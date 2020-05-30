العراق

بعد معلومات استخباراتية.. القبض على نحو 20 داعشيّا في الموصل

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
تأتي هذه العمليات الإستباقية بناءا على التقارير الأخيرة حول تحركات خلايا ِداعش
تأتي هذه العمليات الإستباقية بناءا على التقارير الأخيرة حول تحركات خلايا ِداعش

أفاد مصدر أمني لمراسل الحرة أن قوة أمنية نفذت عملية في الموصل تكللت بإلقاء القبض على 17 إرهابيا مطلوبين وفق "المادة 4 إرهاب" في أماكن متفرقة من المدينة.

وأضاف المصدر أن قوة مشتركة من فوج مغاوير عمليات نينوى ترافقها قوة من الحشد نفذوا العملية بناءا على معلومات استخبارية دقيقة.

وتأتي هذه العمليات الاستباقية بناءا على التقارير الأخيرة حول نشاط وتيرة تحركات خلايا ِداعش في أطراف الموصل وزيادة خطره الذي وصف بالقائم.

وكان جهاز المخابرات العراقي كشف من أيام عن اعتقاله عبد الناصر قرداش أحد المقربين من خليفة تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، وأحد المرشحين لخلافته، وهو أيضا من المقربين للزعيم الجديد للتنظيم. 

الحرة - واشنطن

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العراق

العراق يفرض حظرا شاملا للتجول بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
حاجز أمني لفرض حجر كورونا
حاجز أمني لفرض حجر كورونا في بغداد

أعلنت السلطات العراقية السبت فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق البلاد لمدة أسبوع، في ظل محاولاتها الرامية للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وقالت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في بيان إن الحظر سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته اللجنة السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف رحلات الوافدين العراقيين أسبوعا واحدا لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم.

كما تقرر فرض إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر، ومنع التجمعات التي تقول السلطات إنها من "مسببات انتشار الوباء وتصاعد أعداد المصابين به".  

ومن بين القرارات أيضا "إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها".  

وأعلنت وزارة الصحة العراقية السبت تسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس، معظمها في العاصمة بغداد، كما تم الإبلاغ عن 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6179 حالة، و195 حالة وفاة. 

وشهد العراق خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وحذر محافظ العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، من "تحول بغداد إلى مدينة موبوءة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد وأعداد المصابين في تزايد"، فيما انتقد ضعف الالتزام بالتوجيهات الصحية.

الحرة - واشنطن