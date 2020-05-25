جثة طفلة عراقية في عيد الفطر.. لماذا يعذب ويغتصب ويقتل أطفال الموصل؟

في الخامس من مايو الجاري أعلنت الشرطة العراقية اعتقال متهمين بقتل واغتصاب طفل في الثامنة من عمره في مدينة الموصل، وتبين لاحقا أن المتهمين مراهقان؛ أحدهما قريب للطفل الذي عذب وقتل بصورة بشعة هزت المدينة والرأي العام العراقي، ووصلت أنباؤها إلى دول عربية.

جريمة تُزلزل وتهز الشارع العراقي

طفل يبلغ من العمر 8 أعوام اسمه "شاهين وسام سلون، حيث قام أحد المجرمين باختطاف واغتصاب هذا الطفل وبعدها قام بقتله بدم بارد وتهشيم رأسه ورمي جثته الصغيرة البريئة في إحدى المساجد المهجورة

هل سبب هذه الجريمه هو لباس الطفل ام تبرجه؟#رمضان #العراق pic.twitter.com/l2e3yu28ag — 𝙈𝑜ℎ𝑎𝑚𝑚𝑒𝑑 𝘼𝑙𝑖 𝘼𝑙-𝙈𝑜𝑠𝑎𝑤𝑦 🇮🇶🇩🇪 (@EX_MOSLIM_IRAQI) May 3, 2020

وفي صباح يوم عيد الفطر، عثر على جثة طفلة في الثامنة أيضا، وقد قتلت بصورة وحشية في حي آخر من أحياء الموصل.

كما تناقل مدونون محليون أنباء عن العثور على جثة طفل آخر في العاشرة وعليها آثار اغتصاب وطعن في اليوم ذاته بأحد أحياء الموصل أيضا.

صباح هذا اليوم

الموصل تستيقظ على خبر إغتصاب لطفل عمرهُ ١٠ سنوات في الجانب الايمن من المدينة

وكذلك ايجاد جثه لفتاة مقتوله في هيكل عمرها ٨ سنوات



الجرائم تزداد يوماً بعد يوم 💔💔💔#تشريع_قانون_العنف_الأسري_35 — نَبّتہ| الحراك النسوي العراقي (@nbtaiq) May 24, 2020

وازداد تسجيل حالات العنف ضد الأطفال، والجرائم المرتبطة بأطفال، أو التي يكون ضحاياها أطفال من المدينة التي عانت قبل ذلك من ويلات داعش وعنفه.

وخلال سيطرة التنظيم على المدينة، قام بتجنيد أطفال لعمليات القتل والتفخيخ التي ينفذها، كما أن أحد آخر إصداراته أظهر أطفالا يتدربون على تنفيذ عمليات إعدام، وينفذونها فعلا.

ويقول مصدر في شرطة المدينة لموقع "الحرة" إن "حالات العنف ضد الأطفال والنساء تسجل زيادة واضحة في المدينة، وخاصة حالات العنف المنزلي"، مضيفا أن "حالات العنف المنزلي غير المبلغ عنها قد تكون أكثر بكثير من التي تم التبليغ عنها".

ويقول اختصاصي الصحة النفسية سليم ذنون لموقع "الحرة" إن حالات العنف ضد الأطفال ترتبط دائما بازدياد الضغوط وزيادة معدلات العنف في المجتمع.

وبحسب ذنون فإن "فترة سيطرة داعش على المدينة، وانقسام أهلها بين البقاء تحت سيطرة التنظيم أو الخروج في معسكرات النزوح، وكذلك الدمار الذي خلفته عمليات التحرير والخسائر البشرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، قد جعلت من منظر العنف والدمار أقل صدمة وأكثر تقبلا".

ويقول ذنون إن "الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتدمير اقتصاد المدينة وزيادة البطالة تسهم أيضا برفع معدلات العنف والجريمة".

وبحسب المشرف التربوي في المدينة، عبد الرحمن يونس، فإن "قلة المدارس في المدينة بسبب التدمير، وتعطيل دوام المدارس بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى انعدام قدرة الكثير من العوائل على مراقبة أطفالها بسبب الأوضاع الاقتصادية أو فقدان البالغين المسؤولين عن الأطفال بسبب الحرب أو انشغالهم بالعمل"، كلها عوامل تساهم في انتشار العنف.

ويقول يونس إن "التسرب من المدارس وإجبار الأطفال على العمل يضع أعدادا أخرى من الأطفال تحت رحمة الشارع، مما يعرضهم لمزيد من التجاوزات".