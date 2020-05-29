"وقف المجازر في أميركا".. الميليشيات العراقية "الولائية" تستغل احتجاجات مينيسوتا

حملة سخرية واسعة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد قيام قنوات تابعة لميليشيات وأحزاب موالية لإيران بتغطية الأحداث التي تشهدها ولاية مينيسوتا الأميركية وتمجيدها للاضطرابات هناك وانتقادها للعنف الذي طال المحتجين.

وتفاعلت قنوات إعلامية ومواقع إخبارية تابعة لما يعرف بـ"الميليشيات الولائية"، وهو وصف يطلق على الجهات التي تدين بالولاء لمرشد إيران علي خامنئي، مع الاحتجاجات وخصصت ساعات من تغطيتها لما يجري من أحداث في مدينة مينيابوليس الأميركية.

والجمعة استنكر النائب عن كتلة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق حسن سالم استخدام "القوة المميتة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ودعا الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه "المجازر".

وانتقد ناشطون ومغردون عراقيون "الازدواجية" التي تتعامل بها هذه الجهات مع الأحداث في العراق، عندما كانت تصف المحتجين المطالبين بحقوقهم بأنهم "عملاء السفارة الأميركية" أو يتبعون "عصابات الجوكر".

الولائية اللي زرّفوا اذاناتنا بهتاف "الموت لامريكا"

متعاطفين مع المتظاهرين الامريكان..

لا يا هنگلاين 😂 — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) May 28, 2020

سبحان مغير الاحوال...

نفس الجهات اللي كانت تتهم ثورة تشرين بان امريكا تقف ورائها وتحركها واتهموا الشباب بالجوكرية وعملاء السفارة الغاشمة ، الان متعاطفين مع الامريكان وجاي ينصرون ويروجون للتظاهرات الي طلعت بامريكا ، والاقوى اطلقوا هاشتاك #امريكا_تنتفض .#العراق — hayderkareem (@hayderk30300181) May 29, 2020

قيادات الميليشيات في العراق تستنكر قيام الشرطة الامريكية باستخدام العنف ضد المواطنين، وتنصحها باللجوء إلى الطرف الثالث و الميليشيات لتقوم بهذه المهمة وتقتل ماتشاء ولاحقاً يتم إتهام المجهولين وهكذا يتم إغلاق الملف دون محاسبة أحد.#العراق — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 29, 2020

الأمم المتحدة تقرّ بوجود تمييز عنصري ضدّ ذوي البشرة السمراء في العراق.

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انتفضوا للدفاع عن حقوق الانسان بأمريكا وإدانة العنصرية ضد السود، بينما في العراق كل انواع الظلم والتمييز والاضطهاد موجود بحق أغلب الشرائح والفئات بفضل سياساتكم الفاشلة.

لايمكن ان تخدعوا الناس .. pic.twitter.com/DAQVt1rgQg — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 29, 2020

🔻ها ذيول #الجوكر_يقمع_الامريكيين



أثبتوا أنه أنتم ماعدكم أي مبدأ

المتظاهرين الي بأمريكا يحرگون وينهبون ويسرقون تسموهم أبطال وتهوسولهم

والمتظاهرين بالعراق السلميين الي خسروا 700 شهيد تسموهم مخربين

أثبتوا أنه أنتم شلة عملاء لإيران

والردود اسدها وأهينكم

ريتويت خلي نعلگ التغريدة pic.twitter.com/TD8EzqUxEw — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond2nd) May 28, 2020

ويرى آخرون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول التغطية على "جرائمها" ضد المحتجين واستغلال الأحداث في الولايات المتحدة لتبرير ما جرى من أعمال قتل ضد المتظاهرين في العراق.

يحاول جمهور احزاب الاسلام السياسي ان يقارن بين مظاهرات العراق والاحداث التي تحصل في امريكا حالياً وكيف تتعامل امريكا مع شعبها ليبرروا الجرائم التي ارتكبتها حكومة عادل عبد المهدي بأنها تحصل حتى في امريكا !!

اي مقارنة غبية هذه

الثوار في العراق لم يسلبوا ولم ينهبوا وقتلتم منهم ٧٥٠ ! — احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) May 29, 2020

كما كان للطرفة نصيب أيضا، حيث كتب مغردون أن السفارة العراقية في الولايات المتحدة تدعو الحكومة الأميركية لعدم استخدام القوة المميتة، في إشارة لما كانت تصرح به سفارة الولايات المتحدة في بغداد أثناء احتجاجات العراق.

السفارة العراقية في واشنطن تدعو الحكومة الأميركية لضبط النفس وتجنب استخدام القوة المميتة ....

عفيه سفيرنا بواشنطن🌚#الجوكر_يقمع_الامريكيين pic.twitter.com/x8tJdqwDZc — نــآي 🎸🚩 (@Mna1mailru11) May 28, 2020

ثوار أمريكا مدعومين من السفارة العراقيه

ٰ#ئلجوكريه#آه_باي — no name (@o_o966) May 28, 2020

ترامب يصف المتظاهرين الامريكين باولاد السفارة العراقية



واعتقال الناشط الامريكي سنان الحبشي من قبل الميلشيات الروسية التي ترتدي ملابس امريكية pic.twitter.com/7uy3UlYv64 — طاهر حسين (@EYk5g) May 29, 2020

وبدلا من "المطعم التركي"، أيقونة الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، نشر مغردون صورا لمحتجين أميركيين وقالوا إنها التقطت من "المطعم المكسيكي" في الولايات المتحدة.

سوال السفارة العراقية بامريكا ليش ماتدخل 🤣🤣

الصور من المطعم المكسيكي اليوم #الجوكر_يقمع_الامريكيين#الوباء_يفتك_بالعراق pic.twitter.com/xrJ58bMCEz — شعبوث شوي (@vortexiq) May 28, 2020

ونشر رسام كاريكاتور عراقي صورة تظهر شرطيا أميركيا وهو يتهجم على مواطن ويصفه بأنه عميل للسفارة العراقية.



وتسببت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية بمقتل شخص واحد حتى الآن، خلال حرائق ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بعد ليلة ثانية من الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات بعد موت رجل أسود أثناء توقيفه من قبل شرطيين تعاملوا معه بعنف، مما تسبب بحالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.

وفي العراق، قتل أكثر من 500 شخصا وأصيب نحو 20 ألفا آخرين في الاحتجاجات المناهضة للفساد والنفوذ الإيراني التي اندلعت منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وسقط معظم الضحايا نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي اخترقت جماجم المحتجين في بغداد والمحافظات، فيما استعانت ميليشيات موالية لإيران بالقناصة لاستهداف المتظاهرين.