العراق

مقاتلو الحشد "الفضائيين".. الجدل يشتغل بالعراق والشيخ علي يكشف معلومات

الحرة / خاص - واشنطن
25 مايو 2020
Iraqi Popular Mobilization Forces members guard near the building belonging to a Popular Mobilization Forces in Basra, Iraq…
مقاتلون من "الحشد الشعبي" متأهبون لحراسة أحد مقار "الحشد" خلال التظاهرات العراقية في سبتمبر 2018

اشتعل الجدل في العراق حول مصطلح جديد وهو "المقاتلون الفضائيون"، حيث تدخلت شخصيات مثل النائب فائق الشيح علي معلقا، فيما تفاعل عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي مع القضية، فما هي القصة؟

النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي شن هجوما على إدارة هيئة الحشد الشعبي العراقي، متهما إياها بوجود "82 ألف فضائي" بين صفوف مقاتلي الحشد.

وكلمة "فضائي" هي الوصف الدارج بين الأجهزة الأمنية العراقية للجندي الذي يدفع جزءا من راتبه لمسؤوله مقابل عدم التحاقه بالدوام.

ويبلغ تعداد مقاتلي الحشد نحو 120 إلى 140 ألف مقاتل، الأغلبية الكبرى منهم من المقاتلين الشيعة، وتوجد أيضا فصائل سنية ومسيحية وشبكية وتركمانية.

وقال الشيخ علي في تغريدة إن أعداد مقاتلي الحشد الفعليين هم "48 ألف مقاتل، لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل، بفارق 82 ألف فضائي".

وأضاف علي في رد على سؤال أحد متابعيه "رواتب وتخصيصات الحشد تأتي إلى مجلس النواب في قانون الموازنة السنوية، ويجلسون ثلاثة شهور يناقشون فقراتها، ومعهم نوّاب قادة الحشد، وهم واحد يفتن (يسرب معلومات) على الثاني، هذا يقول فلان يأخذ رواتب 2000 حشدي.. وهو عنده بس 300 وذاك يقول والله ظلم تنطوه (تعطوه) رواتب 900 واحد وهو عنده بس 150".

وقال مصدر في هيئة الحشد الشعبي لموقع "الحرة" إن "الأعداد التي يتحدث بها الشيخ علي مبالغ بها"، مضيفا "مشكلة الفضائيين موجودة في كل الأجهزة الأمنية العراقية لكنها أقل لدى الحشد"، بحسب المصدر.

لكن مصادرا أخرى تحدثت لموقع "الحرة" أشارت إلى أن مشكلة الأعداد الوهمية موجودة بشكل كبير بين فصائل الحشد الشعبي.

وقالت المصادر، ومن بينهم مقاتلون في الحشد ومسؤولون بدرجة متوسطة فيه إن "خيار منح الأموال وترك الدوام شائع بشكل كبير، ويمكن للمقاتلين أن يمنحوا أموالا في أي وقت، سواء بشكل اتفاق مستمر، أو من أجل إجازات قصيرة".

وبحسب المصادر، فإن "جميع ألوية الحشد، بضمنها الحشد العشائري والأفواج المسيحية وغيرها تعاني من المشكلة ذاتها"، مؤكدة إن "هناك مقاتلين حقيقيين تسرق رواتبهم أيضا".

وتداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية وثائق لشكاوى من مقاتلين في الحشد بأن رواتبهم تسرق منذ أعوام.

شكوى من فساد في الرواتب

وفي عام 2018، قتل مدير المديرية المالية في الحشد الشعبي قاسم الزبيدي على يد مجهولين، بعد بدئه تحقيقا بأمر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في موضوع رواتب مقاتلي الحشد الوهمية.

وقال العبادي وقتها إن الزبيدي كان قد اتصل به قبل حادث الاغتيال ليزوده بمعلومات تشير إلى وجود مقاتلين وهميين وأخبره بوجود فساد في توزيع الأموال واستيلاء بعض القيادات عليها، وأن هذا الملف بحاجة إلى تدقيق قبل أن يطلق أي زيادة في الرواتب.

حيدر العبادي يكشف اسرار خطيرة عن مقتل مسؤول المالية في هيئة الحشد قاسم ضعيف

صرح العبادي قبل يومين بان العدد الحقيقي لعناصر الحشد 60 الف بينما يأخذون رواتب لـ 150 الف ، اي 90 الف فضائي تذهب اموالهم بجيوب الفاسدين. ولكن جوبه بانتقاد من قبل ممثلي الحشد بقولهم هو كان القائد العام وكان الاولى يعالج هذه المسألة وحملوه فساد قادة الحشد. بينما في ولايته اراد ان يعالج ملف فساد قادة الحشد والقضاء على ظاهرة الفضائيين فقوبل بالرفض. وهذا المقطع يثبت تكليف العبادي للمرحوم قاسم ضعيف مسؤول المالية في هيئة الحشد لكنه اغتيل اثناء شروعه بمعالجة ملف الفضائيين وتدقيق الاسماء؟! من اغتاله ؟ الله اعلم.

Posted by ‎عراق الحقيقة‎ on Thursday, July 18, 2019

وفي 2019، لم ينكر الحشد الشعبي اتهامات العبادي بوجود "فضائيين" في هيئة الحشد لكنه طالبه بتناول المشكلة "بروح أخوية".

