الملصقات.
متظاهرو #ديالى يسقطون صورة #خميني— عمر المنصوري (@omarAL_mansuri) May 22, 2020
#شوكت_تروحون_للقدس pic.twitter.com/iRdAAxKvB5
وكانت الميليشيات التابعة لطهران وفي مقدمتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله علقت هذه الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحمل صورة المرشد الإيراني الأسبق آية الله الخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في مطلع الأسبوع الماضي تزامنا مع "يوم القدس" الذي تنظمه طهران في آخر يوم جمعة من كل رمضان.
Posters and photos of #Iran Supreme leader Khamenei, Houthi leader, and #IRGC commander Al-Qani (successor of Qassim Sulaimani as hear of Quds force) are all over the Iraqi province of Diyala in northeastern #Iraq. The posters have been fixed due to #QudsDay which is on My 22. pic.twitter.com/LE8bLcLOkh— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) May 21, 2020
كما رفض مجلس مدينة بعقوبة تعليق هذه الملصقات، ما أدى إلى تزايد الخلاف.
دولة— Dr Wasna (@DrWasna) May 19, 2020
@MAKadhimi
هل يقبل خامنئي
أن ترفع صور قادة العراق في طهران
رفع صور زعماء إيران
في الأعراف الدولية
تمثل تجاوز صارخ الشعب العراقي
وعلى الشهداء وتضحياتهم
نطالب بإصدار قرار حازم
يحظر رفع صور زعماء إلفرس في العراق
تابع تغريدات العراقيين لترى حجم غضبهم من رفع صور خميني pic.twitter.com/nw7ePw08SX
وأثار تعليق هذه الصور موجة من الغضب بين النشطاء، وتساءلوا كيف نست الميليشيات العراقية التي علقت هذه اللوحات دماء المئات من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، والتي قال الخميني بعد انتهائها وتوقيع اتفاق السلام إن "تجرع السم أهون من توقيع الاتفاق".
🔴 بغداد اليوم و صور #خميني و #خامنائي.— Waleed Kasim 🇮🇶 #الثورة_مستمرة (@WaleedMahdawi) May 19, 2020
تخيل مشاعر الجنود العراقيين المشاركين في حرب ايران و الاسرى الذين تعرضوا لابشع انواع المعاملة وهم يمرون بهذه الجدارية اليوم في قلب عاصمتهم التي اعطوا اغلى ما يمتلكون من اجل ابقائها ناطقة بالعربية و لغات مكوناتها الباقين لا بالفارسية. pic.twitter.com/wtPtTluQxf
وقال النشطاء: "إيران تتصرف على أنها انتصرت في العراق، ورفع الصور يشبه رفع أعلام المنتصر على الأرض التي احتلها".