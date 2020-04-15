إسرائيل

بغض النظر عن المكان.. دراسة تحدد موعد "تراجع كورونا إلى الصفر"

15 أبريل 2020
الباحث الإسرائيلي اعتمد في استنتاجه على دراسة معدلات انتشار الفيروس وتراجعه
الباحث الإسرائيلي اعتمد في استنتاجه على دراسة معدلات انتشار الفيروس وتراجعه | Source: coronavirus.jhu.edu

على الرغم من أنه ليس خبيرا طبيا، إلا أن عالما إسرائيليا بارزا في الرياضيات قال إن تحليلا بسيطا للإحصائيات حول العالم يظهر أن انتشار كوفيد-19 يبلغ ذروته بعد حوالي 40 يوما ثم يتراجع إلى الصفر تقريبا بعد 70 يوما، بغض النظر عن المكان الذي يضربه فيروس كورونا المستجد أو الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهته.

البروفيسور إسحاق بن إسرائيل، رئيس برنامج الدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب ورئيس المجلس القومي للبحوث والتنمية، قال في تصريحات للقناة 12 العبرية نقلها موقع تايمز أوف إسرائيل، إن الأبحاث التي أجراها مع زميل له لتحليل زيادة وتراجع الحالات الجديدة في البلدان حول العالم، أظهرت بشكل متكرر أن "هناك نمطا محددا" وأن "الأرقام تتحدث عن نفسها".

 وبينما يؤيد البروفيسور وهو جنرال سابق في الجيش، التباعد الاجتماعي، إلا أنه يرى أن إغلاف الاقتصادات في شتى أنحاء العالم يشكل "خطأ يمكن إثباته" في ضوء تلك الإحصائيات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، يموت حوالي 140 شخصا يوميا في العادة. وأردف أن إغلاق معظم جوانب الاقتصاد بسبب فيروس يقتل شخصا أو اثنين في اليوم خطأ جوهري يكلف إسرائيل بشكل غير ضروري 20 في المئة من ناتجها الإجمالي.

لكن البروفيسور غابي برباش، وهو مدير مستشفى ومدير عام سابق في وزارة الصحة، أصر خلال نقاش تلفزيوني حاد مع بن إسرائيل، أن  الأخير مخطئ وأن حصيلة الوفيات كانت ستكون أعلى بكثير إذا لم تتخذ إسرائيل وبلدان أخرى الإجراءات التي أقدمت عليها.

لكن عالم الرياضيات قال إن الأرقام لا سيما من سنغافورة وتايوان والسويد وهي دول لم تعتمد تدابير راديكالية لإغلاق اقتصاداتها، تؤكد صحة وجهة نظره.

وعندما أشار برباش إلى ما تشهده ولاية نيويورك الأميركية كدليل جلي أن بن إسرئيل على خطأ، قال الأخير الذي يترأس أيضا وكالة الفضاء الإسرائيلية، إن أحدث المؤشرات في إسرائيل تتماشى تماما مع إحصائياته التي تشير إلى أن الحالات الجديدة تصل ذروتها ثم تبدأ التراجع بعد حوالي 40 يوما.

وفي معرض رده على طلب لتفسير الظاهرة، قال بن إسرائيل "ليس لدي تفسير. هناك كل أنواع التكهنات. ربما الأمر مرتبط بالمناخ، أو أن للفيروس فترة حياة خاصة به".

وتابع أن سياسة الإغلاق ما هي إلا حالة من "الهستيريا الجماعية"، وأن تباعدا اجتماعيا بسيطا سيكون كافيا. 

وأردف أن الإغلاقات المفروضة إن لم يكن لها أثر كبير على الاقتصاد، فلن تكون هناك أي مشكلة، "لكن لا ينبغي إغلاق البلد بأسره عندما لا يكون معظم المواطنين معرضين لخطر كبير". 

وبالنسبة للوضع الذي تشهده دول مثل إيطاليا، قال عالم الرياضيات إن النظام الصحي الإيطالي كان منهكا في الأساس، وأضاف "لقد انهار في 2017 بسبب الإنفلونزا".

وشدد برباش بعد مغادرة بن إسرائيل الاستوديو على "أننا سنعيش مع فيروس كورونا حتى العام المقبل"، مضيفا "أدعو بشدة إلى عدم السماح لخبراء الرياضيات، الذين لا يعرفون شيئا عن علم الأحياء، بأن يحددوا متى نرفع الإغلاق".