وتعلن قيادات الحشد الشعبي وأبرز فصائله الولاء لإيران حيث ينفذ مسلحو الجشد أجندة طهران في العراق، وساءت سمعة الحشد في الآونة الأخيرة بعد أن تورط مسلحون في ميليشياته في قمع المتظاهرين العراقيين وتنفيذ إعدادمات وعمليات اختطاف بحق ناشطين خرجوا في تظاهرات منددة بفساد الطبقة السياسية والولاء لإيران.

الحرة / خاص - واشنطن

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25 مايو 2020
جنود أميركيون يحملون جثمان دييغو بونغو في قاعدة دوفر الجوية
جنود أميركيون يحملون جثمان دييغو بونغو في قاعدة دوفر الجوية

في الثامن من مارس الماضي، لقي جنديان أميركيان مصرعهما خلال عملية شاركا فيها إلى جانب القوات العراقية ضد أحد مخابئ داعش في منطقة الخانوكة بتلال حمرين شمالي العراق.

القتيلان وهما دييغو بونغو وموزس نافاس، سقطا بنيران معادية واستغرقت عملية استعادتهما ست ساعات، أصيب خلالها جنود آخرون بجروح.

أزمة كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة أدت إلى تأخير مراسم دفن بونغو في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، كما كتبت صديقته كيلسي بيكر في موقع صحيفة نيويورك تايمز.

وتروي بيكر وهي جندية في مشاة البحرية أيضا وقد خدمت في الشرق الأوسط، قصتها مع بونغو، كيف التقيا في صالة رياضة في ولاية نورث كارولاينا قبل توجهها إلى العراق وتطورات علاقتهما وشخصية رفيقها وبعض تفاصيل حياتهما معا وفي البعد خلال مهام كل منهما العسكرية.

بيكر وبونغو كانا يتراسلان عبر البريد باستمرار عندما كانت هي في العراق في 2018، ثم عندما توجه هو إليه في يناير 2020. لكنه لن يتمكن من قراءة رسالتها الأخيرة التي بعثتها قبل أسبوعين.

وقبل سفره، طلب منها الاحتفاظ برقم هاتف أخيه "في حال طرأ أي شيء". وبالفعل تلقت اتصالا من شقيق صديقها، يبلغها فيه بمقتله في العراق.

وكتبت "لم أكن أدرك أنني أستطيع الصراخ بصوت عال كما فعلت. زحفت إلى خزانة ملابسه وضممت قمصانه. فكرت بابنته البالغة ثمانية أعوام والتي كان يحبها فوق كل شيء. فكرت بعلاقتنا الصعبة وكيف أن الرسائل لم تكن كافية لتخفيف ألم البعد عن بعضنا البعض".

وتابعت أنها وبينما كانت تحاول استيعاب فكرة أن مستقبلها لن يكون بونغو طرفا فيه، بدأ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة يزداد حدة لتفرض معظم الولايات إجراءات إغلاق لوقف انتشاره. 

وقالت "بعد أكثر من شهرين، أوقف الوباء كل شيء، بما في ذلك جنازة دييغو. لا يزال جثمانه ينتظر في قاعدة دوفر الجوية إلى أن يتسنى تسليمه إلى مقبرة أرلينغتون ليحظى بمراسم دفن عسكرية رسمية".

المراسم عندما تتم، ستتوجه أسرة الجندي إلى المنطقة الواقعة في فرجينيا، ثم "سيستعيد أقاربه أغراضه التي معي وهي بمثابة تذكير لطيف لي بأنه لم يرحل بالكامل بعد".

وأردفت أن "الفيروس عطل الكثير، لكنه على الأقل أبطأ الوقت بشكل كاف بالنسبة لي حتى أحاول فهم ما فقدته، وما كسبته من معرفة دييغو".

وقالت "بعد موته، حلمت أنني أبحث عن دييغو في مجمع عسكري، في البحر، في المنزل، لكنني لم أعثر عليه أبدا. والآن أتناول أدوية حتى أنام، إلا أن الاستيقاظ وهو ليس بجانبي أسوأ من الأحلام". 

عندما كان في العراق، كانت بيكر وبونغو يتحدثان عن خططها بعد عودته، مثل رحلة إلى إيطاليا هذا الصيف للاحتفال بعيد ميلادها الـ30 وعيد ميلاده الـ35. وقالت إنهما سافرا معا كثيرا لكن المكان الذي لم يسبق لها زيارته هو مقبرة أرلينغتون والتي كان يزورها صديقها كلما سنحت له الفرصة ويشجعها على زيارتها أيضا. 

كانت تتظاهر بأن الأمر عاطفي للغاية بالنسبة لها، لكن حقيقة الأمر هو أن المقبرة العسكرية كانت تخيفها وكانت ممتنة أنها لم تفقد أيا من زملائها رغم إدراكها أن احتمال حدوث ذلك وارد جدا.

وكتبت "الآن، أول زيارة لي إلى أرلينغتون ستكون لدفن دييغو". 

وختمت بيكر مقالها بالقول "الفيروس قلب الكثير من الأمور، لكنه قدم لي هدية: فرص العيش قليلا في عالم دييغو جزء منه. قمصانه لا تزال في مكانها في الخزانة، جواربه لا تزال في أدراجه، فرشاة أسنانه لا تزال في مكانها في الحمام. أشرب القهوة كل صباح في أكوابه المفضلة، ورؤية شاحنته الحمراء أمام المنزل تجعلني أشعر وكأنه عاد للتو من العمل. في نهاية المطاف، سيبدأ العالم يتحرك إلى الأمام وكذلك الأمر بالنسبة لي. لكن الآن، هذا التوقف يعطيني شعورا بالراحة".

الحرة / ترجمات - واشنطن