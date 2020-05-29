"وقف المجازر في أميركا".. الميليشيات العراقية "الولائية" تستغل احتجاجات مينيسوتا

حملة سخرية واسعة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد قيام قنوات تابعة لميليشيات وأحزاب موالية لإيران بتغطية الأحداث التي تشهدها ولاية مينيسوتا الأميركية وتمجيدها للاضطرابات هناك وانتقادها للعنف الذي طال المحتجين.
وتفاعلت قنوات إعلامية ومواقع إخبارية تابعة لما يعرف بـ"الميليشيات الولائية"، وهو وصف يطلق على الجهات التي تدين بالولاء لمرشد إيران علي خامنئي، مع الاحتجاجات وخصصت ساعات من تغطيتها لما يجري من أحداث في مدينة مينيابوليس الأميركية.
والجمعة استنكر النائب عن كتلة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق حسن سالم استخدام "القوة المميتة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ودعا الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه "المجازر".
وانتقد ناشطون ومغردون عراقيون "الازدواجية" التي تتعامل بها هذه الجهات مع الأحداث في العراق، عندما كانت تصف المحتجين المطالبين بحقوقهم بأنهم "عملاء السفارة الأميركية" أو يتبعون "عصابات الجوكر".
الولائية اللي زرّفوا اذاناتنا بهتاف "الموت لامريكا"— Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) May 28, 2020
متعاطفين مع المتظاهرين الامريكان..
لا يا هنگلاين 😂
سبحان مغير الاحوال...— hayderkareem (@hayderk30300181) May 29, 2020
نفس الجهات اللي كانت تتهم ثورة تشرين بان امريكا تقف ورائها وتحركها واتهموا الشباب بالجوكرية وعملاء السفارة الغاشمة ، الان متعاطفين مع الامريكان وجاي ينصرون ويروجون للتظاهرات الي طلعت بامريكا ، والاقوى اطلقوا هاشتاك #امريكا_تنتفض .#العراق
قيادات الميليشيات في العراق تستنكر قيام الشرطة الامريكية باستخدام العنف ضد المواطنين، وتنصحها باللجوء إلى الطرف الثالث و الميليشيات لتقوم بهذه المهمة وتقتل ماتشاء ولاحقاً يتم إتهام المجهولين وهكذا يتم إغلاق الملف دون محاسبة أحد.#العراق— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 29, 2020
الأمم المتحدة تقرّ بوجود تمييز عنصري ضدّ ذوي البشرة السمراء في العراق.— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 29, 2020
.
انتفضوا للدفاع عن حقوق الانسان بأمريكا وإدانة العنصرية ضد السود، بينما في العراق كل انواع الظلم والتمييز والاضطهاد موجود بحق أغلب الشرائح والفئات بفضل سياساتكم الفاشلة.
لايمكن ان تخدعوا الناس .. pic.twitter.com/DAQVt1rgQg
🔻ها ذيول #الجوكر_يقمع_الامريكيين— 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond2nd) May 28, 2020
أثبتوا أنه أنتم ماعدكم أي مبدأ
المتظاهرين الي بأمريكا يحرگون وينهبون ويسرقون تسموهم أبطال وتهوسولهم
والمتظاهرين بالعراق السلميين الي خسروا 700 شهيد تسموهم مخربين
أثبتوا أنه أنتم شلة عملاء لإيران
والردود اسدها وأهينكم
ريتويت خلي نعلگ التغريدة pic.twitter.com/TD8EzqUxEw
ويرى آخرون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول التغطية على "جرائمها" ضد المحتجين واستغلال الأحداث في الولايات المتحدة لتبرير ما جرى من أعمال قتل ضد المتظاهرين في العراق.
يحاول جمهور احزاب الاسلام السياسي ان يقارن بين مظاهرات العراق والاحداث التي تحصل في امريكا حالياً وكيف تتعامل امريكا مع شعبها ليبرروا الجرائم التي ارتكبتها حكومة عادل عبد المهدي بأنها تحصل حتى في امريكا !!— احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) May 29, 2020
اي مقارنة غبية هذه
الثوار في العراق لم يسلبوا ولم ينهبوا وقتلتم منهم ٧٥٠ !
كما كان للطرفة نصيب أيضا، حيث كتب مغردون أن السفارة العراقية في الولايات المتحدة تدعو الحكومة الأميركية لعدم استخدام القوة المميتة، في إشارة لما كانت تصرح به سفارة الولايات المتحدة في بغداد أثناء احتجاجات العراق.
السفارة العراقية في واشنطن تدعو الحكومة الأميركية لضبط النفس وتجنب استخدام القوة المميتة ....— نــآي 🎸🚩 (@Mna1mailru11) May 28, 2020
عفيه سفيرنا بواشنطن🌚#الجوكر_يقمع_الامريكيين pic.twitter.com/x8tJdqwDZc
ثوار أمريكا مدعومين من السفارة العراقيه— no name (@o_o966) May 28, 2020
ٰ#ئلجوكريه#آه_باي
ترامب يصف المتظاهرين الامريكين باولاد السفارة العراقية— طاهر حسين (@EYk5g) May 29, 2020
واعتقال الناشط الامريكي سنان الحبشي من قبل الميلشيات الروسية التي ترتدي ملابس امريكية pic.twitter.com/7uy3UlYv64
وبدلا من "المطعم التركي"، أيقونة الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، نشر مغردون صورا لمحتجين أميركيين وقالوا إنها التقطت من "المطعم المكسيكي" في الولايات المتحدة.
سوال السفارة العراقية بامريكا ليش ماتدخل 🤣🤣— شعبوث شوي (@vortexiq) May 28, 2020
الصور من المطعم المكسيكي اليوم #الجوكر_يقمع_الامريكيين#الوباء_يفتك_بالعراق pic.twitter.com/xrJ58bMCEz
ونشر رسام كاريكاتور عراقي صورة تظهر شرطيا أميركيا وهو يتهجم على مواطن ويصفه بأنه عميل للسفارة العراقية.
الكلكامشيين ولد السفارة راح يدمرون أمريكا .. !!!#مظاهرات_مينيسوتا#أمريكا#ولد_السفارة#الطرف_الثالث#العراق pic.twitter.com/MKwm0XLs1p— كاريكاتيرأحمدالمندلاوي🇮🇶 (@ahmedsam974) May 29, 2020
وتسببت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية بمقتل شخص واحد حتى الآن، خلال حرائق ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بعد ليلة ثانية من الاضطرابات.
واندلعت الاحتجاجات بعد موت رجل أسود أثناء توقيفه من قبل شرطيين تعاملوا معه بعنف، مما تسبب بحالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.
وفي العراق، قتل أكثر من 500 شخصا وأصيب نحو 20 ألفا آخرين في الاحتجاجات المناهضة للفساد والنفوذ الإيراني التي اندلعت منذ الأول من أكتوبر الماضي.
وسقط معظم الضحايا نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي اخترقت جماجم المحتجين في بغداد والمحافظات، فيما استعانت ميليشيات موالية لإيران بالقناصة لاستهداف المتظاهرين.