وسجلت إسرائيل حتى صباح الأربعاء، 12 ألفا و200 حالة إصابة و126 حالة وفاة، وفق موقع جامعة جونز هوبكنز الذي يرصد انتشار المرض حول العالم. 

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غانتس يقود جهود تشكيل حكومة طوارئ وطنية
غانتس يقود جهود تشكيل حكومة طوارئ وطنية

يستأنف رئيس البرلمان الإسرائيلي بيني غانتس وخصمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء، محادثات تشكيل حكومة وحدة طارئة في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي في إسرائيل في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. 

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين منح نتانياهو وغانتس مهلة 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي قابل للحياة. 

وانقضت منتصف ليل الإثنين المهلة الاصيلة التي حددها ريفلين لزعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" غانتس، لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الثاني من مارس وهي الانتخابات الثالثة في أقل من عام. 

وكان غانتس حصل على دعم معظم نواب البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، على الرغم من تقدم نتانياهو وحزبه الليكود في الانتخابات.

وتشهد إسرائيل منذ ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، وفشل كل من نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل وسبتمبر من العام الماضي.

وقال نتانياهو وغانتس إنهما يحاولان تشكيل حكومة "وحدة وطنية للطوارئ" لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أحصت إسرائيل أكثر من 12 ألف إصابة، كما سجلت 126 وفاة. 

وتنتهي المهلة المحددة للطرفين للاتفاق منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش). 

وعلق الطرفان عملية التفاوض الثلاثاء، وأكدا في بيان مشترك استئناف المباحثات بعد انتهاء عطلة عيد الفصح مساء الأربعاء. 

وعليه، لن يبقى للجانبين عمليا سوى عدة ساعات لإبرام اتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة المحددة. 

وفي حال فشلهما في تحقيق ذلك، على الرئيس الإسرائيلي الطلب من أعضاء البرلمان التوصية بشخص آخر لمحاولة تشكيل الحكومة. 

انقسام وخلاف

انتخب بيني غانتس في وقت سابق الشهر الماضي وبشكل مفاجئ للجميع رئيسا للكنيست.  

وتوقفت بعدها فعليا محادثات تشكيل حكومة يترأسها الرجل الذي ترأس سابقا منصب هيئة الأركان.
ودعا غانتس إلى تشكيل تحالف يقوده نتانياهو لفترة محددة من أجل التوحد في مواجهة أزمة فيروس كورونا الصحية وغير المسبوقة.

وتسببت دعوته هذه بانقسام داخل تحالفه الوسطي وانشقاق بعض أعضائه وانضمامهم للمعارضة بدلا من دعم نتانياهو. 

توقفت بعدها محادثات تشكيل الحكومة بعد خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وخصوصا حقيبة العدل إذ يواجه نتانياهو تهما بالفساد وتسبب انتشار الفيروس بإرجاء بدء محاكمته إلى مايو.

ونتانياهو أول رئيس للوزراء في إسرائيل توجه له تهم وهو في منصبه. 

ويبدو أن حقيبة الدفاع موضع خلاف أيضا، وخصوصا أن غانتس ومساعده غابي أشكنازي رئيسا أركان سابقان.

كما طفا على السطح خلاف حول عملية ضم غور الأردن في الضفة الغربية.  

توافق شعبي

لطالما رفض بيني غانتس المشاركة في حكومة يقودها منافسه نتانياهو بسبب تهم الفساد الموجهة له، لكنه أعلن لاحقا عن قراره التحالف مع نتانياهو.  
وقال غانتس في وقت سابق مخاطبا غريمه السياسي "نتانياهو، لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة (...) إن الإسرائيليين يتوقعون منا أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نعمل معا من أجلهم (...) التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ننجح".

ويتساءل كثيرون عما إذا كان نتانياهو يريد فعلا تقاسم السلطة مع غانتس ولاسيما أن استطلاعات الرأي كانت إيجابية لصالحه، إذ يبدو أن هناك توافقا شعبيا على كيفية إدارته لأزمة كورونا. 

ويُتهم رئيس الوزراء من قبل معارضيه بسعيه المستمر إلى إلغاء لوائح الاتهام ضده، والضغط من أجل إجراء انتخابات رابعة على أمل الحصول على أغلبية برلمانية في فرصة أخيرة يمكن أن تساعده في الحصول على الحصانة من المقاضاة.                  
 