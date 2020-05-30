بعد معلومات استخباراتية.. القبض على نحو 20 داعشيّا في الموصل

أفاد مصدر أمني لمراسل الحرة أن قوة أمنية نفذت عملية في الموصل تكللت بإلقاء القبض على 17 إرهابيا مطلوبين وفق "المادة 4 إرهاب" في أماكن متفرقة من المدينة.

وأضاف المصدر أن قوة مشتركة من فوج مغاوير عمليات نينوى ترافقها قوة من الحشد نفذوا العملية بناءا على معلومات استخبارية دقيقة.

وتأتي هذه العمليات الاستباقية بناءا على التقارير الأخيرة حول نشاط وتيرة تحركات خلايا ِداعش في أطراف الموصل وزيادة خطره الذي وصف بالقائم.

وكان جهاز المخابرات العراقي كشف من أيام عن اعتقاله عبد الناصر قرداش أحد المقربين من خليفة تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، وأحد المرشحين لخلافته، وهو أيضا من المقربين للزعيم الجديد للتنظيم.